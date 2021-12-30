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Путин подписал закон об онлайн-ресурсах в школах
Путин подписал закон об онлайн-ресурсах в школах - РИА Новости, 30.12.2021
Путин подписал закон об онлайн-ресурсах в школах
Президент РФ Владимир Путин подписал закон об использовании в школах и колледжах только верифицированных государством онлайн-ресурсов и электронных... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T20:32
2021-12-30T20:33
общество
школа
дети
владимир путин
россия
госдума рф
совет федерации рф
лилия гумерова
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон об использовании в школах и колледжах только верифицированных государством онлайн-ресурсов и электронных учебно-методических материалов, документ опубликован на портале правовой информации.Сенаторы 15 декабря отклонили этот закон для технической правки. Как ранее пояснила РИА Новости глава комитета Совфеда по образованию и науке Лилия Гумерова, в документе исчезло слово "исключительно", что привело к нарушению всей конструкции закона, а также двойному трактованию ряда положений.Позднее Госдума создала согласительную комиссию, чтобы доработать закон и принять его парламентом. В дальнейшем в новой редакции закон был принят Государственной думой и Советом федерации 21 декабря и 24 декабря соответственно.Законом предусматривается, что при реализации основных общеобразовательных программ и образовательных программ среднего профессионального образования с применением электронного обучения, которое предполагает обработку персональных данных обучающихся, школы и колледжи должны использовать только государственные информационные системы.Государственные образовательные учреждения для использования учебных программ выбирают не только включенные в утвержденные перечни учебники и пособия, но и электронные образовательные ресурсы, входящие в федеральный перечень ресурсов, допущенных к использованию Минпросвещения России. Электронные образовательные ресурсы включаются в перечень по результатам экспертизы содержащихся в них электронных учебно-методических материалов.
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общество, школа, дети, владимир путин, россия, госдума рф, совет федерации рф, лилия гумерова
20:32 30.12.2021 (обновлено: 20:33 30.12.2021)
 
Путин подписал закон об онлайн-ресурсах в школах

Президент Путин подписал закон об онлайн-ресурсах в школах

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон об использовании в школах и колледжах только верифицированных государством онлайн-ресурсов и электронных учебно-методических материалов, документ опубликован на портале правовой информации.
Сенаторы 15 декабря отклонили этот закон для технической правки. Как ранее пояснила РИА Новости глава комитета Совфеда по образованию и науке Лилия Гумерова, в документе исчезло слово "исключительно", что привело к нарушению всей конструкции закона, а также двойному трактованию ряда положений.
Позднее Госдума создала согласительную комиссию, чтобы доработать закон и принять его парламентом. В дальнейшем в новой редакции закон был принят Государственной думой и Советом федерации 21 декабря и 24 декабря соответственно.
Законом предусматривается, что при реализации основных общеобразовательных программ и образовательных программ среднего профессионального образования с применением электронного обучения, которое предполагает обработку персональных данных обучающихся, школы и колледжи должны использовать только государственные информационные системы.
Государственные образовательные учреждения для использования учебных программ выбирают не только включенные в утвержденные перечни учебники и пособия, но и электронные образовательные ресурсы, входящие в федеральный перечень ресурсов, допущенных к использованию Минпросвещения России. Электронные образовательные ресурсы включаются в перечень по результатам экспертизы содержащихся в них электронных учебно-методических материалов.
Технический эксперт проводит осмотр автомобиля на пункте техосмотра в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
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ОбществоШколаДетиВладимир ПутинРоссияГосдума РФСовет Федерации РФЛилия Гумерова
 
 
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