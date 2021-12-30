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"Мы в недоумении": что не так с законом о запрете добычи китов и дельфинов
"Мы в недоумении": что не так с законом о запрете добычи китов и дельфинов - РИА Новости, 30.12.2021
"Мы в недоумении": что не так с законом о запрете добычи китов и дельфинов
Владимир Путин выступил за прекращение отлова китов и белух для развлечений, однако Госдума приняла закон, запрещающий только промышленную и прибрежную добычу... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T08:00
2021-12-30T07:59
общество
сша
владимир бурматов
госдума рф
совет федерации рф
институт проблем экологии и эволюции им. а.н.северцова ран
животные
киты
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости, Мария Марикян. Владимир Путин выступил за прекращение отлова китов и белух для развлечений, однако Госдума приняла закон, запрещающий только промышленную и прибрежную добычу. Ученых и общественников это возмутило: охота в культурно-просветительских целях все еще разрешена. Многие опасаются, что история "китовой тюрьмы" повторится, ведь поправки фактически ничего не меняют. РИА Новости разбиралось в ситуации.Поправки в законКомитет по аграрным вопросам внес законопроект на рассмотрение в Госдуму еще в мае. Документ запрещает промышленное и прибрежное рыболовство в отношении китообразных: китов, дельфинов и морских свиней.Предполагают, что это убережет животных от хищнического истребления. Правительство должно установить ограничение и регулирование морских млекопитающих в исключительной экономической зоне — вплоть до полного запрета добычи отдельных видов.Депутат Госдумы Светлана Бессараб предлагала также прекратить вылов китообразных для индустрии развлечений. В пояснительной записке к законопроекту она указала: по состоянию на 2021-й стационарные и передвижные дельфинарии вне закона в 17 европейских государствах. Инициативу не поддержали.На заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека Владимир Путин одобрил предложение Гринписа России запретить ловлю с развлекательной целью: "Согласен. Давайте так и сделаем. Насколько мне известно, в этом году вообще было выдано только шесть разрешений. А вот для поддержания традиционного образа жизни где-то под 140 разрешений выдается".Поправки в федеральный закон нижняя палата парламента приняла 15 декабря. Затем их одобрили в Совете Федерации. Через десять дней после официального опубликования они вступят в силу. Запрет на ловлю китообразных для дельфинариев и океанариумов пока не ввели."Будем добиваться принятия отдельного закона, защищающего морских млекопитающих от "культурно-просветительского" вылова, в котором нет ни культуры, ни просвещения, а есть только циничный бизнес, в результате которого появляются "китовые тюрьмы", — написал в соцсетях первый замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.Парламентарий и его коллеги Светлана Бессараб, Николай Валуев и Владимир Плотников уже внесли на рассмотрение в Госдуму новый проект. В нем говорится, что дельфинарии зарабатывают в основном на использовании белух и афалин в дельфинотерапии, эффективность которой Минздравом не доказана."Китовая тюрьма"Квоты на морских млекопитающих выдает Росрыболовство. Зоозащитники уже давно бьются за прекращение отлова косаток, дельфинов, белух и других редких видов. Вопрос сдвинулся с мертвой точки в 2018-м. Тогда в бухте Средней нашли 11 косаток (детенышей. — Прим. ред.) и 90 белух. Позже три белухи и одна косатка из вольеров пропали: их хотели незаконно продать в Китай.Следователи возбудили дело по фактам незаконного вылова водных биологических ресурсов и жестокого обращения с животными. К решению проблемы подключился президент.Первых двух косаток и шесть белух выпустили в Охотское море 27 июня 2019-го, а 10 ноября освободили последних белух. К началу декабря все вольеры в бухте демонтировали.Только после скандала вокруг "китовой тюрьмы" начались подвижки. Первым делом ввели мораторий на продажу млекопитающих за границу. Но поскольку отлов в культурно-просветительских целях в законодательстве прописан нечетко, животные по-прежнему страдают, обращает внимание ведущий инженер Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН Дмитрий Глазов.В законе о рыболовстве отмечены четыре цели вылова: коммерческая — на продажу (на данный момент такой промысел фактически не ведут), для нужд коренных малочисленных народов, научная и культурно-просветительская.Глазов подчеркивает: прежде чем освобождать всех "заложников", следует проработать вопросы, где и как их содержать. Животные уже адаптировались к неволе, выпустить их — значит обречь на гибель.К примеру, на базе Утришской морской станции института Северцова содержат моржей, конфискованных у коммерсантов. При этом денег на питание и ветеринарное обслуживание не выделяют, а это миллионы рублей в год. Складывается абсурдная ситуация: с согласия Росимущества ученым приходится сдавать животных в аренду тем же предпринимателям.К тому же необходимо законодательно закрепить требования к уходу и условиям содержания млекопитающих.Единая системаВ последнее время пытаются урегулировать оборот китообразных, но ластоногих в закон не включили, продолжает Глазов."Для всех морских млекопитающих необходимо разработать общую систему. Сейчас одни промысловые находятся под контролем Минсельхоза, а краснокнижные — Минприроды и Росприроднадзора. Оттого и неразбериха, — объясняет он. — Во многих европейских странах, а также в США давно есть закон по морским млекопитающим. И нам пора его проработать".Общественники считают, что закон, принятый Госдумой, — популистский и кардинально ситуацию не меняет. Промышленный вылов в нашей стране не ведут уже более 30 лет: в 1986-м вступил в силу мораторий Международной китобойной комиссии на коммерческую охоту на китов.И добавляет: в новых поправках не обозначены четкие условия прибрежного промысла. По факту запретили добычу для учебных и культурно-просветительских целей, однако охотиться в прибрежной зоне все равно продолжат, считает биолог. Дело в том, что поймать кита в открытом море практически невозможно. Причем взрослые самцы никому не нужны, берут только детенышей."Важно понимать, что мы не выступаем против научных квот. Животных нужно изучать: измерять, оценивать состояние, прикреплять датчики и снова выпускать. Мы против заточения в неволе и разрушения семей, — уточняет Латка. — Непонятно, почему закон приняли в таком виде, по сути, проигнорировав то, что поддержал президент".Если закон все же оставят в нынешнем виде, то еще как минимум год китообразных будут вылавливать для развлекательных целей.
https://ria.ru/20191226/1562836151.html
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общество, сша, владимир бурматов, госдума рф, совет федерации рф, институт проблем экологии и эволюции им. а.н.северцова ран, животные, киты, дельфины
08:00 30.12.2021
 

