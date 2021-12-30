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Путин подписал закон об отмене обязательного техосмотра
Путин подписал закон об отмене обязательного техосмотра - РИА Новости, 30.12.2021
Путин подписал закон об отмене обязательного техосмотра
Президент Владимир Путин отменил обязательный техосмотр. Соответствующий закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T20:10
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общество
техосмотр
владимир путин
авто
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин отменил обязательный техосмотр. Соответствующий закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Теперь от необходимости проверять техническое состояние машин освобождаются "легковые автомобили и мототранспортные средства", принадлежащие гражданам и "используемые ими исключительно в личных целях".Новая норма не распространяется на такси и другой транспорт, используемый для перевозки пассажиров, а также на личный — в служебных целях.Техосмотр потребуется при постановке на учет, смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов. Законопроект внесли в Госдуму первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, думский вице-спикер Сергей Неверов, председатель комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры ГД Евгений Москвичев и глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов.Как отметили в ЕР, сегодня вопрос прохождения техосмотра затрагивает каждого третьего жителя страны: в России около 49 миллионов легковых автомобилей и мотоциклов, при этом 27 миллионов машин моложе десяти лет.По действовавшим ранее правилам, регулярная проверка была обязательной для транспортных средств, выпущенных четыре года назад или раньше.
https://ria.ru/20211219/volodin-1764418379.html
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общество, техосмотр, владимир путин, авто
20:10 30.12.2021 (обновлено: 20:47 30.12.2021)
 
Путин подписал закон об отмене обязательного техосмотра

Президент Путин подписал закон об отмене обязательного техосмотра личного автотранспорта

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкТехнический эксперт проводит осмотр автомобиля на пункте техосмотра в Новосибирске
Технический эксперт проводит осмотр автомобиля на пункте техосмотра в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин отменил обязательный техосмотр. Соответствующий закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Теперь от необходимости проверять техническое состояние машин освобождаются "легковые автомобили и мототранспортные средства", принадлежащие гражданам и "используемые ими исключительно в личных целях".
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Новая норма не распространяется на такси и другой транспорт, используемый для перевозки пассажиров, а также на личный — в служебных целях.
Техосмотр потребуется при постановке на учет, смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов.
Законопроект внесли в Госдуму первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, думский вице-спикер Сергей Неверов, председатель комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры ГД Евгений Москвичев и глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов.
Как отметили в ЕР, сегодня вопрос прохождения техосмотра затрагивает каждого третьего жителя страны: в России около 49 миллионов легковых автомобилей и мотоциклов, при этом 27 миллионов машин моложе десяти лет.
По действовавшим ранее правилам, регулярная проверка была обязательной для транспортных средств, выпущенных четыре года назад или раньше.
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