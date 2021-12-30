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Путин ратифицировал соглашение с Таджикистаном о региональной системе ПВО
Путин ратифицировал соглашение с Таджикистаном о региональной системе ПВО - РИА Новости, 30.12.2021
Путин ратифицировал соглашение с Таджикистаном о региональной системе ПВО
Президент РФ Владимир Путин ратифицировал соглашение между Россией и Таджикистаном о создании Объединенной региональной системы противовоздушной обороны. РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T18:25
2021-12-30T18:25
2021-12-30T18:25
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин ратифицировал соглашение между Россией и Таджикистаном о создании Объединенной региональной системы противовоздушной обороны.Соответствующий федеральный закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Ратификация соглашения в полной мере отвечает интересам РФ, его реализация положительно скажется на обеспечении военной безопасности, заявил журналистам председатель комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов ("Единая Россия").Закон ратифицирует соглашение между Россией и Таджикистаном о создании объединенной региональной системы противовоздушной обороны, которая является составной частью объединенной системы противовоздушной обороны государств-участников СНГ, в целях повышения эффективности решения задач противовоздушной обороны в регионе.
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в мире, безопасность, таджикистан, владимир путин, снг, андрей картаполов, пво, россия
Путин ратифицировал соглашение с Таджикистаном о региональной системе ПВО
Президент Путин ратифицировал соглашение с Таджикистаном о региональной системе ПВО