https://ria.ru/20211231/oon-1766256609.html

В ООН приветствовали разговор Путина и Байдена

В ООН приветствовали разговор Путина и Байдена - РИА Новости, 31.12.2021

В ООН приветствовали разговор Путина и Байдена

ООН приветствует диалог между странами-членами организации, заявила РИА Новости помощница официального представителя генсека ООН Флоренция Сото Ниньо,... РИА Новости, 31.12.2021

2021-12-31T02:55

2021-12-31T02:55

2021-12-31T02:55

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джо байден

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ООН, 31 дек – РИА Новости. ООН приветствует диалог между странами-членами организации, заявила РИА Новости помощница официального представителя генсека ООН Флоренция Сото Ниньо, комментируя сегодняшние телефонные переговоры между президентом РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена.Президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден в ночь на пятницу провели телефонный разговор, он продолжался 50 минут. Обсуждался, в частности, запуск переговоров по безопасности.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.

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сша

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в мире, сша, оон, владимир путин, джо байден, нато, россия