20:10 30.12.2021 (обновлено: 20:47 30.12.2021)
Путин подписал закон об отмене обязательного техосмотра
Президент Путин подписал закон об отмене обязательного техосмотра личного автотранспорта
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкТехнический эксперт проводит осмотр автомобиля на пункте техосмотра в Новосибирске
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин отменил обязательный техосмотр. Соответствующий закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Теперь от необходимости проверять техническое состояние машин освобождаются "легковые автомобили и мототранспортные средства", принадлежащие гражданам и "используемые ими исключительно в личных целях".
19 декабря, 10:04Володин отметил важность принятия закона об отмене обязательного ТО
Новая норма не распространяется на такси и другой транспорт, используемый для перевозки пассажиров, а также на личный — в служебных целях.
Техосмотр потребуется при постановке на учет, смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов.
Законопроект внесли в Госдуму первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, думский вице-спикер Сергей Неверов, председатель комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры ГД Евгений Москвичев и глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов.
Как отметили в ЕР, сегодня вопрос прохождения техосмотра затрагивает каждого третьего жителя страны: в России около 49 миллионов легковых автомобилей и мотоциклов, при этом 27 миллионов машин моложе десяти лет.
По действовавшим ранее правилам, регулярная проверка была обязательной для транспортных средств, выпущенных четыре года назад или раньше.