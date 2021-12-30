https://ria.ru/20211230/zakon-1766037036.html

"Мы в недоумении": что не так с законом о запрете добычи китов и дельфинов

"Мы в недоумении": что не так с законом о запрете добычи китов и дельфинов - РИА Новости, 30.12.2021

"Мы в недоумении": что не так с законом о запрете добычи китов и дельфинов

Владимир Путин выступил за прекращение отлова китов и белух для развлечений, однако Госдума приняла закон, запрещающий только промышленную и прибрежную добычу... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T08:00

2021-12-30T08:00

2021-12-30T07:59

общество

сша

владимир бурматов

госдума рф

совет федерации рф

институт проблем экологии и эволюции им. а.н.северцова ран

животные

киты

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости, Мария Марикян. Владимир Путин выступил за прекращение отлова китов и белух для развлечений, однако Госдума приняла закон, запрещающий только промышленную и прибрежную добычу. Ученых и общественников это возмутило: охота в культурно-просветительских целях все еще разрешена. Многие опасаются, что история "китовой тюрьмы" повторится, ведь поправки фактически ничего не меняют. РИА Новости разбиралось в ситуации.Поправки в законКомитет по аграрным вопросам внес законопроект на рассмотрение в Госдуму еще в мае. Документ запрещает промышленное и прибрежное рыболовство в отношении китообразных: китов, дельфинов и морских свиней.Предполагают, что это убережет животных от хищнического истребления. Правительство должно установить ограничение и регулирование морских млекопитающих в исключительной экономической зоне — вплоть до полного запрета добычи отдельных видов.Депутат Госдумы Светлана Бессараб предлагала также прекратить вылов китообразных для индустрии развлечений. В пояснительной записке к законопроекту она указала: по состоянию на 2021-й стационарные и передвижные дельфинарии вне закона в 17 европейских государствах. Инициативу не поддержали.На заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека Владимир Путин одобрил предложение Гринписа России запретить ловлю с развлекательной целью: "Согласен. Давайте так и сделаем. Насколько мне известно, в этом году вообще было выдано только шесть разрешений. А вот для поддержания традиционного образа жизни где-то под 140 разрешений выдается".Поправки в федеральный закон нижняя палата парламента приняла 15 декабря. Затем их одобрили в Совете Федерации. Через десять дней после официального опубликования они вступят в силу. Запрет на ловлю китообразных для дельфинариев и океанариумов пока не ввели."Будем добиваться принятия отдельного закона, защищающего морских млекопитающих от "культурно-просветительского" вылова, в котором нет ни культуры, ни просвещения, а есть только циничный бизнес, в результате которого появляются "китовые тюрьмы", — написал в соцсетях первый замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.Парламентарий и его коллеги Светлана Бессараб, Николай Валуев и Владимир Плотников уже внесли на рассмотрение в Госдуму новый проект. В нем говорится, что дельфинарии зарабатывают в основном на использовании белух и афалин в дельфинотерапии, эффективность которой Минздравом не доказана."Китовая тюрьма"Квоты на морских млекопитающих выдает Росрыболовство. Зоозащитники уже давно бьются за прекращение отлова косаток, дельфинов, белух и других редких видов. Вопрос сдвинулся с мертвой точки в 2018-м. Тогда в бухте Средней нашли 11 косаток (детенышей. — Прим. ред.) и 90 белух. Позже три белухи и одна косатка из вольеров пропали: их хотели незаконно продать в Китай.Следователи возбудили дело по фактам незаконного вылова водных биологических ресурсов и жестокого обращения с животными. К решению проблемы подключился президент.Первых двух косаток и шесть белух выпустили в Охотское море 27 июня 2019-го, а 10 ноября освободили последних белух. К началу декабря все вольеры в бухте демонтировали.Только после скандала вокруг "китовой тюрьмы" начались подвижки. Первым делом ввели мораторий на продажу млекопитающих за границу. Но поскольку отлов в культурно-просветительских целях в законодательстве прописан нечетко, животные по-прежнему страдают, обращает внимание ведущий инженер Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН Дмитрий Глазов.В законе о рыболовстве отмечены четыре цели вылова: коммерческая — на продажу (на данный момент такой промысел фактически не ведут), для нужд коренных малочисленных народов, научная и культурно-просветительская.Глазов подчеркивает: прежде чем освобождать всех "заложников", следует проработать вопросы, где и как их содержать. Животные уже адаптировались к неволе, выпустить их — значит обречь на гибель.К примеру, на базе Утришской морской станции института Северцова содержат моржей, конфискованных у коммерсантов. При этом денег на питание и ветеринарное обслуживание не выделяют, а это миллионы рублей в год. Складывается абсурдная ситуация: с согласия Росимущества ученым приходится сдавать животных в аренду тем же предпринимателям.К тому же необходимо законодательно закрепить требования к уходу и условиям содержания млекопитающих.Единая системаВ последнее время пытаются урегулировать оборот китообразных, но ластоногих в закон не включили, продолжает Глазов."Для всех морских млекопитающих необходимо разработать общую систему. Сейчас одни промысловые находятся под контролем Минсельхоза, а краснокнижные — Минприроды и Росприроднадзора. Оттого и неразбериха, — объясняет он. — Во многих европейских странах, а также в США давно есть закон по морским млекопитающим. И нам пора его проработать".Общественники считают, что закон, принятый Госдумой, — популистский и кардинально ситуацию не меняет. Промышленный вылов в нашей стране не ведут уже более 30 лет: в 1986-м вступил в силу мораторий Международной китобойной комиссии на коммерческую охоту на китов.И добавляет: в новых поправках не обозначены четкие условия прибрежного промысла. По факту запретили добычу для учебных и культурно-просветительских целей, однако охотиться в прибрежной зоне все равно продолжат, считает биолог. Дело в том, что поймать кита в открытом море практически невозможно. Причем взрослые самцы никому не нужны, берут только детенышей."Важно понимать, что мы не выступаем против научных квот. Животных нужно изучать: измерять, оценивать состояние, прикреплять датчики и снова выпускать. Мы против заточения в неволе и разрушения семей, — уточняет Латка. — Непонятно, почему закон приняли в таком виде, по сути, проигнорировав то, что поддержал президент".Если закон все же оставят в нынешнем виде, то еще как минимум год китообразных будут вылавливать для развлекательных целей.

https://ria.ru/20191226/1562836151.html

https://ria.ru/20200723/1574738885.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, сша, владимир бурматов, госдума рф, совет федерации рф, институт проблем экологии и эволюции им. а.н.северцова ран, животные, киты, дельфины