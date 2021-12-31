Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
Новый год — 2022
https://ria.ru/20211231/beglov-1766332414.html
Губернатор Петербурга рассказал, что загадает под бой курантов
Губернатор Петербурга рассказал, что загадает под бой курантов - РИА Новости, 31.12.2021
Губернатор Петербурга рассказал, что загадает под бой курантов
Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил с наступающим 2022 годом на своей странице в социальной сети "ВКонтакте", где рассказал о чем загадает под бой... РИА Новости, 31.12.2021
2021-12-31T22:35
2021-12-31T22:40
новый год — 2022
общество
санкт-петербург
александр беглов
новый год
кронштадт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/01/1735117281_0:120:3072:1848_1920x0_80_0_0_5b83de8d1c191b35bdf9acd8a5ecea44.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 дек - РИА Новости. Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил с наступающим 2022 годом на своей странице в социальной сети "ВКонтакте", где рассказал о чем загадает под бой курантов."Сегодня в полночь под бой курантов будем загадывать желания. Я загадаю на 2022 год как можно больше единомышленников, друзей и соратников. Каждое ваше сообщение с идеями, которые сделают Петербург лучше – для меня еще один знак, что вместе мы можем добиться многого – в одной большой петербургской команде", - говорится в поздравительном сообщении Беглова.Также на его станице размещен видеоролик с поздравительными словам."Год был очень продуктивным, он позволил справляться с COVID-19, мы в четыре раза сократили безработицу, при поддержки президента дали старт ряду крупных проектов, меняющих Петербург, один из которых Высокоширотная магистраль для скоростного движения, развитие Кронштадта и Санкт-Петербургского транспортного узла, это поможет ускорить нам метро, постройку Новосмоленского моста, и реализацию многих других проектов", - сказал губернатор.Беглов отметил, что в Петербурге эпидемическая ситуация остается напряженной, но контролируемой."За все время мы построили четыре стационара-трансформера, обеспечили запас инфекционных коек, город заслужил передышку, отдыхайте, встречайте Новый Год! Петербург научился жить в условиях новой нормальности. У нас есть все условия для нормальной жизни", - сказал Беглов.
https://ria.ru/20211231/vremya-1766063766.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/01/1735117281_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_9ee87bf05b91c9ab776432c30ffad75e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, санкт-петербург, александр беглов, новый год, кронштадт
22:35 31.12.2021 (обновлено: 22:40 31.12.2021)
 
Губернатор Петербурга рассказал, что загадает под бой курантов

Губернатор Петербурга Беглов загадает под бой курантов больше единомышленников и друзей

© Фото : пресс-служба администрации губернатора Санкт-ПетербургаГубернатор Петербурга Александр Беглов
Губернатор Петербурга Александр Беглов - РИА Новости, 1920, 31.12.2021
© Фото : пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга
Губернатор Петербурга Александр Беглов
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 дек - РИА Новости. Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил с наступающим 2022 годом на своей странице в социальной сети "ВКонтакте", где рассказал о чем загадает под бой курантов.
"Сегодня в полночь под бой курантов будем загадывать желания. Я загадаю на 2022 год как можно больше единомышленников, друзей и соратников. Каждое ваше сообщение с идеями, которые сделают Петербург лучше – для меня еще один знак, что вместе мы можем добиться многого – в одной большой петербургской команде", - говорится в поздравительном сообщении Беглова.
Также на его станице размещен видеоролик с поздравительными словам.
"Год был очень продуктивным, он позволил справляться с COVID-19, мы в четыре раза сократили безработицу, при поддержки президента дали старт ряду крупных проектов, меняющих Петербург, один из которых Высокоширотная магистраль для скоростного движения, развитие Кронштадта и Санкт-Петербургского транспортного узла, это поможет ускорить нам метро, постройку Новосмоленского моста, и реализацию многих других проектов", - сказал губернатор.
Беглов отметил, что в Петербурге эпидемическая ситуация остается напряженной, но контролируемой.
"За все время мы построили четыре стационара-трансформера, обеспечили запас инфекционных коек, город заслужил передышку, отдыхайте, встречайте Новый Год! Петербург научился жить в условиях новой нормальности. У нас есть все условия для нормальной жизни", - сказал Беглов.
Новогодний салют над Красной площадью в Москве - РИА Новости, 1920, 31.12.2021
04:05Новый год — 2022
Наступление Нового 2022 года в городах России по московскому времени
 
Новый год — 2022ОбществоСанкт-ПетербургАлександр БегловНовый годКронштадт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:21Зеленский назвал свою главную цель
01:17Байден пригрозил Путину "высокой ценой" в случае "агрессии" против Украины
01:16Кто подставит подножку доллару в самый неожиданный момент
01:15В России вступил в силу новый порядок медпомощи при онкозаболеваниях
01:05Повышение пенсий и налог на вклады: что изменилось в России с 1 января
01:02Казахстан принял председательство в СНГ
00:59В России начал действовать налог на вклады
00:54Председательство в ЕАЭС перешло к Киргизии
00:50В России вступил в силу закон "о приземлении" иностранных IT-гигантов
00:44В Москве для многодетных семей изменились правила проезда в транспорте
00:37ВОЗ официально признала компьютерную игроманию болезнью
00:29В России изменились правила назначения пособия по беременности
00:22В Москве повысилась минимальная пенсия неработающих пенсионеров
00:19В России выросли страховые пенсии по старости
00:13В России выросли минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум
00:08В России вырос размер пособия по безработице
00:00В Москве начинает работать единый оператор по обращению с мусором
00:00Православные отмечают день Ильи Муромца
23:56В Сирии обстреляли американскую военную базу, сообщили СМИ
23:50КНДР встретила Новый год праздничным концертом и салютом
Лента новостейМолния
Зеленский назвал свою главную цельБайден пригрозил Путину "высокой ценой" в случае "агрессии" против УкраиныКто подставит подножку доллару в самый неожиданный моментВ России вступил в силу новый порядок медпомощи при онкозаболеванияхПовышение пенсий и налог на вклады: что изменилось в России с 1 январяКазахстан принял председательство в СНГВ России начал действовать налог на вкладыПредседательство в ЕАЭС перешло к КиргизииВ России вступил в силу закон "о приземлении" иностранных IT-гигантовВ Москве для многодетных семей изменились правила проезда в транспортеВОЗ официально признала компьютерную игроманию болезньюВ России изменились правила назначения пособия по беременностиВ Москве повысилась минимальная пенсия неработающих пенсионеровВ России выросли страховые пенсии по старостиВ России выросли минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимумВ России вырос размер пособия по безработицеВ Москве начинает работать единый оператор по обращению с мусоромПравославные отмечают день Ильи МуромцаВ Сирии обстреляли американскую военную базу, сообщили СМИКНДР встретила Новый год праздничным концертом и салютом