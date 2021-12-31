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Победитель "Голоса" стал солистом группы "Пелагея"
Победитель "Голоса" стал солистом группы "Пелагея" - РИА Новости, 31.12.2021
Победитель "Голоса" стал солистом группы "Пелагея"
Победитель шоу "Голос" Александр Волкодав стал солистом группы "Пелагея". Об этом сообщила его наставница певица Пелагея на своей странице в Instagram. РИА Новости, 31.12.2021
2021-12-31T13:50
2021-12-31T13:50
2021-12-31T13:50
шоубиз
пелагея
шоу "голос"
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Победитель шоу "Голос" Александр Волкодав стал солистом группы "Пелагея". Об этом сообщила его наставница певица Пелагея на своей странице в Instagram. "...это очень неожиданно и большая честь для меня!" — Волкодав благодарил наставницу в комментариях к ее посту. Ему предложили присоединиться к коллективу после генерального прогона, еще до того, как были подведены итоги зрительского голосования. Шоу "Голос" в этом году проходило в десятый раз. Во время юбилейного сезона произошла трагедия – умер Александр Градский, один из наставников проекта.
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пелагея, шоу "голос"
Победитель "Голоса" стал солистом группы "Пелагея"
Победитель "Голоса" Александр Волкодав стал солистом группы "Пелагея"