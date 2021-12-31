Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211231/aziza-1766275807.html
Азиза отказалась от идеи стать матерью
Азиза отказалась от идеи стать матерью - РИА Новости, 31.12.2021
Азиза отказалась от идеи стать матерью
Мечтавшая о появлении ребенка Азиза отказалась от идеи стать матерью. Об этом певица сообщила в личном микроблоге. РИА Новости, 31.12.2021
2021-12-31T16:41
2021-12-31T16:41
шоубиз
звезды
знаменитости
азиза (певица)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0e/1732344884_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_2767aeef2ca6206c5e211fe478fbe842.jpg
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Мечтавшая о появлении ребенка Азиза отказалась от идеи стать матерью. Об этом певица сообщила в личном микроблоге. Звезда 90-х объяснила, что у нее было время на размышления, пока она искала донорскую яйцеклетку. Азиза задумалась, сколько в итоге получается мам у малыша, "зачатого без любви". "Ребенок, который рожден с помощью оплодотворения чужой яйцеклетки, когда вырастит, какую маму должен считать настоящей? Ту, что дала биоматериал со своей генетикой, или ту, которая выносила чужого ребенка в чреве, родила и отдала его? Или меня? Женщину, которая купит этого ребенка у суррогатной матери?" — рассказала Азиза о вопросах, на которые пыталась найти ответ. По ее мнению, ни одну такую женщину назвать "матерью от Бога" ребенок не сможет. Он "проклянет всех троих", уверена Азиза.Она поделилась, что материнство было ее "заветной мечтой", но для ее осуществления, написала Азиза, не все средства хороши. Летом Азиза впервые официально вышла замуж. Ее избранник — итальянский ресторатор Александро Лортэ. Он младше супруги на 16 лет. Пара признавалась, что хочет завести ребенка при помощи суррогатной матери.
https://ria.ru/20211229/aziza-1765988246.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0e/1732344884_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_a35423d0bc319730168c271b78f31926.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
звезды, знаменитости, азиза (певица)
16:41 31.12.2021
 
Азиза отказалась от идеи стать матерью

Мечтавшая о ребенке Азиза отказалась от идеи стать матерью

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЦеремония закрытия 42-го ММКФ
Церемония закрытия 42-го ММКФ - РИА Новости, 1920, 31.12.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Мечтавшая о появлении ребенка Азиза отказалась от идеи стать матерью. Об этом певица сообщила в личном микроблоге.
Звезда 90-х объяснила, что у нее было время на размышления, пока она искала донорскую яйцеклетку. Азиза задумалась, сколько в итоге получается мам у малыша, "зачатого без любви".
"Ребенок, который рожден с помощью оплодотворения чужой яйцеклетки, когда вырастит, какую маму должен считать настоящей? Ту, что дала биоматериал со своей генетикой, или ту, которая выносила чужого ребенка в чреве, родила и отдала его? Или меня? Женщину, которая купит этого ребенка у суррогатной матери?" — рассказала Азиза о вопросах, на которые пыталась найти ответ.
По ее мнению, ни одну такую женщину назвать "матерью от Бога" ребенок не сможет. Он "проклянет всех троих", уверена Азиза.

"Говорят, душа малыша сама выбирает себе родителей, у которых хочет родиться. И какой же болезненный и тяжелый выбор будет у этой еще не проявленной во плоти души? Бог дал мне время подумать... И одуматься, — заявила певица.

Она поделилась, что материнство было ее "заветной мечтой", но для ее осуществления, написала Азиза, не все средства хороши.

"Я прощаюсь с ней (мечтой стать мамой, — Прим. Ред.) и с уходящим 2021-м годом. Он прибавил мне женской мудрости. Остальные женщины сами решают, каким путем им идти",— говорит исполнительница.

Летом Азиза впервые официально вышла замуж. Ее избранник — итальянский ресторатор Александро Лортэ. Он младше супруги на 16 лет. Пара признавалась, что хочет завести ребенка при помощи суррогатной матери.
Церемония закрытия 42-го ММКФ - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
29 декабря, 13:41Шоубиз
Азиза нашла молодому мужу вторую жену
 
ШоубиззвездыЗнаменитостиАзиза (певица)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:21Зеленский назвал свою главную цель
01:17Байден пригрозил Путину "высокой ценой" в случае "агрессии" против Украины
01:16Кто подставит подножку доллару в самый неожиданный момент
01:15В России вступил в силу новый порядок медпомощи при онкозаболеваниях
01:05Повышение пенсий и налог на вклады: что изменилось в России с 1 января
01:02Казахстан принял председательство в СНГ
00:59В России начал действовать налог на вклады
00:54Председательство в ЕАЭС перешло к Киргизии
00:50В России вступил в силу закон "о приземлении" иностранных IT-гигантов
00:44В Москве для многодетных семей изменились правила проезда в транспорте
00:37ВОЗ официально признала компьютерную игроманию болезнью
00:29В России изменились правила назначения пособия по беременности
00:22В Москве повысилась минимальная пенсия неработающих пенсионеров
00:19В России выросли страховые пенсии по старости
00:13В России выросли минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум
00:08В России вырос размер пособия по безработице
00:00В Москве начинает работать единый оператор по обращению с мусором
00:00Православные отмечают день Ильи Муромца
23:56В Сирии обстреляли американскую военную базу, сообщили СМИ
23:50КНДР встретила Новый год праздничным концертом и салютом
Лента новостейМолния
Зеленский назвал свою главную цельБайден пригрозил Путину "высокой ценой" в случае "агрессии" против УкраиныКто подставит подножку доллару в самый неожиданный моментВ России вступил в силу новый порядок медпомощи при онкозаболеванияхПовышение пенсий и налог на вклады: что изменилось в России с 1 январяКазахстан принял председательство в СНГВ России начал действовать налог на вкладыПредседательство в ЕАЭС перешло к КиргизииВ России вступил в силу закон "о приземлении" иностранных IT-гигантовВ Москве для многодетных семей изменились правила проезда в транспортеВОЗ официально признала компьютерную игроманию болезньюВ России изменились правила назначения пособия по беременностиВ Москве повысилась минимальная пенсия неработающих пенсионеровВ России выросли страховые пенсии по старостиВ России выросли минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимумВ России вырос размер пособия по безработицеВ Москве начинает работать единый оператор по обращению с мусоромПравославные отмечают день Ильи МуромцаВ Сирии обстреляли американскую военную базу, сообщили СМИКНДР встретила Новый год праздничным концертом и салютом