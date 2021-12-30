https://ria.ru/20211230/zaderzhanie-1766100630.html

Экс-переводчик военных США рассказал подробности задержания Саддама Хусейна

Экс-переводчик военных США рассказал подробности задержания Саддама Хусейна - РИА Новости, 30.12.2021

Экс-переводчик военных США рассказал подробности задержания Саддама Хусейна

Американские военные при поимке экс-президента Ирака Саддама Хусейна использовали некий усыпляющий порошок, рассказал РИА Новости иракский переводчик,... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T03:15

2021-12-30T03:15

2021-12-30T09:02

в мире

сша

ирак

саддам хусейн

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151676/88/1516768892_0:96:1720:1064_1920x0_80_0_0_3dfdb87e8d4dad4f50feeabde68b6670.jpg

БАГДАД, 30 дек – РИА Новости. Американские военные при поимке экс-президента Ирака Саддама Хусейна использовали некий усыпляющий порошок, рассказал РИА Новости иракский переводчик, сотрудничавший с американцами и пожелавший остаться анонимным из-за опасений за свою безопасность.В четверг, 30 декабря, исполняется 15 лет со дня казни Хусейна, которая произошла после вторжения США. Оно произошло под предлогом поиска оружия массового поражения, которое в стране так и не нашли.По словам переводчика, он сопровождал американских военнослужащих, которые проводили операцию по задержанию Хусейна. Он напомнил, что США обещали несколько миллионов долларов в качестве вознаграждения тем, кто предоставит информацию о месте, где скрывался бывший иракский лидер.По его словам, существовала версия, что о предполагаемом местонахождении Хусейна донес один из родственников его охранников, затем эту информацию проверили, проследив за телохранителем, привозившим экс-президенту продукты. "Никто не знал, что это охранник президента, однако подозрения американских военных вызвал тот факт, что этот человек скупал на рынках лучшие товары, товары определенных марок. Учитывая ситуацию в стране и условия жизни этого человека, это вызвало подозрения, за ним установили слежку, в результате чего все и выяснилось", — пояснил участник событий.На место направили подразделение спецназа, одновременно высадился десант. Самому переводчику не разрешили приблизиться, так как на нем не было противогаза.По его словам, противогаз понадобился, так как во время операции на площади примерно в один квадратный километр распылили усыпляющий газ — в помещении и на ферме, где находился бывший президент.После того как Хусейна эвакуировали на вертолете, переводчик смог осмотреть комнату, где тот проживал: это было помещение шириной 3,5 метра и длиной около четырех метров, где стояли две кровати. "Там были две пары ортопедической обуви, дорогая одежда, духи и личные вещи — наручные часы президента, несколько фотографий его семьи, диктофон с пустой пленкой и аудиозаписи, сделанные президентом. Были ценные вещи, был его личный револьвер", - рассказал собеседник агентства.Большую часть личных вещей Хусейна — его обувь, часы, одежду и даже еду — украли. "Кто-то из военных брал это на память", - пояснил переводчик.Он отметил, что ферма после операции оказалась покрыта неким белым веществом, при этом все животные умерли. "Порошок был на листьях дерева, когда военные прибыли на место. Была холодная погода, он оставался еще два-три дня и потом пропал", - уточнил собеседник агентства.В Ираке власть была свернута в апреле 2003 года в результате вторжения антииракской коалиции во главе с США. Оккупационные власти распустили правящую тогда партию "Баас", расформировали иракскую армию. Экс-президент Ирака Саддам Хуссейн был арестован в декабре того же года, затем передан новым властям страны и в 2006 году казнен.

https://ria.ru/20211230/kazn-1766068014.html

https://ria.ru/20211229/khuseyn-1765977113.html

сша

ирак

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, ирак, саддам хусейн