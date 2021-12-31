22:35 31.12.2021 (обновлено: 22:40 31.12.2021)
Губернатор Петербурга рассказал, что загадает под бой курантов
Губернатор Петербурга Беглов загадает под бой курантов больше единомышленников и друзей
© Фото : пресс-служба администрации губернатора Санкт-ПетербургаГубернатор Петербурга Александр Беглов
© Фото : пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга
Губернатор Петербурга Александр Беглов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 дек - РИА Новости. Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил с наступающим 2022 годом на своей странице в социальной сети "ВКонтакте", где рассказал о чем загадает под бой курантов.
"Сегодня в полночь под бой курантов будем загадывать желания. Я загадаю на 2022 год как можно больше единомышленников, друзей и соратников. Каждое ваше сообщение с идеями, которые сделают Петербург лучше – для меня еще один знак, что вместе мы можем добиться многого – в одной большой петербургской команде", - говорится в поздравительном сообщении Беглова.
Также на его станице размещен видеоролик с поздравительными словам.
"Год был очень продуктивным, он позволил справляться с COVID-19, мы в четыре раза сократили безработицу, при поддержки президента дали старт ряду крупных проектов, меняющих Петербург, один из которых Высокоширотная магистраль для скоростного движения, развитие Кронштадта и Санкт-Петербургского транспортного узла, это поможет ускорить нам метро, постройку Новосмоленского моста, и реализацию многих других проектов", - сказал губернатор.
Беглов отметил, что в Петербурге эпидемическая ситуация остается напряженной, но контролируемой.
"За все время мы построили четыре стационара-трансформера, обеспечили запас инфекционных коек, город заслужил передышку, отдыхайте, встречайте Новый Год! Петербург научился жить в условиях новой нормальности. У нас есть все условия для нормальной жизни", - сказал Беглов.