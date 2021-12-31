https://ria.ru/20211231/interfaks-1766326416.html
"Интерфакс-Запад" сообщило о прекращении работы в Белоруссии с 1 января
"Интерфакс-Запад" сообщило о прекращении работы в Белоруссии с 1 января - РИА Новости, 31.12.2021
"Интерфакс-Запад" сообщило о прекращении работы в Белоруссии с 1 января
Белорусское агентство "Интерфакс-Запад" сообщило, что прекращает работу с 1 января 2022 года, поскольку его единственным учредителем является иностранная... РИА Новости, 31.12.2021
2021-12-31T20:03
2021-12-31T20:03
2021-12-31T20:32
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МИНСК, 31 дек – РИА Новости. Белорусское агентство "Интерфакс-Запад" сообщило, что прекращает работу с 1 января 2022 года, поскольку его единственным учредителем является иностранная компания - российский "Интерфакс", - что нарушает белорусское законодательство."Интерфакс-Запад" прекращает свою работу с 1 января 2022 года", - говорится в сообщении на сайте белорусской компании.В сообщении поясняется, что "в связи с изменениями, внесенными в закон о средствах массовой информации Республики Беларусь в мае 2021 года, информационное агентство "Интерфакс-Запад", единственным учредителем и владельцем которого является российское АО "Интерфакс", не имеет возможности продолжать осуществление своей деятельности в качестве СМИ".Там подчеркивается, что компания работала на белорусском медиарынке с 1994 года."Мы старались честно и интересно преподносить нашим читателям все происходящие в стране и за ее пределами новости, делились с вами аналитическими размышлениями и мнениями экспертов. Десятки тысяч новостей, сотни интервью, высокая оперативность и непредвзятость во всех темах, которые освещались за эти годы - таким запомнится "Интерфакс-Запад" читателям. С 1 января мы вынуждены попрощаться, чтобы не нарушать правовое поле Республики Беларусь", - говорится в сообщении.В соответствии с обновленным законом о СМИ в Белоруссии не могут выступать в качестве учредителя средства массовой информации иностранное юридическое лицо, а также иностранный гражданин и лицо без гражданства.
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в мире, интерфакс, белоруссия, россия
20:03 31.12.2021 (обновлено: 20:32 31.12.2021)
"Интерфакс-Запад" сообщило о прекращении работы в Белоруссии с 1 января
Агентство "Интерфакс-Запад" сообщило о прекращении работы в Белоруссии с 1 января
МИНСК, 31 дек – РИА Новости.
Белорусское агентство "Интерфакс-Запад" сообщило, что прекращает работу с 1 января 2022 года, поскольку его единственным учредителем является иностранная компания - российский "Интерфакс
", - что нарушает белорусское законодательство.
"Интерфакс-Запад" прекращает свою работу с 1 января 2022 года", - говорится в сообщении на сайте белорусской компании.
В сообщении поясняется, что "в связи с изменениями, внесенными в закон о средствах массовой информации Республики Беларусь
в мае 2021 года, информационное агентство "Интерфакс-Запад", единственным учредителем и владельцем которого является российское АО "Интерфакс", не имеет возможности продолжать осуществление своей деятельности в качестве СМИ".
Там подчеркивается, что компания работала на белорусском медиарынке с 1994 года.
"Мы старались честно и интересно преподносить нашим читателям все происходящие в стране и за ее пределами новости, делились с вами аналитическими размышлениями и мнениями экспертов. Десятки тысяч новостей, сотни интервью, высокая оперативность и непредвзятость во всех темах, которые освещались за эти годы - таким запомнится "Интерфакс-Запад" читателям. С 1 января мы вынуждены попрощаться, чтобы не нарушать правовое поле Республики Беларусь", - говорится в сообщении.
В соответствии с обновленным законом о СМИ в Белоруссии не могут выступать в качестве учредителя средства массовой информации иностранное юридическое лицо, а также иностранный гражданин и лицо без гражданства.