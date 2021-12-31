Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211231/interfaks-1766326416.html
"Интерфакс-Запад" сообщило о прекращении работы в Белоруссии с 1 января
"Интерфакс-Запад" сообщило о прекращении работы в Белоруссии с 1 января - РИА Новости, 31.12.2021
"Интерфакс-Запад" сообщило о прекращении работы в Белоруссии с 1 января
Белорусское агентство "Интерфакс-Запад" сообщило, что прекращает работу с 1 января 2022 года, поскольку его единственным учредителем является иностранная... РИА Новости, 31.12.2021
2021-12-31T20:03
2021-12-31T20:32
в мире
интерфакс
белоруссия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765714463_0:206:3275:2048_1920x0_80_0_0_f44ffd2f21101f39b15595764ad86fb3.jpg
МИНСК, 31 дек – РИА Новости. Белорусское агентство "Интерфакс-Запад" сообщило, что прекращает работу с 1 января 2022 года, поскольку его единственным учредителем является иностранная компания - российский "Интерфакс", - что нарушает белорусское законодательство."Интерфакс-Запад" прекращает свою работу с 1 января 2022 года", - говорится в сообщении на сайте белорусской компании.В сообщении поясняется, что "в связи с изменениями, внесенными в закон о средствах массовой информации Республики Беларусь в мае 2021 года, информационное агентство "Интерфакс-Запад", единственным учредителем и владельцем которого является российское АО "Интерфакс", не имеет возможности продолжать осуществление своей деятельности в качестве СМИ".Там подчеркивается, что компания работала на белорусском медиарынке с 1994 года."Мы старались честно и интересно преподносить нашим читателям все происходящие в стране и за ее пределами новости, делились с вами аналитическими размышлениями и мнениями экспертов. Десятки тысяч новостей, сотни интервью, высокая оперативность и непредвзятость во всех темах, которые освещались за эти годы - таким запомнится "Интерфакс-Запад" читателям. С 1 января мы вынуждены попрощаться, чтобы не нарушать правовое поле Республики Беларусь", - говорится в сообщении.В соответствии с обновленным законом о СМИ в Белоруссии не могут выступать в качестве учредителя средства массовой информации иностранное юридическое лицо, а также иностранный гражданин и лицо без гражданства.
https://ria.ru/20211005/predstavitelstvo-1753258437.html
белоруссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765714463_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_1238eaa084da02dfaa51728c8bdbae52.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, интерфакс, белоруссия, россия
20:03 31.12.2021 (обновлено: 20:32 31.12.2021)
 
"Интерфакс-Запад" сообщило о прекращении работы в Белоруссии с 1 января

Агентство "Интерфакс-Запад" сообщило о прекращении работы в Белоруссии с 1 января

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПрохожие на проспекте Независимости в Минске
Прохожие на проспекте Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 31.12.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Прохожие на проспекте Независимости в Минске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 31 дек – РИА Новости. Белорусское агентство "Интерфакс-Запад" сообщило, что прекращает работу с 1 января 2022 года, поскольку его единственным учредителем является иностранная компания - российский "Интерфакс", - что нарушает белорусское законодательство.
"Интерфакс-Запад" прекращает свою работу с 1 января 2022 года", - говорится в сообщении на сайте белорусской компании.
В сообщении поясняется, что "в связи с изменениями, внесенными в закон о средствах массовой информации Республики Беларусь в мае 2021 года, информационное агентство "Интерфакс-Запад", единственным учредителем и владельцем которого является российское АО "Интерфакс", не имеет возможности продолжать осуществление своей деятельности в качестве СМИ".
Там подчеркивается, что компания работала на белорусском медиарынке с 1994 года.
"Мы старались честно и интересно преподносить нашим читателям все происходящие в стране и за ее пределами новости, делились с вами аналитическими размышлениями и мнениями экспертов. Десятки тысяч новостей, сотни интервью, высокая оперативность и непредвзятость во всех темах, которые освещались за эти годы - таким запомнится "Интерфакс-Запад" читателям. С 1 января мы вынуждены попрощаться, чтобы не нарушать правовое поле Республики Беларусь", - говорится в сообщении.
В соответствии с обновленным законом о СМИ в Белоруссии не могут выступать в качестве учредителя средства массовой информации иностранное юридическое лицо, а также иностранный гражданин и лицо без гражданства.
Издательский дом Комсомольская правда - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
5 октября, 22:21
"Комсомольская правда" закрывает представительство в Минске
 
В миреИнтерфаксБелоруссияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:21Зеленский назвал свою главную цель
01:17Байден пригрозил Путину "высокой ценой" в случае "агрессии" против Украины
01:16Кто подставит подножку доллару в самый неожиданный момент
01:15В России вступил в силу новый порядок медпомощи при онкозаболеваниях
01:05Повышение пенсий и налог на вклады: что изменилось в России с 1 января
01:02Казахстан принял председательство в СНГ
00:59В России начал действовать налог на вклады
00:54Председательство в ЕАЭС перешло к Киргизии
00:50В России вступил в силу закон "о приземлении" иностранных IT-гигантов
00:44В Москве для многодетных семей изменились правила проезда в транспорте
00:37ВОЗ официально признала компьютерную игроманию болезнью
00:29В России изменились правила назначения пособия по беременности
00:22В Москве повысилась минимальная пенсия неработающих пенсионеров
00:19В России выросли страховые пенсии по старости
00:13В России выросли минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум
00:08В России вырос размер пособия по безработице
00:00В Москве начинает работать единый оператор по обращению с мусором
00:00Православные отмечают день Ильи Муромца
23:56В Сирии обстреляли американскую военную базу, сообщили СМИ
23:50КНДР встретила Новый год праздничным концертом и салютом
Лента новостейМолния
Зеленский назвал свою главную цельБайден пригрозил Путину "высокой ценой" в случае "агрессии" против УкраиныКто подставит подножку доллару в самый неожиданный моментВ России вступил в силу новый порядок медпомощи при онкозаболеванияхПовышение пенсий и налог на вклады: что изменилось в России с 1 январяКазахстан принял председательство в СНГВ России начал действовать налог на вкладыПредседательство в ЕАЭС перешло к КиргизииВ России вступил в силу закон "о приземлении" иностранных IT-гигантовВ Москве для многодетных семей изменились правила проезда в транспортеВОЗ официально признала компьютерную игроманию болезньюВ России изменились правила назначения пособия по беременностиВ Москве повысилась минимальная пенсия неработающих пенсионеровВ России выросли страховые пенсии по старостиВ России выросли минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимумВ России вырос размер пособия по безработицеВ Москве начинает работать единый оператор по обращению с мусоромПравославные отмечают день Ильи МуромцаВ Сирии обстреляли американскую военную базу, сообщили СМИКНДР встретила Новый год праздничным концертом и салютом