https://ria.ru/20211230/shkola-1766238382.html

Путин подписал закон об онлайн-ресурсах в школах

Путин подписал закон об онлайн-ресурсах в школах - РИА Новости, 30.12.2021

Путин подписал закон об онлайн-ресурсах в школах

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об использовании в школах и колледжах только верифицированных государством онлайн-ресурсов и электронных... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T20:32

2021-12-30T20:32

2021-12-30T20:33

общество

школа

дети

владимир путин

россия

госдума рф

совет федерации рф

лилия гумерова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/18/1765356916_0:0:3012:1695_1920x0_80_0_0_c42a782fa8ff0a71a1038b1ab704d8df.jpg

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон об использовании в школах и колледжах только верифицированных государством онлайн-ресурсов и электронных учебно-методических материалов, документ опубликован на портале правовой информации.Сенаторы 15 декабря отклонили этот закон для технической правки. Как ранее пояснила РИА Новости глава комитета Совфеда по образованию и науке Лилия Гумерова, в документе исчезло слово "исключительно", что привело к нарушению всей конструкции закона, а также двойному трактованию ряда положений.Позднее Госдума создала согласительную комиссию, чтобы доработать закон и принять его парламентом. В дальнейшем в новой редакции закон был принят Государственной думой и Советом федерации 21 декабря и 24 декабря соответственно.Законом предусматривается, что при реализации основных общеобразовательных программ и образовательных программ среднего профессионального образования с применением электронного обучения, которое предполагает обработку персональных данных обучающихся, школы и колледжи должны использовать только государственные информационные системы.Государственные образовательные учреждения для использования учебных программ выбирают не только включенные в утвержденные перечни учебники и пособия, но и электронные образовательные ресурсы, входящие в федеральный перечень ресурсов, допущенных к использованию Минпросвещения России. Электронные образовательные ресурсы включаются в перечень по результатам экспертизы содержащихся в них электронных учебно-методических материалов.

https://ria.ru/20211230/tekhosmotr-1766236660.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, школа, дети, владимир путин, россия, госдума рф, совет федерации рф, лилия гумерова