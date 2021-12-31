https://ria.ru/20211231/razgrom-1766258082.html

Война Украины с Россией продлится несколько минут

Украине предрекли разгром в войне с Россией менее чем за десять минут - РИА Новости, 31.12.2021

Война Украины с Россией продлится несколько минут

Россия разгромит Украину менее чем за десять минут, уничтожив ключевые пункты управления государством, не заходя на ее территорию. Такое мнение в эфире... РИА Новости, 31.12.2021

2021-12-31T04:41

2021-12-31T04:41

2021-12-31T07:01

в мире

украина

верховная рада украины

мид украины

вооруженные силы украины

олег волошин

ситуация на украине

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156180/26/1561802614_0:174:3021:1873_1920x0_80_0_0_4c5326a68a56b4d34adbd64d4ad82fbb.jpg

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Россия разгромит Украину менее чем за десять минут, уничтожив ключевые пункты управления государством, не заходя на ее территорию. Такое мнение в эфире телеканала UkrLife высказал экс-глава информационного департамента МИД Украины, депутат Верховной рады Олег Волошин.ВСУ при этом, как отметил парламентарий, потеряет те немногие признаки современности, которые сейчас у нее есть. "Они вообще, наверное, не понимают, что такое современная высокотехнологичная война", - подчеркнул эксперт.Ранее, в начале ноября, Волошин заявлял, что российской армии хватит недели для разгрома ВСУ, поэтому Киеву невыгодно развязывать войну с Москвой.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность из-за приписываемого Москве "усиления агрессивных действий" у границ Украины. В свою очередь, в Кремле заявляли, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, но никому не угрожает и никого это не должно волновать.

https://ria.ru/20211101/ukraina-1757262462.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, верховная рада украины, мид украины, вооруженные силы украины, олег волошин, ситуация на украине, россия