https://ria.ru/20211230/perevodchik-1766130259.html

Бывший военный переводчик рассказал о работе с американцами в Ираке

Бывший военный переводчик рассказал о работе с американцами в Ираке - РИА Новости, 30.12.2021

Бывший военный переводчик рассказал о работе с американцами в Ираке

Сотрудничавший с американскими войсками во время оккупации иракский переводчик рассказал РИА Новости, что ему не предложили переехать в США по миграционной... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T11:07

2021-12-30T11:07

2021-12-30T12:46

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корпус стражей исламской революции

касем сулеймани

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БАГДАД, 30 дек — РИА Новости. Сотрудничавший с американскими войсками во время оккупации иракский переводчик рассказал РИА Новости, что ему не предложили переехать в США по миграционной программе, несмотря на опасную работу, а сейчас в Багдаде он опасается раскрывать свое прошлое.По его словам, его и других коллег "подвела ошибочная политика США по отношению к переводчикам"."Никто мне не сказал — почему ты остаешься в Ираке, а не едешь в Америку, ты же этого заслуживаешь больше остальных? В Америку поехали те, кто работал подрядчиком, кузнецом, убирал мусор <...>, 70-80 процентов тех, кого американцы забрали, уехали по ошибке, они предпочли подрядчиков, а не меня, подвергавшего жизнь опасности", — сказал собеседник, пожелавший остаться анонимным из-за опасений за свою безопасность.Он сообщил, что отказался от перевода на другую базу — Баляд, "окруженную ополченцами" с прежнего места, где проработал семь лет, и "сам завершил свой контракт". Мужчина уверен, что если бы согласился, то был бы уже мертв. По его утверждению, "все, кто работал с американцами на этих базах, убиты или похищены иранскими группировками и убиты после получения выкупа от семьи". Компания, куда трудоустроили переводчиков, передала все их файлы с секретными данными министерству юстиции Ирака, а оно "взломано иранской разведкой и проиранскими группировками", продолжил собеседник. "Сейчас мне опасно говорить в Багдаде, что я работал переводчиком с американцами, клянусь, меня убьют на месте за это. Думаю, я считаюсь шпионом и агентом, сотрудничающим с американцами", — резюмировал он, добавив, что у него одна мечта — уехать из Ирака, который перестал быть безопасным для него и семьи с 2003 года.Объединенный штаб командования ВС Ирака объявил 22 декабря о полном завершении вывода боевых подразделений международной антитеррористической коалиции из страны, там остались только иностранные военные советники. Представитель вооруженных сил подчеркнул, что зарубежные силы покинули республику до запланированного срока — 31 декабря. Последними оттуда уехали военнослужащие коалиции, дислоцированные на базе Харир в Иракском Курдистане.Иракский парламент в январе 2020 года большинством голосов проголосовал за вывод иностранных войск, а также высказался за пересмотр формата сотрудничества с возглавляемым Соединенными Штатами антитеррористическим объединением в ответ на проведенную Вашингтоном близ аэропорта Багдада операцию. В результате действий Штатов были убиты иранский генерал, командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис.После этих событий коалиция передала иракским ВС несколько объектов, где до этого дислоцировались американские солдаты, в том числе авиабазы и штаб-квартиру военных советников.

https://ria.ru/20211229/irak-1766090320.html

https://ria.ru/20211230/khuseyn-1766108490.html

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в мире, сша, ирак, багдад (город), корпус стражей исламской революции, касем сулеймани