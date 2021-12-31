https://ria.ru/20211231/evropa-1766318375.html

Путин дал Европе последний шанс помириться с Россией

Atlantico: Путин дал Европе последний шанс помириться с Россией - РИА Новости, 31.12.2021

Путин дал Европе последний шанс помириться с Россией

В 2022 году Европу может ждать развал Еврозоны и примирение с Россией, прогнозирует обозреватель французского портала Atlantico Себастьен Кошар. РИА Новости, 31.12.2021

2021-12-31T17:31

2021-12-31T17:31

2021-12-31T20:17

в мире

сша

италия

германия

франция

евросоюз

еврозона

ецб

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1752021580_0:123:2664:1622_1920x0_80_0_0_808ba33b5df0acd88fc8c329e228984a.jpg

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. В 2022 году Европу может ждать развал Еврозоны и примирение с Россией, прогнозирует обозреватель французского портала Atlantico Себастьен Кошар.Автор напомнил, что в марте 2022 года завершится запущенная для борьбы с финансовыми последствиями пандемии программа выкупа госдолгов стран Евросоюза "евросистемой" — Европейским центробанком и регуляторами государств — членов объединения.Как объяснил Кошар, ЕЦБ намерен продолжить реинвестировать поступления от погашенных облигаций, то есть фактически монетизировать или аннулировать госдолг. Выгодоприобретателями станут прежде всего Франция и Италия — регулятор сможет покупать до 80% их новых облигаций, что полностью противоречит Маастрихстским критериям. Такое положение дел не устраивает Германию, которая уже в открытую давит на ЕЦБ, добавил автор.По прогнозу Кошара, из сложившейся ситуации есть только два выхода: или Германия продавит свою позицию в ЕЦБ, и тогда проиграют Франция с Италией, или Берлину придется проводить отдельную денежно-кредитную политику. В таком случае фактически произойдет разделение Европы на Юг и Север: в первую зону войдут Франция и Италия с прогрессивной монетизацией госдолга, во вторую — ФРГ и Нидерланды, стремящиеся к политике конкурентной дезинфляции."И вот тогда финансовый раскол Европы на Евросевер и Евроюг станет очевидным", — добавил Кошар.Второе предсказание — примирение с Россией. Об этом свидетельствует предложение Москвы о гарантиях нерасширения НАТО на постсоветские страны, считает автор. Журналист объяснил, что нынешняя ситуация вокруг Украины зеркальна Карибскому кризису, который удалось разрешить, устранив ядерную угрозу для США с территории Кубы.Кошар подчеркнул, что Россия не планирует нападать на Украину и США это понимают. Более того, Вашингтон сосредоточен на противостоянии с Пекином и желает диалога с Москвой."Американо-российские переговоры, намеченные на январь, возможно, окончательно положат конец холодной войне и разделу континента через тридцать лет после распада Советского Союза", — подытожил обозреватель.Это, по его словам, совпадает со стремлениями французского лидера Эммануэля Макрона и позицией кандидата в президенты Эрика Земмура.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20211224/evrosoyuz-1765215041.html

https://ria.ru/20211223/putin-1765097880.html

сша

италия

германия

франция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, италия, германия, франция, евросоюз, еврозона, ецб, эммануэль макрон, россия, эрик земмур