https://ria.ru/20211230/pvo-1766224964.html

Путин ратифицировал соглашение с Таджикистаном о региональной системе ПВО

Путин ратифицировал соглашение с Таджикистаном о региональной системе ПВО - РИА Новости, 30.12.2021

Путин ратифицировал соглашение с Таджикистаном о региональной системе ПВО

Президент РФ Владимир Путин ратифицировал соглашение между Россией и Таджикистаном о создании Объединенной региональной системы противовоздушной обороны. РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T18:25

2021-12-30T18:25

2021-12-30T18:25

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин ратифицировал соглашение между Россией и Таджикистаном о создании Объединенной региональной системы противовоздушной обороны.Соответствующий федеральный закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Ратификация соглашения в полной мере отвечает интересам РФ, его реализация положительно скажется на обеспечении военной безопасности, заявил журналистам председатель комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов ("Единая Россия").Закон ратифицирует соглашение между Россией и Таджикистаном о создании объединенной региональной системы противовоздушной обороны, которая является составной частью объединенной системы противовоздушной обороны государств-участников СНГ, в целях повышения эффективности решения задач противовоздушной обороны в регионе.

https://ria.ru/20211230/pozdravlenie-1766180039.html

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в мире, безопасность, таджикистан, владимир путин, снг, андрей картаполов, пво, россия