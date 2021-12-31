18:50 31.12.2021 (обновлено: 18:55 31.12.2021)
Рогозин призвал не спешить с разработкой сверхтяжелой ракеты
Глава "Роскосмоса" Рогозин призвал не спешить с разработкой российской сверхтяжелой ракеты
© Фото : РоскосмосГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
© Фото : Роскосмос
Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Спешить с разработкой российской сверхтяжелой ракеты не нужно, стоит подождать, чтобы использовать все новейший знания, заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Мы думаем, что надо не спешить, а сделать этот носитель чуть позже, но сделать его с максимальной интеграцией туда всех наших новых знаний, наших новых технологий", - сказал Рогозин, поздравляя российских космонавтов Антона Шкаплерова и Петра Дуброва, находящихся сейчас на МКС.
Видеоролик поздравления выложила пресс-служба "Роскосмоса".
Рогозин уточнил, что тот проект, который был представлен ранее, базируется на разработках 20-летней давности.
В декабре прошлого года Рогозин анонсировал в Facebook, что проект сверхтяжелой ракеты, которая получила наименование "Енисей" (а в более тяжелой версии - "Дон") будет пересмотрен с целью использования более прорывных технологий - метана в качестве топлива вместо кислорода и керосина. В январе 2021 года совет Российской академии наук по космосу рекомендовал отложить создание сверхтяжелой ракеты. А в феврале техническое проектирование ракеты "Енисей" приостановили из-за того, что возможна коррекция ее облика. Теперь работы по созданию кислородно-керосиновой сверхтяжелой ракеты прекращены. Ракету планировалось собрать из разрабатываемых РКЦ "Прогресс" ракет "Союз-5" и "Союз-6" на кислородно-керосиновых двигателях РД171МВ и РД-180МВ.
Ранее источник РИА Новости сообщал, что вместо кислородно-керосиновой сверхтяжелой ракеты в России может быть создан метановый носитель сверхтяжелого класса: шесть боковых блоков разместят вокруг центрального - все с двигателем РД-182 (мощные метановые двигатели), и верхней ступенью на базе РД-0169 (метановый двигатель).
Позднее Рогозин пояснил, что создание новой сверхтяжелой ракеты на базе метановых технологий будет прописано в другой опытно-конструкторской работе.