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Путин дал Европе последний шанс помириться с Россией
Atlantico: Путин дал Европе последний шанс помириться с Россией - РИА Новости, 31.12.2021
Путин дал Европе последний шанс помириться с Россией
В 2022 году Европу может ждать развал Еврозоны и примирение с Россией, прогнозирует обозреватель французского портала Atlantico Себастьен Кошар. РИА Новости, 31.12.2021
2021-12-31T17:31
2021-12-31T20:17
в мире
сша
италия
германия
франция
евросоюз
еврозона
ецб
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. В 2022 году Европу может ждать развал Еврозоны и примирение с Россией, прогнозирует обозреватель французского портала Atlantico Себастьен Кошар.Автор напомнил, что в марте 2022 года завершится запущенная для борьбы с финансовыми последствиями пандемии программа выкупа госдолгов стран Евросоюза "евросистемой" — Европейским центробанком и регуляторами государств — членов объединения.Как объяснил Кошар, ЕЦБ намерен продолжить реинвестировать поступления от погашенных облигаций, то есть фактически монетизировать или аннулировать госдолг. Выгодоприобретателями станут прежде всего Франция и Италия — регулятор сможет покупать до 80% их новых облигаций, что полностью противоречит Маастрихстским критериям. Такое положение дел не устраивает Германию, которая уже в открытую давит на ЕЦБ, добавил автор.По прогнозу Кошара, из сложившейся ситуации есть только два выхода: или Германия продавит свою позицию в ЕЦБ, и тогда проиграют Франция с Италией, или Берлину придется проводить отдельную денежно-кредитную политику. В таком случае фактически произойдет разделение Европы на Юг и Север: в первую зону войдут Франция и Италия с прогрессивной монетизацией госдолга, во вторую — ФРГ и Нидерланды, стремящиеся к политике конкурентной дезинфляции."И вот тогда финансовый раскол Европы на Евросевер и Евроюг станет очевидным", — добавил Кошар.Второе предсказание — примирение с Россией. Об этом свидетельствует предложение Москвы о гарантиях нерасширения НАТО на постсоветские страны, считает автор. Журналист объяснил, что нынешняя ситуация вокруг Украины зеркальна Карибскому кризису, который удалось разрешить, устранив ядерную угрозу для США с территории Кубы.Кошар подчеркнул, что Россия не планирует нападать на Украину и США это понимают. Более того, Вашингтон сосредоточен на противостоянии с Пекином и желает диалога с Москвой."Американо-российские переговоры, намеченные на январь, возможно, окончательно положат конец холодной войне и разделу континента через тридцать лет после распада Советского Союза", — подытожил обозреватель.Это, по его словам, совпадает со стремлениями французского лидера Эммануэля Макрона и позицией кандидата в президенты Эрика Земмура.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20211224/evrosoyuz-1765215041.html
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в мире, сша, италия, германия, франция, евросоюз, еврозона, ецб, эммануэль макрон, россия, эрик земмур
17:31 31.12.2021 (обновлено: 20:17 31.12.2021)
 
Atlantico: Путин дал Европе последний шанс помириться с Россией

Автор портала Atlantico Кошар: президент Путин дал ЕС последний шанс помириться с Россией

© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкФлажки Европейского союза и России
Флажки Европейского союза и России - РИА Новости, 1920, 31.12.2021
© РИА Новости / Михаил Голенков
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Флажки Европейского союза и России
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. В 2022 году Европу может ждать развал Еврозоны и примирение с Россией, прогнозирует обозреватель французского портала Atlantico Себастьен Кошар.
Автор напомнил, что в марте 2022 года завершится запущенная для борьбы с финансовыми последствиями пандемии программа выкупа госдолгов стран Евросоюза "евросистемой" — Европейским центробанком и регуляторами государств — членов объединения.
Как объяснил Кошар, ЕЦБ намерен продолжить реинвестировать поступления от погашенных облигаций, то есть фактически монетизировать или аннулировать госдолг. Выгодоприобретателями станут прежде всего Франция и Италия — регулятор сможет покупать до 80% их новых облигаций, что полностью противоречит Маастрихстским критериям. Такое положение дел не устраивает Германию, которая уже в открытую давит на ЕЦБ, добавил автор.
По прогнозу Кошара, из сложившейся ситуации есть только два выхода: или Германия продавит свою позицию в ЕЦБ, и тогда проиграют Франция с Италией, или Берлину придется проводить отдельную денежно-кредитную политику. В таком случае фактически произойдет разделение Европы на Юг и Север: в первую зону войдут Франция и Италия с прогрессивной монетизацией госдолга, во вторую — ФРГ и Нидерланды, стремящиеся к политике конкурентной дезинфляции.
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Как Евросоюз намерен развалить Россию
"И вот тогда финансовый раскол Европы на Евросевер и Евроюг станет очевидным", — добавил Кошар.
Второе предсказание — примирение с Россией. Об этом свидетельствует предложение Москвы о гарантиях нерасширения НАТО на постсоветские страны, считает автор. Журналист объяснил, что нынешняя ситуация вокруг Украины зеркальна Карибскому кризису, который удалось разрешить, устранив ядерную угрозу для США с территории Кубы.
Кошар подчеркнул, что Россия не планирует нападать на Украину и США это понимают. Более того, Вашингтон сосредоточен на противостоянии с Пекином и желает диалога с Москвой.
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"Американо-российские переговоры, намеченные на январь, возможно, окончательно положат конец холодной войне и разделу континента через тридцать лет после распада Советского Союза", — подытожил обозреватель.
Это, по его словам, совпадает со стремлениями французского лидера Эммануэля Макрона и позицией кандидата в президенты Эрика Земмура.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреСШАИталияГерманияФранцияЕвросоюзЕврозонаЕЦБЭммануэль МакронРоссияЭрик Земмур
 
 
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