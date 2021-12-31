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В Госдуме заявили о начале нового этапа в отношениях России и США

В Госдуме заявили о начале нового этапа в отношениях России и США - РИА Новости, 31.12.2021

В Госдуме заявили о начале нового этапа в отношениях России и США

Разговор лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена – это новый этап, ведь США невыгоден большой конфликт, в который бы оказались втянуты страны Запада РИА Новости, 31.12.2021

2021-12-31T13:09

2021-12-31T13:09

2021-12-31T13:09

политика

сша

владимир путин

джо байден

константин затулин

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МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Разговор лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена – это новый этап, ведь США невыгоден большой конфликт, в который бы оказались втянуты страны Запада на стороне Украины, заявил РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.Накануне прошли вторые за последний месяц переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена. Обсуждались предложенные Москвой гарантии безопасности."Тот разговор, который состоялся между Путиным и Байденом, является этапом, не конечным результатом, и не мог бы быть таковым. Мне кажется, что для США в сегодняшней ситуации большой конфликт, в который бы оказались втянуты страны Запада на стороне Украины, он им невыгоден в данном случае, у них есть другие проблемы", - сказал Затулин, отметив, что, в частности, речь идет об взаимоотношениях с Китаем.По его словам, эти и другие обстоятельства требуют от Запада большей осторожности, "он не хочет жертвовать своим, в чем-то допустить ухудшения своих позиций".В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.

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политика, сша, владимир путин, джо байден, константин затулин, россия