https://ria.ru/20211230/putin-1766145488.html

Путин оценил перспективы взаимодействия с Турцией в освоении космоса

Путин оценил перспективы взаимодействия с Турцией в освоении космоса - РИА Новости, 30.12.2021

Путин оценил перспективы взаимодействия с Турцией в освоении космоса

Взаимодействие России и Турции в мирном освоении космоса имеет хорошие перспективы, отметил президент РФ Владимир Путин в поздравлении президенту Турции Тайипу... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T12:15

2021-12-30T12:15

2021-12-30T12:19

наука

реджеп тайип эрдоган

турция

владимир путин

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Взаимодействие России и Турции в мирном освоении космоса имеет хорошие перспективы, отметил президент РФ Владимир Путин в поздравлении президенту Турции Тайипу Эрдогану, которое приводит пресс-служба Кремля."Президент России подчеркнул, что хорошие перспективы имеет взаимодействие в мирном освоении космоса и производстве антивирусных вакцин. Выражена уверенность, что совместными усилиями удастся обеспечить дальнейшее развитие плодотворного двустороннего сотрудничества, а также тесного партнерства в международных делах на благо дружественных народов России и Турции, в интересах упрочения региональной стабильности и безопасности", - говорится в поздравлении.

https://ria.ru/20211228/kosmos-1765816921.html

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реджеп тайип эрдоган, турция, владимир путин, космос - риа наука, россия