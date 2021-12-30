https://ria.ru/20211230/putevki-1766112280.html

Дети из регионов Арктической зоны получат бесплатные путевки на курорты

Дети из регионов Арктической зоны получат бесплатные путевки на курорты - РИА Новости, 30.12.2021

Дети из регионов Арктической зоны получат бесплатные путевки на курорты

Правительство РФ утвердило постановление о бесплатных путёвках на курорты России для детей, проживающих в регионах Арктической зоны, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T09:05

2021-12-30T09:05

2021-12-30T09:13

туризм

общество

республика адыгея

краснодарский край

правительство рф

михаил мишустин

новости - туризм

туристы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0c/1592705010_0:6:3078:1737_1920x0_80_0_0_a6130d1b0a5bef76c9a318048e264b75.jpg

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Правительство РФ утвердило постановление о бесплатных путёвках на курорты России для детей, проживающих в регионах Арктической зоны, сообщает пресс-служба кабмина РФ."С 2022 года дети, проживающие на территории регионов, которые входят в состав Арктической зоны, смогут бесплатно отдыхать на лучших курортах России. Из федерального бюджета на эти цели будет ежегодно выделяться по 500 миллионов рублей. Порядок и условия новой меры поддержки утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Отмечается, что бесплатные путёвки будут доступны школьникам с 5 по 8 классы. За счёт господдержки они смогут поехать в детские лагеря, расположенные на Черноморском побережье Краснодарского края, Крыма и Севастополя, на побережьях Азовского, Каспийского, Японского морей, а также в Республике Адыгея и Кавказских Минеральных Водах. Уточняется, что длительность такой путёвки должна составлять от семи до 21 дня.В пресс-службе кабмина добавили, что расходы регионов на оплату путёвок и стоимости проезда будут финансироваться из федерального бюджета. По предварительным данным, в 2022 году бесплатные путёвки получат почти шесть тысяч детей.

https://ria.ru/20211201/puteshestviya-1761506125.html

https://ria.ru/20211220/dengi-1764851341.html

республика адыгея

краснодарский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, республика адыгея, краснодарский край, правительство рф, михаил мишустин, новости - туризм, туристы, туризм, россия