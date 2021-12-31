02:01 31.12.2021 (обновлено: 02:41 31.12.2021)
Ушаков заявил, что в США понимают озабоченность России
Помощник президента Ушаков заявил, что в США понимают озабоченность России
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Вашингтон понимает озабоченности России, хотя имеют и свои, но президент США Джо Байден готов продолжить диалог с российским лидером Владимиром Путиным, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
"Мне кажется, что в Вашингтоне понимают озабоченности России, хотя Вашингтон имеет и свои озабоченности, но президент Байден готов продолжить диалог с президентом Путиным, и об этом, собственно, наши лидеры и договорились, что диалог будет продолжен. Более того, президенты, как я уже сказал, не только будут поддерживать диалог, но и подталкивать переговоры, которые будут вести наши соответствующие межведомственные команды в Женеве", - сказал Ушаков, отвечая на просьбу журналистов рассказать об эмоциональном фоне беседы лидеров двух стран.
Проект договора между Россией и США о гарантиях безопасности, предложенный Москвой в конце 2021 года, предполагает отказ Вашингтона от дальнейшего расширения НАТО на восток и приема в альянс бывших советских республик, а также от создания военных баз на территории постсоветских стран, которые не являются членами НАТО.
Стороны также обязуются не проводить военных учений с отработкой сценариев применения ядерного оружия; не развертывать ракеты средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга; не развертывать ядерное оружие за рубежом и вернуть уже развернутое, а также ликвидировать инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории; не размещать вооружения и силы в тех районах, где это будет восприниматься другой стороной как угроза национальной безопасности; воздержаться от полетов тяжелых бомбардировщиков в ядерном и неядерном оснащении вне своего неба.
Помимо проекта договора с США, Россия в декабре также предложила свой вариант соглашения о гарантиях безопасности с НАТО. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
Российско-американские переговоры по стратегической стабильности и вопросам безопасности пройдут 10 января в Женеве, за ними последуют встречи Совета Россия-НАТО и ОБСЕ.