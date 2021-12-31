https://ria.ru/20211231/ozabochennost-1766254657.html

Ушаков заявил, что в США понимают озабоченность России

Ушаков заявил, что в США понимают озабоченность России - РИА Новости, 31.12.2021

Ушаков заявил, что в США понимают озабоченность России

Вашингтон понимает озабоченности России, хотя имеют и свои, но президент США Джо Байден готов продолжить диалог с российским лидером Владимиром Путиным, сообщил РИА Новости, 31.12.2021

2021-12-31T02:01

2021-12-31T02:01

2021-12-31T02:41

в мире

сша

владимир путин

джо байден

юрий ушаков

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155543/25/1555432512_0:238:2795:1810_1920x0_80_0_0_ed80001d692586200472f8ea7e2ebb77.jpg

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Вашингтон понимает озабоченности России, хотя имеют и свои, но президент США Джо Байден готов продолжить диалог с российским лидером Владимиром Путиным, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков."Мне кажется, что в Вашингтоне понимают озабоченности России, хотя Вашингтон имеет и свои озабоченности, но президент Байден готов продолжить диалог с президентом Путиным, и об этом, собственно, наши лидеры и договорились, что диалог будет продолжен. Более того, президенты, как я уже сказал, не только будут поддерживать диалог, но и подталкивать переговоры, которые будут вести наши соответствующие межведомственные команды в Женеве", - сказал Ушаков, отвечая на просьбу журналистов рассказать об эмоциональном фоне беседы лидеров двух стран.Проект договора между Россией и США о гарантиях безопасности, предложенный Москвой в конце 2021 года, предполагает отказ Вашингтона от дальнейшего расширения НАТО на восток и приема в альянс бывших советских республик, а также от создания военных баз на территории постсоветских стран, которые не являются членами НАТО.Стороны также обязуются не проводить военных учений с отработкой сценариев применения ядерного оружия; не развертывать ракеты средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга; не развертывать ядерное оружие за рубежом и вернуть уже развернутое, а также ликвидировать инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории; не размещать вооружения и силы в тех районах, где это будет восприниматься другой стороной как угроза национальной безопасности; воздержаться от полетов тяжелых бомбардировщиков в ядерном и неядерном оснащении вне своего неба.Помимо проекта договора с США, Россия в декабре также предложила свой вариант соглашения о гарантиях безопасности с НАТО. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.Российско-американские переговоры по стратегической стабильности и вопросам безопасности пройдут 10 января в Женеве, за ними последуют встречи Совета Россия-НАТО и ОБСЕ.

https://ria.ru/20211231/napryazhennost-1766254536.html

https://ria.ru/20211231/stabilnost-1766256428.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, владимир путин, джо байден, юрий ушаков, россия