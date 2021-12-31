https://ria.ru/20211231/beglov-1766332414.html

Губернатор Петербурга рассказал, что загадает под бой курантов

Губернатор Петербурга рассказал, что загадает под бой курантов - РИА Новости, 31.12.2021

Губернатор Петербурга рассказал, что загадает под бой курантов

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил с наступающим 2022 годом на своей странице в социальной сети "ВКонтакте", где рассказал о чем загадает под бой... РИА Новости, 31.12.2021

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2021-12-31T22:35

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новый год — 2022

общество

санкт-петербург

александр беглов

новый год

кронштадт

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 дек - РИА Новости. Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил с наступающим 2022 годом на своей странице в социальной сети "ВКонтакте", где рассказал о чем загадает под бой курантов."Сегодня в полночь под бой курантов будем загадывать желания. Я загадаю на 2022 год как можно больше единомышленников, друзей и соратников. Каждое ваше сообщение с идеями, которые сделают Петербург лучше – для меня еще один знак, что вместе мы можем добиться многого – в одной большой петербургской команде", - говорится в поздравительном сообщении Беглова.Также на его станице размещен видеоролик с поздравительными словам."Год был очень продуктивным, он позволил справляться с COVID-19, мы в четыре раза сократили безработицу, при поддержки президента дали старт ряду крупных проектов, меняющих Петербург, один из которых Высокоширотная магистраль для скоростного движения, развитие Кронштадта и Санкт-Петербургского транспортного узла, это поможет ускорить нам метро, постройку Новосмоленского моста, и реализацию многих других проектов", - сказал губернатор.Беглов отметил, что в Петербурге эпидемическая ситуация остается напряженной, но контролируемой."За все время мы построили четыре стационара-трансформера, обеспечили запас инфекционных коек, город заслужил передышку, отдыхайте, встречайте Новый Год! Петербург научился жить в условиях новой нормальности. У нас есть все условия для нормальной жизни", - сказал Беглов.

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общество, санкт-петербург, александр беглов, новый год, кронштадт