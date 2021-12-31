https://ria.ru/20211231/golos-1766288191.html

Победитель "Голоса" стал солистом группы "Пелагея"

Победитель "Голоса" стал солистом группы "Пелагея" - РИА Новости, 31.12.2021

Победитель "Голоса" стал солистом группы "Пелагея"

Победитель шоу "Голос" Александр Волкодав стал солистом группы "Пелагея". Об этом сообщила его наставница певица Пелагея на своей странице в Instagram. РИА Новости, 31.12.2021

2021-12-31T13:50

2021-12-31T13:50

2021-12-31T13:50

шоубиз

пелагея

шоу "голос"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1f/1766287550_0:115:1080:723_1920x0_80_0_0_018cb6f74889ce35b2df10add6a475f1.jpg

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Победитель шоу "Голос" Александр Волкодав стал солистом группы "Пелагея". Об этом сообщила его наставница певица Пелагея на своей странице в Instagram. "...это очень неожиданно и большая честь для меня!" — Волкодав благодарил наставницу в комментариях к ее посту. Ему предложили присоединиться к коллективу после генерального прогона, еще до того, как были подведены итоги зрительского голосования. Шоу "Голос" в этом году проходило в десятый раз. Во время юбилейного сезона произошла трагедия – умер Александр Градский, один из наставников проекта.

https://ria.ru/20211228/zhilin-1765888708.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

пелагея, шоу "голос"