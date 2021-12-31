https://ria.ru/20211231/razgrom-1766258082.html
Война Украины с Россией продлится несколько минут
Украине предрекли разгром в войне с Россией менее чем за десять минут - РИА Новости, 31.12.2021
Война Украины с Россией продлится несколько минут
Россия разгромит Украину менее чем за десять минут, уничтожив ключевые пункты управления государством, не заходя на ее территорию. Такое мнение в эфире... РИА Новости, 31.12.2021
2021-12-31T04:41
2021-12-31T04:41
2021-12-31T07:01
в мире
украина
верховная рада украины
мид украины
вооруженные силы украины
олег волошин
ситуация на украине
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156180/26/1561802614_0:174:3021:1873_1920x0_80_0_0_4c5326a68a56b4d34adbd64d4ad82fbb.jpg
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Россия разгромит Украину менее чем за десять минут, уничтожив ключевые пункты управления государством, не заходя на ее территорию. Такое мнение в эфире телеканала UkrLife высказал экс-глава информационного департамента МИД Украины, депутат Верховной рады Олег Волошин.ВСУ при этом, как отметил парламентарий, потеряет те немногие признаки современности, которые сейчас у нее есть. "Они вообще, наверное, не понимают, что такое современная высокотехнологичная война", - подчеркнул эксперт.Ранее, в начале ноября, Волошин заявлял, что российской армии хватит недели для разгрома ВСУ, поэтому Киеву невыгодно развязывать войну с Москвой.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность из-за приписываемого Москве "усиления агрессивных действий" у границ Украины. В свою очередь, в Кремле заявляли, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, но никому не угрожает и никого это не должно волновать.
https://ria.ru/20211101/ukraina-1757262462.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156180/26/1561802614_146:0:2875:2047_1920x0_80_0_0_b507724ebb51af6b647d58d7d53355a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, верховная рада украины, мид украины, вооруженные силы украины, олег волошин, ситуация на украине, россия
04:41 31.12.2021 (обновлено: 07:01 31.12.2021)
Украине предрекли разгром в войне с Россией менее чем за десять минут
Депутат Рады Волошин заявил, что Россия разгромит Украину менее чем за 10 минут