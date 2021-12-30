Путин подписал закон о создании реестра земель сельхозназначения
Президент Путин подписал закон о создании госреестра земель сельхозназначения
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о создании государственного реестра земель сельхозназначения, который будет содержать актуальную и достоверную информацию об их состоянии и использовании, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон разработан правительством РФ в целях установления правовых основ для государственного мониторинга земель сельскохозяйственного назначения. По нему информация, полученная при осуществлении такого мониторинга, будет вноситься в госреестр земель сельхозназначения, а вести его станет Минсельхоз России, причем с использованием системы государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства.
Закон наделяет субъекты РФ полномочиями собирать, обобщать и представлять сведения в этот реестр. Госреестр будет содержать сведения о состоянии и об использовании земель сельхозназначения, а также иные сведения о них, а порядок ведения этого госреестра, внесения в него изменений, а также состав и объем вносящейся в этот реестр информации и порядок ее предоставления установит правительство.
Закон должен вступить в силу с 1 марта 2022 года. Его реализация позволит создать инструмент, позволяющий осуществлять управление землями, в том числе обеспечивающий оперативное получение актуальных и достоверных сведений о землях сельхозназначения и земельных участках в составе таких земель, а также их пригодности для сельхозпроизводства, считает кабмин.
Вовлечение земель сельхозназначения в хозяйственный оборот и повышение их плодородия было и остается актуальной задачей для развития отечественного АПК. Чтобы иметь достоверную информацию о состоянии плодородия земель сельскохозяйственного назначения, об их качественных и количественных характеристиках, об использовании этих земель по назначению, необходимо проведение постоянного государственного мониторинга земель, отмечала ранее зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина.
Кроме того, премьер-министр России Михаил Мишустин говорил, что реестр позволит быстрее и лучше оценить, где именно есть ресурсы для новых проектов в агропромышленном комплексе, а доступ к этой информации, которая будет постоянно пополняться, должен быть бесплатным.