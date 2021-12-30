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Судья рассказал о давлении на процесс по делу Саддама Хусейна
Судья рассказал о давлении на процесс по делу Саддама Хусейна - РИА Новости, 30.12.2021
Судья рассказал о давлении на процесс по делу Саддама Хусейна
Судебный процесс по делу покойного президента Ирака Саддама Хусейна оказался под давлением с разных сторон с первого дня, рассказал РИА Новости бывший глава... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T09:03
2021-12-30T09:16
в мире
сша
ирак
саддам хусейн
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БАГДАД, 30 дек - РИА Новости. Судебный процесс по делу покойного президента Ирака Саддама Хусейна оказался под давлением с разных сторон с первого дня, рассказал РИА Новости бывший глава уголовного трибунала по преступлениям против человечности, первый судья на процессе по делу бывшего иракского лидера Ризгар Мухаммад Амин.В четверг, 30 декабря, исполняется 15 лет со дня казни Хусейна после вторжения американских войск в Ирак под предлогом поиска оружия массового поражения, наличие которого в стране не подтвердилось."Суд разрешили посещать иностранным адвокатам. Однако уже после первых заседаний, или даже после первого заседания, началось вмешательство в ход судебного заседания, давление со стороны партий, будь то правящей на тот момент или других блоков и отдельных лиц", - сказал Амин.По словам бывшего судьи, суд был сформирован решением Руководящего совета Ирака, который в свою очередь был сформирован по приказу главы временной администрации США в Ираке Пола Бремера. "Ряд расходов суда покрывали США, и задержанные содержались под их защитой в Абу-Грейб и в Кэмп-Крупер", - добавил он.Вторжение в Ирак международной коалиции во главе с США произошло в 2003 году. Под предлогом борьбы с международным терроризмом и поиска оружия массового уничтожения был свергнут и казнен президент страны Саддам Хусейн.Бывшему иракскому лидеру удавалось скрываться от американцев около полугода, однако в декабре 2003 года он был пойман недалеко от родного города Тикрит. Первое заседание особого трибунала состоялось в июле 2004 года. Суд признал виновным Хусейна и приговорил к смертной казни через повешение 5 ноября 2006 года.
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сша
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в мире, сша, ирак, саддам хусейн
09:03 30.12.2021 (обновлено: 09:16 30.12.2021)
 
Судья рассказал о давлении на процесс по делу Саддама Хусейна

Судья Амин рассказал о давлении на процесс по делу экс-президента Ирака Саддама Хусейна

© AP Photo / Jerome Delay, FileСнос статуи Саддама Хусейна в Багдаде, 9 апреля 2003
Снос статуи Саддама Хусейна в Багдаде, 9 апреля 2003 - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© AP Photo / Jerome Delay, File
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БАГДАД, 30 дек - РИА Новости. Судебный процесс по делу покойного президента Ирака Саддама Хусейна оказался под давлением с разных сторон с первого дня, рассказал РИА Новости бывший глава уголовного трибунала по преступлениям против человечности, первый судья на процессе по делу бывшего иракского лидера Ризгар Мухаммад Амин.
В четверг, 30 декабря, исполняется 15 лет со дня казни Хусейна после вторжения американских войск в Ирак под предлогом поиска оружия массового поражения, наличие которого в стране не подтвердилось.
"Суд разрешили посещать иностранным адвокатам. Однако уже после первых заседаний, или даже после первого заседания, началось вмешательство в ход судебного заседания, давление со стороны партий, будь то правящей на тот момент или других блоков и отдельных лиц", - сказал Амин.
По словам бывшего судьи, суд был сформирован решением Руководящего совета Ирака, который в свою очередь был сформирован по приказу главы временной администрации США в Ираке Пола Бремера. "Ряд расходов суда покрывали США, и задержанные содержались под их защитой в Абу-Грейб и в Кэмп-Крупер", - добавил он.
Вторжение в Ирак международной коалиции во главе с США произошло в 2003 году. Под предлогом борьбы с международным терроризмом и поиска оружия массового уничтожения был свергнут и казнен президент страны Саддам Хусейн.
Бывшему иракскому лидеру удавалось скрываться от американцев около полугода, однако в декабре 2003 года он был пойман недалеко от родного города Тикрит. Первое заседание особого трибунала состоялось в июле 2004 года. Суд признал виновным Хусейна и приговорил к смертной казни через повешение 5 ноября 2006 года.
Трибунал над бывшим иракским президентом Саддамом Хусейном - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
00:12
Казнь Саддама Хусейна
 
В миреСШАИракСаддам Хусейн
 
 
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