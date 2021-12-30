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Туризм
https://ria.ru/20211230/putevki-1766112280.html
Дети из регионов Арктической зоны получат бесплатные путевки на курорты
Дети из регионов Арктической зоны получат бесплатные путевки на курорты - РИА Новости, 30.12.2021
Дети из регионов Арктической зоны получат бесплатные путевки на курорты
Правительство РФ утвердило постановление о бесплатных путёвках на курорты России для детей, проживающих в регионах Арктической зоны, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T09:05
2021-12-30T09:13
туризм
общество
республика адыгея
краснодарский край
правительство рф
михаил мишустин
новости - туризм
туристы
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Правительство РФ утвердило постановление о бесплатных путёвках на курорты России для детей, проживающих в регионах Арктической зоны, сообщает пресс-служба кабмина РФ."С 2022 года дети, проживающие на территории регионов, которые входят в состав Арктической зоны, смогут бесплатно отдыхать на лучших курортах России. Из федерального бюджета на эти цели будет ежегодно выделяться по 500 миллионов рублей. Порядок и условия новой меры поддержки утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Отмечается, что бесплатные путёвки будут доступны школьникам с 5 по 8 классы. За счёт господдержки они смогут поехать в детские лагеря, расположенные на Черноморском побережье Краснодарского края, Крыма и Севастополя, на побережьях Азовского, Каспийского, Японского морей, а также в Республике Адыгея и Кавказских Минеральных Водах. Уточняется, что длительность такой путёвки должна составлять от семи до 21 дня.В пресс-службе кабмина добавили, что расходы регионов на оплату путёвок и стоимости проезда будут финансироваться из федерального бюджета. По предварительным данным, в 2022 году бесплатные путёвки получат почти шесть тысяч детей.
https://ria.ru/20211201/puteshestviya-1761506125.html
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общество, республика адыгея, краснодарский край, правительство рф, михаил мишустин, новости - туризм, туристы, туризм, россия
09:05 30.12.2021 (обновлено: 09:13 30.12.2021)
 
Дети из регионов Арктической зоны получат бесплатные путевки на курорты

Дети из регионов Арктической зоны получат бесплатные путевки на российские курорты

© РИА Новости / Александр Ковалев / Перейти в фотобанкАрктика
Арктика - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© РИА Новости / Александр Ковалев
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Правительство РФ утвердило постановление о бесплатных путёвках на курорты России для детей, проживающих в регионах Арктической зоны, сообщает пресс-служба кабмина РФ.
"С 2022 года дети, проживающие на территории регионов, которые входят в состав Арктической зоны, смогут бесплатно отдыхать на лучших курортах России. Из федерального бюджета на эти цели будет ежегодно выделяться по 500 миллионов рублей. Порядок и условия новой меры поддержки утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что бесплатные путёвки будут доступны школьникам с 5 по 8 классы. За счёт господдержки они смогут поехать в детские лагеря, расположенные на Черноморском побережье Краснодарского края, Крыма и Севастополя, на побережьях Азовского, Каспийского, Японского морей, а также в Республике Адыгея и Кавказских Минеральных Водах. Уточняется, что длительность такой путёвки должна составлять от семи до 21 дня.
В пресс-службе кабмина добавили, что расходы регионов на оплату путёвок и стоимости проезда будут финансироваться из федерального бюджета. По предварительным данным, в 2022 году бесплатные путёвки получат почти шесть тысяч детей.
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