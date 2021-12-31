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Лавров рассказал о предложениях России по гарантиям безопасности

Лавров рассказал о предложениях России по гарантиям безопасности - РИА Новости, 31.12.2021

Лавров рассказал о предложениях России по гарантиям безопасности

На основе предложений России о гарантиях безопасности в будущем могут быть достигнуты договорённости по контролю над вооружениями, заявил в интервью РИА Новости РИА Новости, 31.12.2021

2021-12-31T10:14

2021-12-31T10:14

2021-12-31T13:31

политика

безопасность

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

россия

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. На основе предложений России о гарантиях безопасности в будущем могут быть достигнуты договорённости по контролю над вооружениями, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.Он отметил, что российские предложения направлены на создание и юридическое оформление новой системы договорённостей в сфере безопасности."На основании этого правового фундамента в будущем могут достигаться и другие договоренности по самым разным вопросам, в том числе по контролю над обычными вооружениями", - сказал Лавров.Россия 17 декабря опубликовала проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.Читайте полный текст интервью >>

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политика, безопасность, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, россия