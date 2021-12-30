20:32 30.12.2021 (обновлено: 20:33 30.12.2021)
Путин подписал закон об онлайн-ресурсах в школах
Президент Путин подписал закон об онлайн-ресурсах в школах
Президент РФ Владимир Путин
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон об использовании в школах и колледжах только верифицированных государством онлайн-ресурсов и электронных учебно-методических материалов, документ опубликован на портале правовой информации.
Сенаторы 15 декабря отклонили этот закон для технической правки. Как ранее пояснила РИА Новости глава комитета Совфеда по образованию и науке Лилия Гумерова, в документе исчезло слово "исключительно", что привело к нарушению всей конструкции закона, а также двойному трактованию ряда положений.
Позднее Госдума создала согласительную комиссию, чтобы доработать закон и принять его парламентом. В дальнейшем в новой редакции закон был принят Государственной думой и Советом федерации 21 декабря и 24 декабря соответственно.
Законом предусматривается, что при реализации основных общеобразовательных программ и образовательных программ среднего профессионального образования с применением электронного обучения, которое предполагает обработку персональных данных обучающихся, школы и колледжи должны использовать только государственные информационные системы.
Государственные образовательные учреждения для использования учебных программ выбирают не только включенные в утвержденные перечни учебники и пособия, но и электронные образовательные ресурсы, входящие в федеральный перечень ресурсов, допущенных к использованию Минпросвещения России. Электронные образовательные ресурсы включаются в перечень по результатам экспертизы содержащихся в них электронных учебно-методических материалов.