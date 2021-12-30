https://ria.ru/20211230/startsa-1766053301.html
"Пирожные или английская пуля". Кто убил самого знаменитого русского старца
"Пирожные или английская пуля". Кто убил самого знаменитого русского старца - РИА Новости, 30.12.2021
"Пирожные или английская пуля". Кто убил самого знаменитого русского старца
В отечественной истории трудно найти более противоречивую и загадочную фигуру, чем Григорий Распутин. Почитатели называли его святым, противники — очередным... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T08:00
2021-12-30T08:00
2021-12-30T07:59
религия
санкт-петербург
могилев
санкт-петербургский государственный университет
оксфордский университет
григорий распутин
николай ii
нева (река)
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости, Никита Бизин. В отечественной истории трудно найти более противоречивую и загадочную фигуру, чем Григорий Распутин. Почитатели называли его святым, противники — очередным аферистом при царском дворе. О таинственной гибели самого известного "старца" — в материале РИА Новости.Преступление без наказанияВ ночь на 30 декабря (17-е по старому стилю) 1916 года на набережной Мойки прогремели выстрелы. Дежуривший в этом районе городовой Степан Власюк поспешил к дворцу князей Юсуповых. Стреляли, кажется, оттуда.У парадного подъезда он встретил дворецкого. Тот спокойно заявил, что господа по неосторожности застрелили собаку — только и всего. Внимательно осмотрев двор, полицейский собрался обратно. Но лакей пригласил его внутрь.Городового встретили сам хозяин, Феликс Юсупов, и незнакомый человек в военной форме. Он представился членом Государственной думы Пуришкевичем и спросил гостя, русский ли он, верит ли в Бога, чтит ли царя. А затем сообщил: "Здесь только что был убит Григорий Распутин, и если Власюк любит свою родину, то должен об этом молчать".Удивленный полицейский оглядел покои и подумал: "Господа, наверное, выпили лишнего". Не найдя ничего подозрительного, вернулся на вахту. Сделал отметку о произошедшем в журнал и не сходил с поста до утра. Слова Пуришкевича, однако, не были пьяным бредом.Проклятый святойЧерез три дня в замерзшей Неве неподалеку от Юсуповского дворца выловили труп мужчины. Связанный по рукам и ногам, с обезображенным лицом покойник действительно оказался Григорием Распутиным. Началось расследование. Полиция почти сразу установила преступников.В их числе, кроме уже упомянутых князя Юсупова и депутата Пуришкевича, были военный врач Станислав Лазоверт, поручик лейб-гвардии Сергей Сухотин и великий князь Дмитрий Павлович Романов. Заговорщики и не думали скрываться, гордо именуя себя "спасителями России".Более того, им аплодировали в столичном светском обществе. В петербургских салонах в те дни говорили только о "великокняжеском подвиге" и долгожданной расправе над "проклятым Гришкой".В итоге суд над убийцами так и не состоялся. Их лишь поспешно выслали из столицы. А вскоре Николай II лично распорядился прекратить уголовное дело. Ведь в нем были замешаны члены царской семьи: Юсупов — муж племянницы императора, а князь Дмитрий — двоюродный брат монарха.Почему аристократический заговор остался безнаказанным? Все дело в скандальной репутации Распутина. Крестьянин из Тобольской губернии долгое время ходил по святым местам, а в 1905-м приехал в Петербург. Его стали приглашать на светские мероприятия. На одном из раутов представили царской семье.Тут и проявились необычные способности сибирского "старца". Он якобы мог облегчать страдания юного наследника престола, с рождения страдающего гемофилией."До Первой мировой говорить о влиянии Распутина можно скорее в психологическом смысле. Царь полагал его единственной гарантией, что наследник будет жив", — объясняет доктор исторических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета Александр Пученков.Все изменилось с началом войны. В августе 1915-го русская армия терпит катастрофические поражения. Император принимает на себе верховное командование и уезжает в Могилев. Фактически первым министром стала императрица, естественно, не имевшая опыта правления. В это же время обостряется болезнь наследника. Влияние Распутина усиливается."В обществе считали, что страна идет к поражению. И ведут ее к этому императрица и Распутин, понукающие безвольным царем", — отмечает историк.Вот в высшей аристократии и возник план по устранению "старца". В не пойми откуда взявшемся "отце Григории" дворянство видело причину всех бед.Приглашение на казньКаноническую версию событий декабрьской ночи изложил в мемуарах Феликс Юсупов. Он утверждал, что лично пригласил Распутина в свой дворец, пообещав познакомить с красавицей женой.Остальные заговорщики имитировали наверху шумную вечеринку, Юсупов проводил Григория в подвал. Там предложил гостю отведать великолепной мадеры и пирожных. В угощение доктор Лазаверт заранее добавил цианистый калий.