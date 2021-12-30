https://ria.ru/20211230/putin-1766145488.html
Путин оценил перспективы взаимодействия с Турцией в освоении космоса
Путин оценил перспективы взаимодействия с Турцией в освоении космоса - РИА Новости, 30.12.2021
Путин оценил перспективы взаимодействия с Турцией в освоении космоса
Взаимодействие России и Турции в мирном освоении космоса имеет хорошие перспективы, отметил президент РФ Владимир Путин в поздравлении президенту Турции Тайипу... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T12:15
2021-12-30T12:15
2021-12-30T12:19
наука
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турция
владимир путин
космос - риа наука
россия
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Взаимодействие России и Турции в мирном освоении космоса имеет хорошие перспективы, отметил президент РФ Владимир Путин в поздравлении президенту Турции Тайипу Эрдогану, которое приводит пресс-служба Кремля."Президент России подчеркнул, что хорошие перспективы имеет взаимодействие в мирном освоении космоса и производстве антивирусных вакцин. Выражена уверенность, что совместными усилиями удастся обеспечить дальнейшее развитие плодотворного двустороннего сотрудничества, а также тесного партнерства в международных делах на благо дружественных народов России и Турции, в интересах упрочения региональной стабильности и безопасности", - говорится в поздравлении.
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реджеп тайип эрдоган, турция, владимир путин, космос - риа наука, россия
12:15 30.12.2021 (обновлено: 12:19 30.12.2021)
Путин оценил перспективы взаимодействия с Турцией в освоении космоса
Президент Путин: взаимодействие с Турцией в освоении космоса имеет хорошие перспективы