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Эксперт заявил, что возможные санкции США будут благом для России

Эксперт заявил, что возможные санкции США будут благом для России - РИА Новости, 31.12.2021

Эксперт заявил, что возможные санкции США будут благом для России

Новые возможные санкции в отношении Москвы, о которых президент США Джо Байден упомянул в разговоре с президентом России Владимиром Путиным, будут благом,... РИА Новости, 31.12.2021

2021-12-31T06:42

2021-12-31T06:42

2021-12-31T18:56

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 31 дек — РИА Новости. Новые возможные санкции в отношении Москвы, о которых президент США Джо Байден упомянул в разговоре с президентом России Владимиром Путиным, будут благом, считает директор Дальневосточного центра экономики развития и интеграции России в АТР Дальневосточного федерального университета Александр Абрамов.Путин и Байден в ночь на пятницу провели телефонный разговор, он продолжался 50 минут. Байден упомянул о возможных "масштабных санкциях", на что Путин ответил, что это стало бы крупной ошибкой, которая может привести к полному разрыву отношений, отмечал по итогам разговора двух президентов помощник российского лидера Юрий Ушаков."Я думаю, что если санкции будут введены, в конечном итоге для нас это будет благо. Мы находимся в системе разделения труда мирового и занимаем позиции добывающие, то есть мы добывающая страна. Если санкции будут введены, то они будут введены по всей цепочке разделения труда, и тогда наша экономика будет вынуждена сама создавать эти самые цепочки и переделы соответствующие экономические. В конечном итоге это будет для экономики страны благо, но на достаточно длительном промежутке времени. Сначала нам будет немного хуже, а потом будет лучше, как, например, это произошло с российским сельским хозяйством и пищевой промышленностью", — сказал Абрамов РИА Новости.Он добавил, что в сельском хозяйстве мы были "чистыми импортерами, а сейчас мы стали чистыми экспортерами продукции сельского хозяйства", то же самое, по его словам, произойдет со всеми другими секторами, где будут введены санкции."Если говорить про финансовые санкции, то это для нас совершенно точно будет благо, потому что мы наконец запустим механизм внутреннего инвестирования экономики", — добавил Абрамов.Говоря о том, как быстро новые возможные санкции обернутся во благо для российской экономики, эксперт заметил, "что все зависит от характера санкций"."Если нам SWIFT отключат, то это несколько месяцев (для перестройки), а, например, с сельским хозяйством нам понадобилось несколько лет", — заключил он.

https://ria.ru/20211231/sanktsii-1766254239.html

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