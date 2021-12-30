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"Пирожные или английская пуля". Кто убил самого знаменитого русского старца

"Пирожные или английская пуля". Кто убил самого знаменитого русского старца - РИА Новости, 30.12.2021

"Пирожные или английская пуля". Кто убил самого знаменитого русского старца

В отечественной истории трудно найти более противоречивую и загадочную фигуру, чем Григорий Распутин. Почитатели называли его святым, противники — очередным... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T08:00

2021-12-30T08:00

2021-12-30T07:59

религия

санкт-петербург

могилев

санкт-петербургский государственный университет

оксфордский университет

григорий распутин

николай ii

нева (река)

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости, Никита Бизин. В отечественной истории трудно найти более противоречивую и загадочную фигуру, чем Григорий Распутин. Почитатели называли его святым, противники — очередным аферистом при царском дворе. О таинственной гибели самого известного "старца" — в материале РИА Новости.Преступление без наказанияВ ночь на 30 декабря (17-е по старому стилю) 1916 года на набережной Мойки прогремели выстрелы. Дежуривший в этом районе городовой Степан Власюк поспешил к дворцу князей Юсуповых. Стреляли, кажется, оттуда.У парадного подъезда он встретил дворецкого. Тот спокойно заявил, что господа по неосторожности застрелили собаку — только и всего. Внимательно осмотрев двор, полицейский собрался обратно. Но лакей пригласил его внутрь.Городового встретили сам хозяин, Феликс Юсупов, и незнакомый человек в военной форме. Он представился членом Государственной думы Пуришкевичем и спросил гостя, русский ли он, верит ли в Бога, чтит ли царя. А затем сообщил: "Здесь только что был убит Григорий Распутин, и если Власюк любит свою родину, то должен об этом молчать".Удивленный полицейский оглядел покои и подумал: "Господа, наверное, выпили лишнего". Не найдя ничего подозрительного, вернулся на вахту. Сделал отметку о произошедшем в журнал и не сходил с поста до утра. Слова Пуришкевича, однако, не были пьяным бредом.Проклятый святойЧерез три дня в замерзшей Неве неподалеку от Юсуповского дворца выловили труп мужчины. Связанный по рукам и ногам, с обезображенным лицом покойник действительно оказался Григорием Распутиным. Началось расследование. Полиция почти сразу установила преступников.В их числе, кроме уже упомянутых князя Юсупова и депутата Пуришкевича, были военный врач Станислав Лазоверт, поручик лейб-гвардии Сергей Сухотин и великий князь Дмитрий Павлович Романов. Заговорщики и не думали скрываться, гордо именуя себя "спасителями России".Более того, им аплодировали в столичном светском обществе. В петербургских салонах в те дни говорили только о "великокняжеском подвиге" и долгожданной расправе над "проклятым Гришкой".В итоге суд над убийцами так и не состоялся. Их лишь поспешно выслали из столицы. А вскоре Николай II лично распорядился прекратить уголовное дело. Ведь в нем были замешаны члены царской семьи: Юсупов — муж племянницы императора, а князь Дмитрий — двоюродный брат монарха.Почему аристократический заговор остался безнаказанным? Все дело в скандальной репутации Распутина. Крестьянин из Тобольской губернии долгое время ходил по святым местам, а в 1905-м приехал в Петербург. Его стали приглашать на светские мероприятия. На одном из раутов представили царской семье.Тут и проявились необычные способности сибирского "старца". Он якобы мог облегчать страдания юного наследника престола, с рождения страдающего гемофилией."До Первой мировой говорить о влиянии Распутина можно скорее в психологическом смысле. Царь полагал его единственной гарантией, что наследник будет жив", — объясняет доктор исторических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета Александр Пученков.