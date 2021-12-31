Чудо-шатер, вертеп и 20-метровый шар: украшение российских городов
Москва перед Новым годом сияет красочной иллюминацией. Одна из самых красивых точек города — Манежная площадь с красавицей-елью под световым шатром.
Москва перед Новым годом сияет красочной иллюминацией. Одна из самых красивых точек города — Манежная площадь с красавицей-елью под световым шатром.
Традиционный фестиваль "Путешествие в Рождество" вернулся в Москву после перерыва, вызванного пандемией. По всей столице работают новогодние ярмарки, создающие праздничное настроение.
Традиционный фестиваль "Путешествие в Рождество" вернулся в Москву после перерыва, вызванного пандемией. По всей столице работают новогодние ярмарки, создающие праздничное настроение.
На Поклонной горе установили 20-метровый новогодний шар. Внутри конструкции организовано световое шоу с музыкальным сопровождением.
На Поклонной горе установили 20-метровый новогодний шар. Внутри конструкции организовано световое шоу с музыкальным сопровождением.
В этом году москвичи вновь могут любоваться еще одной любимой своей инсталляцией — светодиодными медведями у парка "Акведук".
В этом году москвичи вновь могут любоваться еще одной любимой своей инсталляцией — светодиодными медведями у парка "Акведук".
Аниматор в костюме ангела у Большого театра.
Вдоль Никитского бульвара протянулся волшебный световой тоннель.
Вдоль Никитского бульвара протянулся волшебный световой тоннель.
Новогодний центр Новосибирска — Театральный сквер. Здесь установили главную городскую елку и развесили праздничные гирлянды.
Новогодний центр Новосибирска — Театральный сквер. Здесь установили главную городскую елку и развесили праздничные гирлянды.
Чтобы подготовить подарки и ничего не перепутать, Деду Морозу нужна тишина. Такая, как в красноярском парке флоры и фауны "Роев ручей". Здесь волшебник внимательно читает письма детей, а помогает ему северный олень по кличке Хатанга.
Чтобы подготовить подарки и ничего не перепутать, Деду Морозу нужна тишина. Такая, как в красноярском парке флоры и фауны "Роев ручей". Здесь волшебник внимательно читает письма детей, а помогает ему северный олень по кличке Хатанга.
Казанский кремль — сердце города и арена новогодних празднований. Украшенный светящимися гирляндами и инсталляциями, он погружает в атмосферу волшебства.
Казанский кремль — сердце города и арена новогодних празднований. Украшенный светящимися гирляндами и инсталляциями, он погружает в атмосферу волшебства.
Нижний Новгород стал десятым по счету городом, получившим звание "Новогодняя столица России". Символом торжеств здесь стала снежинка, а праздничный фестиваль начался веселым парадом.
Нижний Новгород стал десятым по счету городом, получившим звание "Новогодняя столица России". Символом торжеств здесь стала снежинка, а праздничный фестиваль начался веселым парадом.
Новогодняя иллюминация на центральной площади Мурманска "Пять углов".
Новогодняя иллюминация на центральной площади Мурманска "Пять углов".
Анапа, не так давно отметившая 175-летие, сияет праздничной иллюминацией. Главная городская елка обещает вместе с новогодним настроением еще и праздничное фото.
Анапа, не так давно отметившая 175-летие, сияет праздничной иллюминацией. Главная городская елка обещает вместе с новогодним настроением еще и праздничное фото.
Елка в праздничном убранстве, световые инсталляции и фигуры — площадь Победы в Калининграде нарядили к Новому году одной из первых.
Елка в праздничном убранстве, световые инсталляции и фигуры — площадь Победы в Калининграде нарядили к Новому году одной из первых.
Площадь перед Казанским собором в Петербурге украсил рождественский вертеп с волхвами, которые пришли поклониться младенцу Иисусу.
Площадь перед Казанским собором в Петербурге украсил рождественский вертеп с волхвами, которые пришли поклониться младенцу Иисусу.
Главную ель Петербурга на Дворцовой площади нарядили в ретро-стиле 1950-1960-х годов. Игрушки для нее — домики, медведи, зайцы, щелкунчики — вручную расписали местные художники.
Главную ель Петербурга на Дворцовой площади нарядили в ретро-стиле 1950-1960-х годов. Игрушки для нее — домики, медведи, зайцы, щелкунчики — вручную расписали местные художники.
На Манежной площади и прилегающих с ней улицах
Санкт-Петербурга развернулась яркая рождественская ярмарка. За сувенирами и вкусностями — сюда.
На Манежной площади и прилегающих с ней улицах
Санкт-Петербурга развернулась яркая рождественская ярмарка. За сувенирами и вкусностями — сюда.
Парк Галицкого в Краснодаре — любимое место отдыха горожан — в преддверии Нового года превратился в волшебное пространство, удивляющее на каждом шагу.
Парк Галицкого в Краснодаре — любимое место отдыха горожан — в преддверии Нового года превратился в волшебное пространство, удивляющее на каждом шагу.
На площадях и в парках Новороссийска к самому долгожданному празднику появились необычные световые фигуры и фотозоны.
На площадях и в парках Новороссийска к самому долгожданному празднику появились необычные световые фигуры и фотозоны.
Белгород стал одним из самых красивых предновогодних российских городов. Новогоднюю елку на Соборной площади эксперты международного проекта Russua Beyond внесли в десятку лучших.
Белгород стал одним из самых красивых предновогодних российских городов. Новогоднюю елку на Соборной площади эксперты международного проекта Russua Beyond внесли в десятку лучших.