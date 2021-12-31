https://ria.ru/20211231/koronavirus-1766323691.html
В Румынии выявили еще пять случаев заражения штаммом "омикрон"
В Румынии выявили еще пять случаев заражения штаммом "омикрон" - РИА Новости, 31.12.2021
В Румынии выявили еще пять случаев заражения штаммом "омикрон"
Число выявленных в Румынии случаев заражения новым штаммом коронавируса "омикрон" достигло 43, сообщило агентство Agerpres со ссылкой на минздрав. РИА Новости, 31.12.2021
2021-12-31T19:31
2021-12-31T19:31
2021-12-31T19:31
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КИШИНЕВ, 31 дек - РИА Новости. Число выявленных в Румынии случаев заражения новым штаммом коронавируса "омикрон" достигло 43, сообщило агентство Agerpres со ссылкой на минздрав.Ранее министерство здравоохранения Румынии сообщило о 38 выявленных случаях заражения штаммом "омикрон", первый случай в стране был зарегистрирован 4 декабря."Еще пять случаев заражения штаммом "омикрон" подтверждены в Румынии. На данный момент в Румынии подтверждены 43 случая заражения штаммом "омикрон", - информирует агентство.Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон". Пока недостаточно данных, чтобы заявлять, что "омикрон" опаснее "дельты", существующие вакцины продолжают оставаться эффективными, говорится в заявлении ВОЗ.
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в мире, юар, румыния, воз, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
В Румынии выявили еще пять случаев заражения штаммом "омикрон"
Agerpres: еще пять случаев заражения штаммом "омикрон" выявлены в Румынии