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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211230/parker-1766137986.html
Сара Джессика Паркер "убита горем" из-за сексуального скандала Криса Нота
Сара Джессика Паркер "убита горем" из-за сексуального скандала Криса Нота - РИА Новости, 30.12.2021
Сара Джессика Паркер "убита горем" из-за сексуального скандала Криса Нота
Американская актриса Сара Джессика Паркер "убита горем" и тяжело переживает новость о том, что Криса Нота — ее коллегу по сериалу "Секс в большом городе"... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T12:09
2021-12-30T12:09
культура
новости культуры
нью-йорк (город)
лос-анджелес
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кино и сериалы
сара джессика паркер
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Американская актриса Сара Джессика Паркер "убита горем" и тяжело переживает новость о том, что Криса Нота — ее коллегу по сериалу "Секс в большом городе" обвиняют в сексуальных домогательствах, сообщил инсайдер Us Weekly.Инсайдер добавил, что 56-летняя актриса сейчас "чувствует себя так, будто произошло сразу две смерти", имея в виду трагедию, произошедшую с героем Нота в продолжении сериала под названием "И просто так..." (премьера состоялась в декабре. — Прим. ред.).В середине декабря стало известно, что две женщины, скрывающиеся под псевдонимами, обвинили Криса Нота в сексуальном насилии. Они заявили, что новости о сиквеле "Секса в большом городе" пробудили в них болезненные воспоминания об инцидентах, которые, по их словам, произошли в Лос-Анджелесе в 2004 году и в Нью-Йорке в 2015 году соответственно.Сам Нот обвинения женщин назвал "абсолютно ложными". И тем не менее, на фоне этого скандала актера уволили из одного его новых проектов — сериала "Уравнитель". В нем он сыграл бывшего директора ЦРУ. Однако отснятые с ним эпизоды выйдут в эфир.
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новости культуры, нью-йорк (город), лос-анджелес, звезды, знаменитости, кино и сериалы, сара джессика паркер
12:09 30.12.2021
 
Сара Джессика Паркер "убита горем" из-за сексуального скандала Криса Нота

Сара Джессика Паркер "убита горем" из-за сексуального скандала вокруг Криса Нота

© Darren Star Productions (1998 – 2004)Кадр из сериала "Секс в большом городе"
Кадр из сериала Секс в большом городе
© Darren Star Productions (1998 – 2004)
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Американская актриса Сара Джессика Паркер "убита горем" и тяжело переживает новость о том, что Криса Нота — ее коллегу по сериалу "Секс в большом городе" обвиняют в сексуальных домогательствах, сообщил инсайдер Us Weekly.

"Она яростно защищает свою героиню Кэрри Брэдшоу и злится из-за того, что она и все остальные участники шоу оказались в таком положении, — отметил источник, близкий к окружению Паркер. — Причем дело не в деньгах, а скорее в наследии. Кэрри помогала женщинам, а теперь некоторые из них говорят, что им было больно".

Инсайдер добавил, что 56-летняя актриса сейчас "чувствует себя так, будто произошло сразу две смерти", имея в виду трагедию, произошедшую с героем Нота в продолжении сериала под названием "И просто так..." (премьера состоялась в декабре. — Прим. ред.).
В середине декабря стало известно, что две женщины, скрывающиеся под псевдонимами, обвинили Криса Нота в сексуальном насилии. Они заявили, что новости о сиквеле "Секса в большом городе" пробудили в них болезненные воспоминания об инцидентах, которые, по их словам, произошли в Лос-Анджелесе в 2004 году и в Нью-Йорке в 2015 году соответственно.
Сам Нот обвинения женщин назвал "абсолютно ложными".
И тем не менее, на фоне этого скандала актера уволили из одного его новых проектов — сериала "Уравнитель". В нем он сыграл бывшего директора ЦРУ. Однако отснятые с ним эпизоды выйдут в эфир.
Американский актер Крис Нот - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
24 декабря, 02:05Шоубиз
СМИ: еще две женщины обвинили актера Криса Нота в домогательствах
 
КультураНовости культурыНью-Йорк (город)Лос-АнджелесзвездыЗнаменитостиКино и сериалыСара Джессика Паркер
 
 
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