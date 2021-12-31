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Ушаков: Путин и Байден договорились продолжить диалог после Нового года

Ушаков: Путин и Байден договорились продолжить диалог после Нового года - РИА Новости, 31.12.2021

Ушаков: Путин и Байден договорились продолжить диалог после Нового года

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден договорились продолжить диалог после Нового года, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 31.12.2021

2021-12-31T02:24

2021-12-31T02:24

2021-12-31T02:26

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МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден договорились продолжить диалог после Нового года, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.Байден и Путин пообщались по телефону в течение 50 минут. Основной темой разговора, уже второго за месяц, стала напряженность вокруг Украины и подготовка к январским дипломатическим контактам стран Запада с Россией на тему взаимных гарантий безопасности."Разговор был очень деловой, содержательный, и президенты, что тоже очень важно, договорились продолжить диалог уже после Нового года", - сказал Ушаков по итогам разговора лидеров двух стран.Россия 17 декабря опубликовала проекты договора с США и соглашения со странами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.

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