Распутин поначалу отказался: "Не буду, они сладкие". Затем съел несколько птифуров. Но яд не подействовал. В панике Юсупов убежал наверх, схватил револьвер и вернулся. Выстрел в спину — и бездыханный "старец" лежит на полу. Но через несколько минут случилось то, чего заговорщики совсем не ожидали."Он резким движением вскочил на ноги. Изо рта шла пена. Закричал дурным голосом, взмахнул руками и бросился на меня. Пальцы его впивались мне в плечи, норовили дотянуться до горла. Глаза вылезли из орбит, изо рта потекла кровь", — вспоминал Юсупов.В таком состоянии Распутин якобы выбежал из дворца и попытался скрыться. На улице двумя выстрелами в спину его добил Пуришкевич. После этого и появился городовой Власюк.Версия Юсупова, однако, вызывает вопросы. Сохранилось множество свидетельств о том, что "старец" придерживался строгой диеты — в частности, не ел сладкого. Это, согласно народной молве, вредило его чудесным способностям.Кроме того, из показаний убийц ясно, что в жертву попали три пули — одна Юсупова и две Пуришкевича. Оба стреляли в спину. Но на полицейских фотографиях трупа отчетливо видны огнестрельные раны, одна из которых — посреди лба.Судебно-медицинский эксперт Дмитрий Косоротов, проводивший вскрытие, привел в воспоминаниях любопытную подробность."Первая пуля, — писал он, — попала в левую часть груди и прошла через желудок и печень. Вторая вошла сзади, в правую часть спины, и попала в почку. Третья пробила лоб и вошла в мозг. При этом все три были выпущены из оружия разного калибра".Значит, был и третий стрелок.Британский следДолгое время историки считали, что третий убийца — князь Дмитрий Павлович. Офицер лейб-гвардии конного полка, герой Восточно-Прусской операции 1914-го, он куда более меткий, чем никогда не служивший в армии Пуришкевич. Следовательно, двоюродный брат государя и произвел смертельный выстрел в голову.Но спустя 90 лет после гибели Распутина британские специалисты — отставной сыщик Скотленд-Ярда Ричард Каллен и историк Эндрю Кук — организовали собственное расследование и пришли к выводу, что к убийству "старца" причастен англичанин Освальд Рейнер, агент Секретной разведывательной службы, предтечи МИ-6."Первый аргумент в пользу этой версии — давняя дружба Рейнера с Юсуповым. Они были знакомы еще со времен учебы князя в Оксфордском университете. Во-вторых, анализ единственной извлеченной пули показал: она была выпущена из английского армейского револьвера", — пишут Каллен и Кук.Основной же мотив, по их мнению, был таким: "Британия опасалась, что Распутин, пользуясь своим влиянием на Николая II и его супругу, склонит государя заключить сепаратный мир с Германией".Сам Рейнер никогда не вспоминал о заговоре. Он уехал из России в 1920-м, а в конце жизни сжег все бумаги и унес секрет смерти Распутина с собой в могилу. Одно из самых громких убийств XX века все еще остается загадкой.
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санкт-петербург, могилев, санкт-петербургский государственный университет, оксфордский университет, григорий распутин, николай ii, нева (река), аналитика - религия и мировоззрение, ми-6
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости, Никита Бизин.
В отечественной истории трудно найти более противоречивую и загадочную фигуру, чем Григорий Распутин
. Почитатели называли его святым, противники — очередным аферистом при царском дворе. О таинственной гибели самого известного "старца" — в материале РИА Новости.
Преступление без наказания
В ночь на 30 декабря (17-е по старому стилю) 1916 года на набережной Мойки прогремели выстрелы. Дежуривший в этом районе городовой Степан Власюк поспешил к дворцу князей Юсуповых. Стреляли, кажется, оттуда.
У парадного подъезда он встретил дворецкого. Тот спокойно заявил, что господа по неосторожности застрелили собаку — только и всего. Внимательно осмотрев двор, полицейский собрался обратно. Но лакей пригласил его внутрь.
Городового встретили сам хозяин, Феликс Юсупов, и незнакомый человек в военной форме. Он представился членом Государственной думы Пуришкевичем и спросил гостя, русский ли он, верит ли в Бога, чтит ли царя. А затем сообщил: "Здесь только что был убит Григорий Распутин, и если Власюк любит свою родину, то должен об этом молчать".
Удивленный полицейский оглядел покои и подумал: "Господа, наверное, выпили лишнего". Не найдя ничего подозрительного, вернулся на вахту. Сделал отметку о произошедшем в журнал и не сходил с поста до утра. Слова Пуришкевича, однако, не были пьяным бредом.
Проклятый святой
Через три дня в замерзшей Неве
неподалеку от Юсуповского дворца выловили труп мужчины. Связанный по рукам и ногам, с обезображенным лицом покойник действительно оказался Григорием Распутиным. Началось расследование. Полиция почти сразу установила преступников.
В их числе, кроме уже упомянутых князя Юсупова и депутата Пуришкевича, были военный врач Станислав Лазоверт, поручик лейб-гвардии Сергей Сухотин и великий князь Дмитрий Павлович Романов. Заговорщики и не думали скрываться, гордо именуя себя "спасителями России".
Более того, им аплодировали в столичном светском обществе. В петербургских салонах в те дни говорили только о "великокняжеском подвиге" и долгожданной расправе над "проклятым Гришкой".
