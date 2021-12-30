https://ria.ru/20211230/rpts-1766225753.html
Йоханнесбург станет духовным центром Южно-Африканской епархии РПЦ
Йоханнесбург станет духовным центром Южно-Африканской епархии РПЦ - РИА Новости, 30.12.2021
Йоханнесбург станет духовным центром Южно-Африканской епархии РПЦ
Храмовый комплекс РПЦ в Йоханнесбурге станет базой для епархиального центра Южно-Африканской епархии, заявил в интервью РИА Новости патриарший экзарх Африки... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T18:30
2021-12-30T18:30
2021-12-30T18:30
религия
в мире
юар
африка
йоханнесбург
русская православная церковь
россия
религия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/24695/41/246954197_0:65:694:455_1920x0_80_0_0_7026c013002f1b953a195601491eea33.jpg
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Храмовый комплекс РПЦ в Йоханнесбурге станет базой для епархиального центра Южно-Африканской епархии, заявил в интервью РИА Новости патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид."В Йоханнесбурге – центре Южно-Африканской епархии – с 1999 года действует приход Русской православной церкви. Храмовый комплекс включает, помимо храма, несколько дополнительных помещений для приходских нужд. Это полноценная материальная база для создания там епархиального центра с кафедральным собором", - сказал митрополит Леонид.Синод Русской православной церкви 29 декабря обнародовал решение о создании Патриаршего экзархата в Африке. В его составе были основаны две епархии: Северо-Африканская, глава которой будет носить титул "Каирский и Северо-Африканский", и Южно-Африканская, которую возглавит архиерей с титулом "Йоханнесбургский и Южно-Африканский". Патриарший экзарх Африки, которым был назначен с сохранением временного управления Ереванско-Армянской епархией архиепископ Ереванский и Армянский Леонид, носит титул митрополита Клинского.
https://ria.ru/20211230/svyaschenniki-1766223411.html
юар
африка
йоханнесбург
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/24695/41/246954197_1:0:694:520_1920x0_80_0_0_15523b3ef3202f199988565a5357fd39.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, юар, африка, йоханнесбург, русская православная церковь, россия, религия
Йоханнесбург станет духовным центром Южно-Африканской епархии РПЦ
Храмовый комплекс РПЦ в Йоханнесбурге станет центром для Южно-Африканской епархии