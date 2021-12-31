В Госдуме заявили о начале нового этапа в отношениях России и США
Депутат Затулин: разговор лидеров России и США стал новым этапом в отношениях двух стран
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж
МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Разговор лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена – это новый этап, ведь США невыгоден большой конфликт, в который бы оказались втянуты страны Запада на стороне Украины, заявил РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.
Накануне прошли вторые за последний месяц переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена. Обсуждались предложенные Москвой гарантии безопасности.
"Тот разговор, который состоялся между Путиным и Байденом, является этапом, не конечным результатом, и не мог бы быть таковым. Мне кажется, что для США в сегодняшней ситуации большой конфликт, в который бы оказались втянуты страны Запада на стороне Украины, он им невыгоден в данном случае, у них есть другие проблемы", - сказал Затулин, отметив, что, в частности, речь идет об взаимоотношениях с Китаем.
По его словам, эти и другие обстоятельства требуют от Запада большей осторожности, "он не хочет жертвовать своим, в чем-то допустить ухудшения своих позиций".
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.