"Мы в недоумении": что не так с законом о запрете добычи китов и дельфинов

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкКосатка в вольере в бухте "Средняя" Приморского края
Косатка в вольере в бухте Средняя Приморского края - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости, Мария Марикян. Владимир Путин выступил за прекращение отлова китов и белух для развлечений, однако Госдума приняла закон, запрещающий только промышленную и прибрежную добычу. Ученых и общественников это возмутило: охота в культурно-просветительских целях все еще разрешена. Многие опасаются, что история "китовой тюрьмы" повторится, ведь поправки фактически ничего не меняют. РИА Новости разбиралось в ситуации.

Поправки в закон

Комитет по аграрным вопросам внес законопроект на рассмотрение в Госдуму еще в мае. Документ запрещает промышленное и прибрежное рыболовство в отношении китообразных: китов, дельфинов и морских свиней.
Предполагают, что это убережет животных от хищнического истребления. Правительство должно установить ограничение и регулирование морских млекопитающих в исключительной экономической зоне — вплоть до полного запрета добычи отдельных видов.
Дельфин афалин во время выступления в центре океанографии и морской биологии Дельфиния в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 26.12.2019
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Депутат Госдумы Светлана Бессараб предлагала также прекратить вылов китообразных для индустрии развлечений. В пояснительной записке к законопроекту она указала: по состоянию на 2021-й стационарные и передвижные дельфинарии вне закона в 17 европейских государствах. Инициативу не поддержали.
На заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека Владимир Путин одобрил предложение Гринписа России запретить ловлю с развлекательной целью: "Согласен. Давайте так и сделаем. Насколько мне известно, в этом году вообще было выдано только шесть разрешений. А вот для поддержания традиционного образа жизни где-то под 140 разрешений выдается".
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека
Поправки в федеральный закон нижняя палата парламента приняла 15 декабря. Затем их одобрили в Совете Федерации. Через десять дней после официального опубликования они вступят в силу. Запрет на ловлю китообразных для дельфинариев и океанариумов пока не ввели.
"Будем добиваться принятия отдельного закона, защищающего морских млекопитающих от "культурно-просветительского" вылова, в котором нет ни культуры, ни просвещения, а есть только циничный бизнес, в результате которого появляются "китовые тюрьмы", — написал в соцсетях первый замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
Парламентарий и его коллеги Светлана Бессараб, Николай Валуев и Владимир Плотников уже внесли на рассмотрение в Госдуму новый проект. В нем говорится, что дельфинарии зарабатывают в основном на использовании белух и афалин в дельфинотерапии, эффективность которой Минздравом не доказана.

