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Религия
https://ria.ru/20211230/rpts-1766225753.html
Йоханнесбург станет духовным центром Южно-Африканской епархии РПЦ
Йоханнесбург станет духовным центром Южно-Африканской епархии РПЦ - РИА Новости, 30.12.2021
Йоханнесбург станет духовным центром Южно-Африканской епархии РПЦ
Храмовый комплекс РПЦ в Йоханнесбурге станет базой для епархиального центра Южно-Африканской епархии, заявил в интервью РИА Новости патриарший экзарх Африки... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T18:30
2021-12-30T18:30
религия
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юар
африка
йоханнесбург
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россия
религия
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Храмовый комплекс РПЦ в Йоханнесбурге станет базой для епархиального центра Южно-Африканской епархии, заявил в интервью РИА Новости патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид."В Йоханнесбурге – центре Южно-Африканской епархии – с 1999 года действует приход Русской православной церкви. Храмовый комплекс включает, помимо храма, несколько дополнительных помещений для приходских нужд. Это полноценная материальная база для создания там епархиального центра с кафедральным собором", - сказал митрополит Леонид.Синод Русской православной церкви 29 декабря обнародовал решение о создании Патриаршего экзархата в Африке. В его составе были основаны две епархии: Северо-Африканская, глава которой будет носить титул "Каирский и Северо-Африканский", и Южно-Африканская, которую возглавит архиерей с титулом "Йоханнесбургский и Южно-Африканский". Патриарший экзарх Африки, которым был назначен с сохранением временного управления Ереванско-Армянской епархией архиепископ Ереванский и Армянский Леонид, носит титул митрополита Клинского.
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в мире, юар, африка, йоханнесбург, русская православная церковь, россия, религия
18:30 30.12.2021
 
Йоханнесбург станет духовным центром Южно-Африканской епархии РПЦ

Храмовый комплекс РПЦ в Йоханнесбурге станет центром для Южно-Африканской епархии

© Фото : Владимир СтогниенкоВид города Йоханнесбург, ЮАР
Вид города Йоханнесбург, ЮАР - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© Фото : Владимир Стогниенко
Вид города Йоханнесбург, ЮАР
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Храмовый комплекс РПЦ в Йоханнесбурге станет базой для епархиального центра Южно-Африканской епархии, заявил в интервью РИА Новости патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид.
"В Йоханнесбурге – центре Южно-Африканской епархии – с 1999 года действует приход Русской православной церкви. Храмовый комплекс включает, помимо храма, несколько дополнительных помещений для приходских нужд. Это полноценная материальная база для создания там епархиального центра с кафедральным собором", - сказал митрополит Леонид.
Синод Русской православной церкви 29 декабря обнародовал решение о создании Патриаршего экзархата в Африке. В его составе были основаны две епархии: Северо-Африканская, глава которой будет носить титул "Каирский и Северо-Африканский", и Южно-Африканская, которую возглавит архиерей с титулом "Йоханнесбургский и Южно-Африканский". Патриарший экзарх Африки, которым был назначен с сохранением временного управления Ереванско-Армянской епархией архиепископ Ереванский и Армянский Леонид, носит титул митрополита Клинского.
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