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Запасов вакцины от COVID-19 в регионах достаточно, заявил Мурашко

Запасов вакцины от COVID-19 в регионах достаточно, заявил Мурашко - РИА Новости, 30.12.2021

Запасов вакцины от COVID-19 в регионах достаточно, заявил Мурашко

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что запасов вакцины от COVID-19 в регионах достаточно. РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T17:37

2021-12-30T17:37

2021-12-30T17:59

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что запасов вакцины от COVID-19 в регионах достаточно."Вакцинация является эффективной защитой как против штамма "дельта", так и против штамма "омикрон". Запасов вакцины в регионах достаточно", - сказал Михаил Мурашко, слова которого приводит оперштаб.

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