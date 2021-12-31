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Наука
https://ria.ru/20211231/raketa-1766323118.html
Рогозин призвал не спешить с разработкой сверхтяжелой ракеты
Рогозин призвал не спешить с разработкой сверхтяжелой ракеты - РИА Новости, 31.12.2021
Рогозин призвал не спешить с разработкой сверхтяжелой ракеты
Спешить с разработкой российской сверхтяжелой ракеты не нужно, стоит подождать, чтобы использовать все новейший знания, заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий... РИА Новости, 31.12.2021
2021-12-31T18:50
2021-12-31T18:55
наука
антон шкаплеров
российская академия наук
союз
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
россия
петр дубров
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МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Спешить с разработкой российской сверхтяжелой ракеты не нужно, стоит подождать, чтобы использовать все новейший знания, заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Мы думаем, что надо не спешить, а сделать этот носитель чуть позже, но сделать его с максимальной интеграцией туда всех наших новых знаний, наших новых технологий", - сказал Рогозин, поздравляя российских космонавтов Антона Шкаплерова и Петра Дуброва, находящихся сейчас на МКС.Видеоролик поздравления выложила пресс-служба "Роскосмоса".Рогозин уточнил, что тот проект, который был представлен ранее, базируется на разработках 20-летней давности.В декабре прошлого года Рогозин анонсировал в Facebook, что проект сверхтяжелой ракеты, которая получила наименование "Енисей" (а в более тяжелой версии - "Дон") будет пересмотрен с целью использования более прорывных технологий - метана в качестве топлива вместо кислорода и керосина. В январе 2021 года совет Российской академии наук по космосу рекомендовал отложить создание сверхтяжелой ракеты. А в феврале техническое проектирование ракеты "Енисей" приостановили из-за того, что возможна коррекция ее облика. Теперь работы по созданию кислородно-керосиновой сверхтяжелой ракеты прекращены. Ракету планировалось собрать из разрабатываемых РКЦ "Прогресс" ракет "Союз-5" и "Союз-6" на кислородно-керосиновых двигателях РД171МВ и РД-180МВ.Ранее источник РИА Новости сообщал, что вместо кислородно-керосиновой сверхтяжелой ракеты в России может быть создан метановый носитель сверхтяжелого класса: шесть боковых блоков разместят вокруг центрального - все с двигателем РД-182 (мощные метановые двигатели), и верхней ступенью на базе РД-0169 (метановый двигатель).Позднее Рогозин пояснил, что создание новой сверхтяжелой ракеты на базе метановых технологий будет прописано в другой опытно-конструкторской работе.
https://ria.ru/20211004/energiya-1753024365.html
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антон шкаплеров, российская академия наук, союз, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), россия, петр дубров
18:50 31.12.2021 (обновлено: 18:55 31.12.2021)
 
Рогозин призвал не спешить с разработкой сверхтяжелой ракеты

Глава "Роскосмоса" Рогозин призвал не спешить с разработкой российской сверхтяжелой ракеты

© Фото : РоскосмосГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 31.12.2021
© Фото : Роскосмос
Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
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МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Спешить с разработкой российской сверхтяжелой ракеты не нужно, стоит подождать, чтобы использовать все новейший знания, заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Мы думаем, что надо не спешить, а сделать этот носитель чуть позже, но сделать его с максимальной интеграцией туда всех наших новых знаний, наших новых технологий", - сказал Рогозин, поздравляя российских космонавтов Антона Шкаплерова и Петра Дуброва, находящихся сейчас на МКС.
Видеоролик поздравления выложила пресс-служба "Роскосмоса".
Рогозин уточнил, что тот проект, который был представлен ранее, базируется на разработках 20-летней давности.
Космодром Байконур - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
4 октября, 16:09
В "Энергии" рассказали, почему приостановили разработку сверхтяжелой ракеты
В декабре прошлого года Рогозин анонсировал в Facebook, что проект сверхтяжелой ракеты, которая получила наименование "Енисей" (а в более тяжелой версии - "Дон") будет пересмотрен с целью использования более прорывных технологий - метана в качестве топлива вместо кислорода и керосина. В январе 2021 года совет Российской академии наук по космосу рекомендовал отложить создание сверхтяжелой ракеты. А в феврале техническое проектирование ракеты "Енисей" приостановили из-за того, что возможна коррекция ее облика. Теперь работы по созданию кислородно-керосиновой сверхтяжелой ракеты прекращены. Ракету планировалось собрать из разрабатываемых РКЦ "Прогресс" ракет "Союз-5" и "Союз-6" на кислородно-керосиновых двигателях РД171МВ и РД-180МВ.
Ранее источник РИА Новости сообщал, что вместо кислородно-керосиновой сверхтяжелой ракеты в России может быть создан метановый носитель сверхтяжелого класса: шесть боковых блоков разместят вокруг центрального - все с двигателем РД-182 (мощные метановые двигатели), и верхней ступенью на базе РД-0169 (метановый двигатель).
Позднее Рогозин пояснил, что создание новой сверхтяжелой ракеты на базе метановых технологий будет прописано в другой опытно-конструкторской работе.
Снимок Луны с борта МКС - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
10 ноября, 19:20
В России началась разработка требований к технике для полетов на Луну
 
НаукаАнтон ШкаплеровРоссийская академия наукСоюзКосмос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)РоссияПетр Дубров
 
 
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