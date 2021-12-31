Чудо-шатер, вертеп и 20-метровый шар: украшение российских городов

Чтобы подготовить подарки и ничего не перепутать, Деду Морозу нужна тишина. Такая, как в красноярском парке флоры и фауны "Роев ручей". Здесь волшебник внимательно читает письма детей, а помогает ему северный олень по кличке Хатанга.