Все изменилось с началом войны. В августе 1915-го русская армия терпит катастрофические поражения. Император принимает на себе верховное командование и уезжает в Могилев. Фактически первым министром стала императрица, естественно, не имевшая опыта правления. В это же время обостряется болезнь наследника. Влияние Распутина усиливается."В обществе считали, что страна идет к поражению. И ведут ее к этому императрица и Распутин, понукающие безвольным царем", — отмечает историк.Вот в высшей аристократии и возник план по устранению "старца". В не пойми откуда взявшемся "отце Григории" дворянство видело причину всех бед.Приглашение на казньКаноническую версию событий декабрьской ночи изложил в мемуарах Феликс Юсупов. Он утверждал, что лично пригласил Распутина в свой дворец, пообещав познакомить с красавицей женой.Остальные заговорщики имитировали наверху шумную вечеринку, Юсупов проводил Григория в подвал. Там предложил гостю отведать великолепной мадеры и пирожных. В угощение доктор Лазаверт заранее добавил цианистый калий.Распутин поначалу отказался: "Не буду, они сладкие". Затем съел несколько птифуров. Но яд не подействовал. В панике Юсупов убежал наверх, схватил револьвер и вернулся. Выстрел в спину — и бездыханный "старец" лежит на полу. Но через несколько минут случилось то, чего заговорщики совсем не ожидали."Он резким движением вскочил на ноги. Изо рта шла пена. Закричал дурным голосом, взмахнул руками и бросился на меня. Пальцы его впивались мне в плечи, норовили дотянуться до горла. Глаза вылезли из орбит, изо рта потекла кровь", — вспоминал Юсупов.В таком состоянии Распутин якобы выбежал из дворца и попытался скрыться. На улице двумя выстрелами в спину его добил Пуришкевич. После этого и появился городовой Власюк.Версия Юсупова, однако, вызывает вопросы. Сохранилось множество свидетельств о том, что "старец" придерживался строгой диеты — в частности, не ел сладкого. Это, согласно народной молве, вредило его чудесным способностям.Кроме того, из показаний убийц ясно, что в жертву попали три пули — одна Юсупова и две Пуришкевича. Оба стреляли в спину. Но на полицейских фотографиях трупа отчетливо видны огнестрельные раны, одна из которых — посреди лба.Судебно-медицинский эксперт Дмитрий Косоротов, проводивший вскрытие, привел в воспоминаниях любопытную подробность."Первая пуля, — писал он, — попала в левую часть груди и прошла через желудок и печень. Вторая вошла сзади, в правую часть спины, и попала в почку. Третья пробила лоб и вошла в мозг. При этом все три были выпущены из оружия разного калибра".Значит, был и третий стрелок.Британский следДолгое время историки считали, что третий убийца — князь Дмитрий Павлович. Офицер лейб-гвардии конного полка, герой Восточно-Прусской операции 1914-го, он куда более меткий, чем никогда не служивший в армии Пуришкевич. Следовательно, двоюродный брат государя и произвел смертельный выстрел в голову.Но спустя 90 лет после гибели Распутина британские специалисты — отставной сыщик Скотленд-Ярда Ричард Каллен и историк Эндрю Кук — организовали собственное расследование и пришли к выводу, что к убийству "старца" причастен англичанин Освальд Рейнер, агент Секретной разведывательной службы, предтечи МИ-6."Первый аргумент в пользу этой версии — давняя дружба Рейнера с Юсуповым. Они были знакомы еще со времен учебы князя в Оксфордском университете. Во-вторых, анализ единственной извлеченной пули показал: она была выпущена из английского армейского револьвера", — пишут Каллен и Кук.Основной же мотив, по их мнению, был таким: "Британия опасалась, что Распутин, пользуясь своим влиянием на Николая II и его супругу, склонит государя заключить сепаратный мир с Германией".Сам Рейнер никогда не вспоминал о заговоре. Он уехал из России в 1920-м, а в конце жизни сжег все бумаги и унес секрет смерти Распутина с собой в могилу. Одно из самых громких убийств XX века все еще остается загадкой.

https://ria.ru/20211213/spetssluzhby-1763180351.html

санкт-петербург

могилев

нева (река)

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