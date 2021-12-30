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Обнародованы случаи насилия над детьми в коррекционной школе в Петербурге

Обнародованы случаи насилия над детьми в коррекционной школе в Петербурге - РИА Новости, 30.12.2021

Обнародованы случаи насилия над детьми в коррекционной школе в Петербурге

Редакция онлайн СМИ "ТОК" опубликовала ролик о случаях насилия над подопечными коррекционной школы № 131 Красносельского района Санкт-Петербурга, где учатся... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T17:02

2021-12-30T17:02

2021-12-30T19:50

общество

санкт-петербург

красносельский район

школа

дети

полиция

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Редакция онлайн СМИ "ТОК" опубликовала ролик о случаях насилия над подопечными коррекционной школы № 131 Красносельского района Санкт-Петербурга, где учатся дети с расстройством аутистического спектра (РАС).Родители рассказали, что тьюторы бьют их детей лицом по столу, унижают, оскорбляют. О жестоком обращении сообщила также бывший преподаватель школы Ирина Астафьева.Ирина Астафьева потеряла работу из-за того, что в прямом эфире на своей странице инстаграме рассказала родителям об их правах: "Мне сказали, что я всегда должна быть на стороне школы".Ученица Олеся (имя изменено) повредила руку перед физкультурой. Она отпросилась от урока, однако воспитатель не восприняла ее слова всерьез. Девочка пошла на занятие, после чего у нее обнаружили трещину в кости.Редакция "ТОК" связывалось с администрацией школы, однако там от комментариев отказались. Родители тем временем направили коллективную жалобу директору школы и в полицию.

санкт-петербург

красносельский район

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Ученик коррекционной школы №131 бьет себя по голове при бездействии учителей Ученик коррекционной школы №131 бьет себя по голове при бездействии учителей 2021-12-30T17:02 true PT0M56S

Учитель коррекционной школы №131 жестоко обращается с плачущим учеником Учитель коррекционной школы №131 жестоко обращается с плачущим учеником 2021-12-30T17:02 true PT0M49S

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общество, санкт-петербург, красносельский район, школа, дети, полиция, видео