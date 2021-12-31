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В ООН приветствовали разговор Путина и Байдена
В ООН приветствовали разговор Путина и Байдена - РИА Новости, 31.12.2021
В ООН приветствовали разговор Путина и Байдена
ООН приветствует диалог между странами-членами организации, заявила РИА Новости помощница официального представителя генсека ООН Флоренция Сото Ниньо,... РИА Новости, 31.12.2021
2021-12-31T02:55
2021-12-31T02:55
2021-12-31T02:55
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ООН, 31 дек – РИА Новости. ООН приветствует диалог между странами-членами организации, заявила РИА Новости помощница официального представителя генсека ООН Флоренция Сото Ниньо, комментируя сегодняшние телефонные переговоры между президентом РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена.Президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден в ночь на пятницу провели телефонный разговор, он продолжался 50 минут. Обсуждался, в частности, запуск переговоров по безопасности.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
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в мире, сша, оон, владимир путин, джо байден, нато, россия
В ООН приветствовали разговор Путина и Байдена
В ООН заявили, что приветствуют разговор президентов России и США Путина и Байдена