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Запасов вакцины от COVID-19 в регионах достаточно, заявил Мурашко
Запасов вакцины от COVID-19 в регионах достаточно, заявил Мурашко - РИА Новости, 30.12.2021
Запасов вакцины от COVID-19 в регионах достаточно, заявил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что запасов вакцины от COVID-19 в регионах достаточно. РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T17:37
2021-12-30T17:37
2021-12-30T17:59
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михаил мурашко
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что запасов вакцины от COVID-19 в регионах достаточно."Вакцинация является эффективной защитой как против штамма "дельта", так и против штамма "омикрон". Запасов вакцины в регионах достаточно", - сказал Михаил Мурашко, слова которого приводит оперштаб.
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РИА Новости
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РИА Новости
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17:37 30.12.2021 (обновлено: 17:59 30.12.2021)
Запасов вакцины от COVID-19 в регионах достаточно, заявил Мурашко
Глава Минздрава Мурашко: запасов вакцины от коронавируса в регионах России достаточно