В итоге суд над убийцами так и не состоялся. Их лишь поспешно выслали из столицы. А вскоре Николай II
лично распорядился прекратить уголовное дело. Ведь в нем были замешаны члены царской семьи: Юсупов — муж племянницы императора, а князь Дмитрий — двоюродный брат монарха.
Почему аристократический заговор остался безнаказанным? Все дело в скандальной репутации Распутина. Крестьянин из Тобольской губернии долгое время ходил по святым местам, а в 1905-м приехал в Петербург
. Его стали приглашать на светские мероприятия. На одном из раутов представили царской семье.
Тут и проявились необычные способности сибирского "старца". Он якобы мог облегчать страдания юного наследника престола, с рождения страдающего гемофилией.
"До Первой мировой говорить о влиянии Распутина можно скорее в психологическом смысле. Царь полагал его единственной гарантией, что наследник будет жив", — объясняет доктор исторических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета
Александр Пученков.
Все изменилось с началом войны. В августе 1915-го русская армия терпит катастрофические поражения. Император принимает на себе верховное командование и уезжает в Могилев
. Фактически первым министром стала императрица, естественно, не имевшая опыта правления. В это же время обостряется болезнь наследника. Влияние Распутина усиливается.
"В обществе считали, что страна идет к поражению. И ведут ее к этому императрица и Распутин, понукающие безвольным царем", — отмечает историк.
Вот в высшей аристократии и возник план по устранению "старца". В не пойми откуда взявшемся "отце Григории" дворянство видело причину всех бед.
Приглашение на казнь
Каноническую версию событий декабрьской ночи изложил в мемуарах Феликс Юсупов. Он утверждал, что лично пригласил Распутина в свой дворец, пообещав познакомить с красавицей женой.
Остальные заговорщики имитировали наверху шумную вечеринку, Юсупов проводил Григория в подвал. Там предложил гостю отведать великолепной мадеры и пирожных. В угощение доктор Лазаверт заранее добавил цианистый калий.
Распутин поначалу отказался: "Не буду, они сладкие". Затем съел несколько птифуров. Но яд не подействовал. В панике Юсупов убежал наверх, схватил револьвер и вернулся. Выстрел в спину — и бездыханный "старец" лежит на полу. Но через несколько минут случилось то, чего заговорщики совсем не ожидали.
"Он резким движением вскочил на ноги. Изо рта шла пена. Закричал дурным голосом, взмахнул руками и бросился на меня. Пальцы его впивались мне в плечи, норовили дотянуться до горла. Глаза вылезли из орбит, изо рта потекла кровь", — вспоминал Юсупов.
В таком состоянии Распутин якобы выбежал из дворца и попытался скрыться. На улице двумя выстрелами в спину его добил Пуришкевич. После этого и появился городовой Власюк.
Версия Юсупова, однако, вызывает вопросы. Сохранилось множество свидетельств о том, что "старец" придерживался строгой диеты — в частности, не ел сладкого. Это, согласно народной молве, вредило его чудесным способностям.
Кроме того, из показаний убийц ясно, что в жертву попали три пули — одна Юсупова и две Пуришкевича. Оба стреляли в спину. Но на полицейских фотографиях трупа отчетливо видны огнестрельные раны, одна из которых — посреди лба.
Судебно-медицинский эксперт Дмитрий Косоротов, проводивший вскрытие, привел в воспоминаниях любопытную подробность.
"Первая пуля, — писал он, — попала в левую часть груди и прошла через желудок и печень. Вторая вошла сзади, в правую часть спины, и попала в почку. Третья пробила лоб и вошла в мозг. При этом все три были выпущены из оружия разного калибра".
Значит, был и третий стрелок.
Британский след
Долгое время историки считали, что третий убийца — князь Дмитрий Павлович. Офицер лейб-гвардии конного полка, герой Восточно-Прусской операции 1914-го, он куда более меткий, чем никогда не служивший в армии Пуришкевич. Следовательно, двоюродный брат государя и произвел смертельный выстрел в голову.
Но спустя 90 лет после гибели Распутина британские специалисты — отставной сыщик Скотленд-Ярда
Ричард Каллен и историк Эндрю Кук — организовали собственное расследование и пришли к выводу, что к убийству "старца" причастен англичанин Освальд Рейнер, агент Секретной разведывательной службы, предтечи МИ-6
.
"Первый аргумент в пользу этой версии — давняя дружба Рейнера с Юсуповым. Они были знакомы еще со времен учебы князя в Оксфордском университете
. Во-вторых, анализ единственной извлеченной пули показал: она была выпущена из английского армейского револьвера", — пишут Каллен и Кук.
Основной же мотив, по их мнению, был таким: "Британия опасалась, что Распутин, пользуясь своим влиянием на Николая II и его супругу, склонит государя заключить сепаратный мир с Германией".
Сам Рейнер никогда не вспоминал о заговоре. Он уехал из России в 1920-м, а в конце жизни сжег все бумаги и унес секрет смерти Распутина с собой в могилу. Одно из самых громких убийств XX века все еще остается загадкой.