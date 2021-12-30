https://ria.ru/20211230/travma-1766104757.html

Врач рассказал, что делать при получении травмы во время запуска салюта

Врач рассказал, что делать при получении травмы во время запуска салюта - РИА Новости, 30.12.2021

Врач рассказал, что делать при получении травмы во время запуска салюта

Термический ожог без нарушения целостности кожи, полученный при запуске фейерверка, необходимо охладить, а если человека оглушило, то следует успокоиться и... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T06:19

2021-12-30T06:19

2021-12-30T06:20

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Термический ожог без нарушения целостности кожи, полученный при запуске фейерверка, необходимо охладить, а если человека оглушило, то следует успокоиться и понаблюдать за пострадавшим, если слух не восстанавливается в ближайшие часы, необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью, рассказал РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.При этом он отметил, что при неаккуратном обращении опасны могут быть и бенгальские огни, так как искра может вызвать ожог, особенно опасно, если она попадет в глаз. Поэтому с любой пиротехникой стоит обращаться осторожно, подчеркнул врач.По его словам, если человек получил травму при использовании фейерверков или бенгальских огней, необходимо оказать первую помощь. "При термических ожогах без нарушения целостности кожных покровов необходимо приложить к месту ожога холод, например, криопакет или лед. При наличии раны – предварительно наложить на рану асептическую повязку. А вот смазывание ожога маслом и попытка проколоть "пузырь" на месте ожога - это ошибка", - рассказал Тяжельников, отметив, что при сильном ожоге стоит обратиться к врачу.При этом врач уточнил, что если человека оглушило фейерверком, следует успокоиться и понаблюдать за пострадавшим. Если слух не восстанавливается в течение ближайших часов, не проходит заложенность ушей, неприятные шумы, необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью. "А если человек испугался резкого взрыва, то необходимо увести человека в безопасное место, оценить состояние. Если наблюдается паническое состояние, его необходимо успокоить, дать выпить воды, теплый чай, если у человека наблюдаются боли в груди, бледность или другие тревожные симптомы, нужно обратиться к врачу", - добавил Тяжельников.Собеседник агентства уточнил, что при запуске фейерверка нужно обязательно тщательно изучать инструкцию."Ни в коем случае нельзя поджигать салют, держа его в руках. Нужно соблюдать дистанцию и отходить на безопасное расстояние. Нужно следить, чтобы рядом не было легковоспламеняющихся объектов. Нельзя доверять запуск фейерверка людям в алкогольном опьянении и детям", - добавил Тяжельников.По его словам, в закрытом помещении, например, в квартире, нельзя запускать фейерверки, бенгальские огни также лучше зажигать на открытом воздухе. Но если все-таки зажигали бенгальские огни дома, стоит проветрить помещение.Как ранее рассказал руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк, в Москве предусмотрено 62 точки для запуска салютов и фейерверков в новогоднюю ночь. В городе более 100 магазинов, которые реализуют пиротехнические изделия.

https://ria.ru/20211224/salyut-1765320462.html

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общество, москва, новый год, алексей немерюк, андрей тяжельников, россия