https://ria.ru/20211231/aziza-1766275807.html
Азиза отказалась от идеи стать матерью
Азиза отказалась от идеи стать матерью - РИА Новости, 31.12.2021
Азиза отказалась от идеи стать матерью
Мечтавшая о появлении ребенка Азиза отказалась от идеи стать матерью. Об этом певица сообщила в личном микроблоге. РИА Новости, 31.12.2021
2021-12-31T16:41
2021-12-31T16:41
2021-12-31T16:41
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азиза (певица)
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Мечтавшая о появлении ребенка Азиза отказалась от идеи стать матерью. Об этом певица сообщила в личном микроблоге. Звезда 90-х объяснила, что у нее было время на размышления, пока она искала донорскую яйцеклетку. Азиза задумалась, сколько в итоге получается мам у малыша, "зачатого без любви". "Ребенок, который рожден с помощью оплодотворения чужой яйцеклетки, когда вырастит, какую маму должен считать настоящей? Ту, что дала биоматериал со своей генетикой, или ту, которая выносила чужого ребенка в чреве, родила и отдала его? Или меня? Женщину, которая купит этого ребенка у суррогатной матери?" — рассказала Азиза о вопросах, на которые пыталась найти ответ. По ее мнению, ни одну такую женщину назвать "матерью от Бога" ребенок не сможет. Он "проклянет всех троих", уверена Азиза.Она поделилась, что материнство было ее "заветной мечтой", но для ее осуществления, написала Азиза, не все средства хороши. Летом Азиза впервые официально вышла замуж. Ее избранник — итальянский ресторатор Александро Лортэ. Он младше супруги на 16 лет. Пара признавалась, что хочет завести ребенка при помощи суррогатной матери.
https://ria.ru/20211229/aziza-1765988246.html
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звезды, знаменитости, азиза (певица)
Азиза отказалась от идеи стать матерью
Мечтавшая о ребенке Азиза отказалась от идеи стать матерью
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости.
Мечтавшая о появлении ребенка Азиза отказалась от идеи стать матерью. Об этом певица сообщила
в личном микроблоге.
Звезда 90-х объяснила, что у нее было время на размышления, пока она искала донорскую яйцеклетку. Азиза задумалась, сколько в итоге получается мам у малыша, "зачатого без любви".
"Ребенок, который рожден с помощью оплодотворения чужой яйцеклетки, когда вырастит, какую маму должен считать настоящей? Ту, что дала биоматериал со своей генетикой, или ту, которая выносила чужого ребенка в чреве, родила и отдала его? Или меня? Женщину, которая купит этого ребенка у суррогатной матери?" — рассказала Азиза о вопросах, на которые пыталась найти ответ.
По ее мнению, ни одну такую женщину назвать "матерью от Бога" ребенок не сможет. Он "проклянет всех троих", уверена Азиза.
"Говорят, душа малыша сама выбирает себе родителей, у которых хочет родиться. И какой же болезненный и тяжелый выбор будет у этой еще не проявленной во плоти души? Бог дал мне время подумать... И одуматься, — заявила певица.
Она поделилась, что материнство было ее "заветной мечтой", но для ее осуществления, написала Азиза, не все средства хороши.
"Я прощаюсь с ней (мечтой стать мамой, — Прим. Ред.) и с уходящим 2021-м годом. Он прибавил мне женской мудрости. Остальные женщины сами решают, каким путем им идти",— говорит исполнительница.
Летом Азиза впервые официально вышла
замуж. Ее избранник — итальянский ресторатор Александро Лортэ. Он младше супруги на 16 лет. Пара признавалась
, что хочет завести ребенка при помощи суррогатной матери.