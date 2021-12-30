09:03 30.12.2021 (обновлено: 09:16 30.12.2021)
Судья рассказал о давлении на процесс по делу Саддама Хусейна
Судья Амин рассказал о давлении на процесс по делу экс-президента Ирака Саддама Хусейна
© AP Photo / Jerome Delay, FileСнос статуи Саддама Хусейна в Багдаде, 9 апреля 2003
© AP Photo / Jerome Delay, File
БАГДАД, 30 дек - РИА Новости. Судебный процесс по делу покойного президента Ирака Саддама Хусейна оказался под давлением с разных сторон с первого дня, рассказал РИА Новости бывший глава уголовного трибунала по преступлениям против человечности, первый судья на процессе по делу бывшего иракского лидера Ризгар Мухаммад Амин.
В четверг, 30 декабря, исполняется 15 лет со дня казни Хусейна после вторжения американских войск в Ирак под предлогом поиска оружия массового поражения, наличие которого в стране не подтвердилось.
"Суд разрешили посещать иностранным адвокатам. Однако уже после первых заседаний, или даже после первого заседания, началось вмешательство в ход судебного заседания, давление со стороны партий, будь то правящей на тот момент или других блоков и отдельных лиц", - сказал Амин.
По словам бывшего судьи, суд был сформирован решением Руководящего совета Ирака, который в свою очередь был сформирован по приказу главы временной администрации США в Ираке Пола Бремера. "Ряд расходов суда покрывали США, и задержанные содержались под их защитой в Абу-Грейб и в Кэмп-Крупер", - добавил он.
Вторжение в Ирак международной коалиции во главе с США произошло в 2003 году. Под предлогом борьбы с международным терроризмом и поиска оружия массового уничтожения был свергнут и казнен президент страны Саддам Хусейн.
Бывшему иракскому лидеру удавалось скрываться от американцев около полугода, однако в декабре 2003 года он был пойман недалеко от родного города Тикрит. Первое заседание особого трибунала состоялось в июле 2004 года. Суд признал виновным Хусейна и приговорил к смертной казни через повешение 5 ноября 2006 года.