https://ria.ru/20211231/peregovory-1766282947.html

В Совфеде сделали прогноз на исход переговоров России и США по безопасности

В Совфеде сделали прогноз на исход переговоров России и США по безопасности - РИА Новости, 31.12.2021

В Совфеде сделали прогноз на исход переговоров России и США по безопасности

Переговоры делегаций РФ и США 10 января предрешат развитие событий в сфере безопасности, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев. РИА Новости, 31.12.2021

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2021-12-31T11:52

2021-12-31T11:52

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МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Переговоры делегаций РФ и США 10 января предрешат развитие событий в сфере безопасности, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.Президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден в ночь на пятницу провели телефонный разговор, он продолжался 50 минут. По информации Кремля, Байден заявил Путину, что США не намерены размещать на Украине ударные наступательные вооружения, и предупредил о возможных санкциях, на что Путин ответил, что в таком случае может последовать разрыв отношений, а Москва будет вести себя так, как вел бы себя Вашингтон в обеспечении безопасности. В Белом доме отметили, что Байден призвал снизить напряженность вокруг Украины и заявил, что США продолжат отслеживание сил России и подготовку к "любым решениям Путина по Украине". Американский лидер заявил об укреплении сил НАТО и дополнительной помощи Украине в случае эскалации. Переговоры о гарантиях безопасности начнутся с консультаций в Женеве между РФ и США 10 января, затем продолжатся на заседании Совета Россия-НАТО 12 января в Брюсселе и 13 января в Вене в ОБСЕ."Всем хорошего праздника и лучшего, по сравнению с уходящим, Нового 2022 года. Особенно переговорщикам 10 января, поскольку к 12-му и 13-му многое (хотя и не всё, разумеется!) будет уже предрешено", - написал сенатор в соцсети Facebook.Политик отметил, что деталей ночного разговора президентов России и США не так много, но "их достаточно, чтобы добавить в текущую ситуацию толику оптимизма". Он предложил посмотреть на происшедшее "глазами вечно готового к худшему пессимиста". "Ведь могло случиться и так, что разговор бы просто не состоялся. Скажем, со ссылкой на то, что "сначала должны встретиться эксперты"… Но разговор был, и он оказался хорошо подготовленным с обеих сторон, а в силу этого – предметным", - подчеркнул Косачев.Могло случиться так, что график обсуждения российских предложений мог бы быть низведён американцами только до удобного им формата НАТО 12 января, без российско-американских переговоров 10 января и консультаций в рамках ОБСЕ 13 января, добавил он. "Нет, президентами согласована именно комплексная последовательность 10-12-13, и это тоже очень важно", - написал законодатель.Он считает, что в ходе разговора Байден теоретически мог бы уже сейчас обозначить те разделы российских предложений, которые даже обсуждать Вашингтон в принципе отказывается. "Этого нет, повестка дня остаётся всеобъемлющей. Что, разумеется, не предрешает исход переговоров, но и не обессмысливает их априори. Более того, по Украине прозвучали очень важные констатации (отказ от размещения ударных наступательных вооружений, прежде всего)", - отметил Косачев.По его мнению, "если пользоваться новогодней терминологией - пока бокал с шампанским скорее наполовину полон, чем наполовину пуст". "И это сохраняет надежду, что 2021 год уйдёт в историю как кульминация всего плохого, что могло произойти - во всяком случае в сфере безопасности. Что дальше будет лучше. А там, глядишь, и коронавирус общими усилиями победим", - заключил парламентарий.

https://ria.ru/20211231/peregovory-1766253756.html

https://ria.ru/20211231/bezopasnost-1762546547.html

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политика, сша, владимир путин, джо байден, константин косачев, совет россия-нато, россия