"Китовая тюрьма"

Квоты на морских млекопитающих выдает Росрыболовство. Зоозащитники уже давно бьются за прекращение отлова косаток, дельфинов, белух и других редких видов. Вопрос сдвинулся с мертвой точки в 2018-м. Тогда в бухте Средней нашли 11 косаток (детенышей. — Прим. ред.) и 90 белух. Позже три белухи и одна косатка из вольеров пропали: их хотели незаконно продать в Китай.
Следователи возбудили дело по фактам незаконного вылова водных биологических ресурсов и жестокого обращения с животными. К решению проблемы подключился президент.
Первых двух косаток и шесть белух выпустили в Охотское море 27 июня 2019-го, а 10 ноября освободили последних белух. К началу декабря все вольеры в бухте демонтировали.
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСпециалисты перегружают косатку из "китовой тюрьмы" на машину, с помощью которой ее отправят к Охотскому морю для выпуска
Специалисты перегружают косатку из китовой тюрьмы на машину, с помощью которой ее отправят к Охотскому морю для выпуска - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Специалисты перегружают косатку из "китовой тюрьмы" на машину, с помощью которой ее отправят к Охотскому морю для выпуска
Только после скандала вокруг "китовой тюрьмы" начались подвижки. Первым делом ввели мораторий на продажу млекопитающих за границу. Но поскольку отлов в культурно-просветительских целях в законодательстве прописан нечетко, животные по-прежнему страдают, обращает внимание ведущий инженер Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН Дмитрий Глазов.
В законе о рыболовстве отмечены четыре цели вылова: коммерческая — на продажу (на данный момент такой промысел фактически не ведут), для нужд коренных малочисленных народов, научная и культурно-просветительская.
Глазов подчеркивает: прежде чем освобождать всех "заложников", следует проработать вопросы, где и как их содержать. Животные уже адаптировались к неволе, выпустить их — значит обречь на гибель.
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкБелухи в вольере Центра адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края
Белухи в вольере Центра адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Белухи в вольере Центра адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края
К примеру, на базе Утришской морской станции института Северцова содержат моржей, конфискованных у коммерсантов. При этом денег на питание и ветеринарное обслуживание не выделяют, а это миллионы рублей в год. Складывается абсурдная ситуация: с согласия Росимущества ученым приходится сдавать животных в аренду тем же предпринимателям.
К тому же необходимо законодательно закрепить требования к уходу и условиям содержания млекопитающих.

Единая система

В последнее время пытаются урегулировать оборот китообразных, но ластоногих в закон не включили, продолжает Глазов.
"Для всех морских млекопитающих необходимо разработать общую систему. Сейчас одни промысловые находятся под контролем Минсельхоза, а краснокнижные — Минприроды и Росприроднадзора. Оттого и неразбериха, — объясняет он. — Во многих европейских странах, а также в США давно есть закон по морским млекопитающим. И нам пора его проработать".
Центр адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края - РИА Новости, 1920, 23.07.2020
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"Умерли или заболели — неизвестно": что стало с узниками "китовой тюрьмы"
Общественники считают, что закон, принятый Госдумой, — популистский и кардинально ситуацию не меняет. Промышленный вылов в нашей стране не ведут уже более 30 лет: в 1986-м вступил в силу мораторий Международной китобойной комиссии на коммерческую охоту на китов.

"Честно говоря, мы в недоумении, — говорит биолог Владимир Латка. — Раньше очищенный жир китов — ворвань — использовали как топливо, в свое время это был основной источник энергии. А китовый ус брали для изготовления мебели. Но сейчас промышленного отлова у нас и так нет".

И добавляет: в новых поправках не обозначены четкие условия прибрежного промысла. По факту запретили добычу для учебных и культурно-просветительских целей, однако охотиться в прибрежной зоне все равно продолжат, считает биолог. Дело в том, что поймать кита в открытом море практически невозможно. Причем взрослые самцы никому не нужны, берут только детенышей.
"Важно понимать, что мы не выступаем против научных квот. Животных нужно изучать: измерять, оценивать состояние, прикреплять датчики и снова выпускать. Мы против заточения в неволе и разрушения семей, — уточняет Латка. — Непонятно, почему закон приняли в таком виде, по сути, проигнорировав то, что поддержал президент".
Если закон все же оставят в нынешнем виде, то еще как минимум год китообразных будут вылавливать для развлекательных целей.
 
ОбществоСШАВладимир БурматовГосдума РФСовет Федерации РФИнститут проблем экологии и эволюции им. А.Н.Северцова РАНЖивотныеКитыдельфины
 
 
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