https://ria.ru/20211231/raketa-1766323118.html

Рогозин призвал не спешить с разработкой сверхтяжелой ракеты

Рогозин призвал не спешить с разработкой сверхтяжелой ракеты - РИА Новости, 31.12.2021

Рогозин призвал не спешить с разработкой сверхтяжелой ракеты

Спешить с разработкой российской сверхтяжелой ракеты не нужно, стоит подождать, чтобы использовать все новейший знания, заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий... РИА Новости, 31.12.2021

2021-12-31T18:50

2021-12-31T18:50

2021-12-31T18:55

наука

антон шкаплеров

российская академия наук

союз

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

россия

петр дубров

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МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Спешить с разработкой российской сверхтяжелой ракеты не нужно, стоит подождать, чтобы использовать все новейший знания, заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Мы думаем, что надо не спешить, а сделать этот носитель чуть позже, но сделать его с максимальной интеграцией туда всех наших новых знаний, наших новых технологий", - сказал Рогозин, поздравляя российских космонавтов Антона Шкаплерова и Петра Дуброва, находящихся сейчас на МКС.Видеоролик поздравления выложила пресс-служба "Роскосмоса".Рогозин уточнил, что тот проект, который был представлен ранее, базируется на разработках 20-летней давности.В декабре прошлого года Рогозин анонсировал в Facebook, что проект сверхтяжелой ракеты, которая получила наименование "Енисей" (а в более тяжелой версии - "Дон") будет пересмотрен с целью использования более прорывных технологий - метана в качестве топлива вместо кислорода и керосина. В январе 2021 года совет Российской академии наук по космосу рекомендовал отложить создание сверхтяжелой ракеты. А в феврале техническое проектирование ракеты "Енисей" приостановили из-за того, что возможна коррекция ее облика. Теперь работы по созданию кислородно-керосиновой сверхтяжелой ракеты прекращены. Ракету планировалось собрать из разрабатываемых РКЦ "Прогресс" ракет "Союз-5" и "Союз-6" на кислородно-керосиновых двигателях РД171МВ и РД-180МВ.Ранее источник РИА Новости сообщал, что вместо кислородно-керосиновой сверхтяжелой ракеты в России может быть создан метановый носитель сверхтяжелого класса: шесть боковых блоков разместят вокруг центрального - все с двигателем РД-182 (мощные метановые двигатели), и верхней ступенью на базе РД-0169 (метановый двигатель).Позднее Рогозин пояснил, что создание новой сверхтяжелой ракеты на базе метановых технологий будет прописано в другой опытно-конструкторской работе.

https://ria.ru/20211004/energiya-1753024365.html

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антон шкаплеров, российская академия наук, союз, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), россия, петр дубров