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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211231/koronavirus-1766323691.html
В Румынии выявили еще пять случаев заражения штаммом "омикрон"
В Румынии выявили еще пять случаев заражения штаммом "омикрон" - РИА Новости, 31.12.2021
В Румынии выявили еще пять случаев заражения штаммом "омикрон"
Число выявленных в Румынии случаев заражения новым штаммом коронавируса "омикрон" достигло 43, сообщило агентство Agerpres со ссылкой на минздрав. РИА Новости, 31.12.2021
2021-12-31T19:31
2021-12-31T19:31
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коронавирус covid-19
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КИШИНЕВ, 31 дек - РИА Новости. Число выявленных в Румынии случаев заражения новым штаммом коронавируса "омикрон" достигло 43, сообщило агентство Agerpres со ссылкой на минздрав.Ранее министерство здравоохранения Румынии сообщило о 38 выявленных случаях заражения штаммом "омикрон", первый случай в стране был зарегистрирован 4 декабря."Еще пять случаев заражения штаммом "омикрон" подтверждены в Румынии. На данный момент в Румынии подтверждены 43 случая заражения штаммом "омикрон", - информирует агентство.Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон". Пока недостаточно данных, чтобы заявлять, что "омикрон" опаснее "дельты", существующие вакцины продолжают оставаться эффективными, говорится в заявлении ВОЗ.
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в мире, юар, румыния, воз, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
19:31 31.12.2021
 
В Румынии выявили еще пять случаев заражения штаммом "омикрон"

Agerpres: еще пять случаев заражения штаммом "омикрон" выявлены в Румынии

© AP Photo / Vadim GhirdaМуниципальные работники во время дезинфекции Бухареста, Румыния
Муниципальные работники во время дезинфекции Бухареста, Румыния - РИА Новости, 1920, 31.12.2021
© AP Photo / Vadim Ghirda
Муниципальные работники во время дезинфекции Бухареста, Румыния
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 31 дек - РИА Новости. Число выявленных в Румынии случаев заражения новым штаммом коронавируса "омикрон" достигло 43, сообщило агентство Agerpres со ссылкой на минздрав.
Ранее министерство здравоохранения Румынии сообщило о 38 выявленных случаях заражения штаммом "омикрон", первый случай в стране был зарегистрирован 4 декабря.
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Глава ВОЗ предупредил о риске "цунами" COVID-19 из-за "омикрона" и "дельты"
"Еще пять случаев заражения штаммом "омикрон" подтверждены в Румынии. На данный момент в Румынии подтверждены 43 случая заражения штаммом "омикрон", - информирует агентство.
Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон". Пока недостаточно данных, чтобы заявлять, что "омикрон" опаснее "дельты", существующие вакцины продолжают оставаться эффективными, говорится в заявлении ВОЗ.
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
30 ноября, 11:15Инфографика
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
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