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Обнародованы случаи насилия над детьми в коррекционной школе в Петербурге
Обнародованы случаи насилия над детьми в коррекционной школе в Петербурге - РИА Новости, 30.12.2021
Обнародованы случаи насилия над детьми в коррекционной школе в Петербурге
Редакция онлайн СМИ "ТОК" опубликовала ролик о случаях насилия над подопечными коррекционной школы № 131 Красносельского района Санкт-Петербурга, где учатся... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T17:02
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общество
санкт-петербург
красносельский район
школа
дети
полиция
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Редакция онлайн СМИ "ТОК" опубликовала ролик о случаях насилия над подопечными коррекционной школы № 131 Красносельского района Санкт-Петербурга, где учатся дети с расстройством аутистического спектра (РАС).Родители рассказали, что тьюторы бьют их детей лицом по столу, унижают, оскорбляют. О жестоком обращении сообщила также бывший преподаватель школы Ирина Астафьева.Ирина Астафьева потеряла работу из-за того, что в прямом эфире на своей странице инстаграме рассказала родителям об их правах: "Мне сказали, что я всегда должна быть на стороне школы".Ученица Олеся (имя изменено) повредила руку перед физкультурой. Она отпросилась от урока, однако воспитатель не восприняла ее слова всерьез. Девочка пошла на занятие, после чего у нее обнаружили трещину в кости.Редакция "ТОК" связывалось с администрацией школы, однако там от комментариев отказались. Родители тем временем направили коллективную жалобу директору школы и в полицию.
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Ученик коррекционной школы №131 бьет себя по голове при бездействии учителей
Ученик коррекционной школы №131 бьет себя по голове при бездействии учителей
2021-12-30T17:02
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Учитель коррекционной школы №131 жестоко обращается с плачущим учеником
Учитель коррекционной школы №131 жестоко обращается с плачущим учеником
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общество, санкт-петербург, красносельский район, школа, дети, полиция, видео
Обнародованы случаи насилия над детьми в коррекционной школе в Петербурге
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Редакция онлайн СМИ "ТОК" опубликовала ролик о случаях насилия над подопечными коррекционной школы № 131 Красносельского района Санкт-Петербурга, где учатся дети с расстройством аутистического спектра (РАС).
2021-12-30T17:02
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PT0M56S
17:02 30.12.2021 (обновлено: 19:50 30.12.2021)
 

Обнародованы случаи насилия над детьми в коррекционной школе в Петербурге

Кадр из видео, опубликованного ТОК
Кадр из видео, опубликованного ТОК
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Редакция онлайн СМИ "ТОК" опубликовала ролик о случаях насилия над подопечными коррекционной школы № 131 Красносельского района Санкт-Петербурга, где учатся дети с расстройством аутистического спектра (РАС).
Родители рассказали, что тьюторы бьют их детей лицом по столу, унижают, оскорбляют. О жестоком обращении сообщила также бывший преподаватель школы Ирина Астафьева.

"Не будешь хорошо писать, тебя положат в гроб, заколотят и закопают", — учитель говорит такое ребенку на уроке, — рассказывает Ирина. — Был как-то такой случай: парня хотели отправить на надомное обучение. На индивидуальных занятиях он показывал себя вполне успешным учеником. Выяснилось, что тьютор его била. Некомпетентные педагоги довели ребенка до нервного срыва, теперь ему не до учебы. Подобные истории не выходят за переделы школы".

Ирина Астафьева потеряла работу из-за того, что в прямом эфире на своей странице инстаграме рассказала родителям об их правах: "Мне сказали, что я всегда должна быть на стороне школы".
Ученица Олеся (имя изменено) повредила руку перед физкультурой. Она отпросилась от урока, однако воспитатель не восприняла ее слова всерьез. Девочка пошла на занятие, после чего у нее обнаружили трещину в кости.
Редакция "ТОК" связывалось с администрацией школы, однако там от комментариев отказались. Родители тем временем направили коллективную жалобу директору школы и в полицию.
 
ОбществоСанкт-ПетербургКрасносельский районШколаДетиПолиция
 
 
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