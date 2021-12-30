https://ria.ru/20211230/parker-1766137986.html

Сара Джессика Паркер "убита горем" из-за сексуального скандала Криса Нота

Сара Джессика Паркер "убита горем" из-за сексуального скандала Криса Нота - РИА Новости, 30.12.2021

Сара Джессика Паркер "убита горем" из-за сексуального скандала Криса Нота

Американская актриса Сара Джессика Паркер "убита горем" и тяжело переживает новость о том, что Криса Нота — ее коллегу по сериалу "Секс в большом городе"... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T12:09

2021-12-30T12:09

2021-12-30T12:09

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Американская актриса Сара Джессика Паркер "убита горем" и тяжело переживает новость о том, что Криса Нота — ее коллегу по сериалу "Секс в большом городе" обвиняют в сексуальных домогательствах, сообщил инсайдер Us Weekly.Инсайдер добавил, что 56-летняя актриса сейчас "чувствует себя так, будто произошло сразу две смерти", имея в виду трагедию, произошедшую с героем Нота в продолжении сериала под названием "И просто так..." (премьера состоялась в декабре. — Прим. ред.).В середине декабря стало известно, что две женщины, скрывающиеся под псевдонимами, обвинили Криса Нота в сексуальном насилии. Они заявили, что новости о сиквеле "Секса в большом городе" пробудили в них болезненные воспоминания об инцидентах, которые, по их словам, произошли в Лос-Анджелесе в 2004 году и в Нью-Йорке в 2015 году соответственно.Сам Нот обвинения женщин назвал "абсолютно ложными". И тем не менее, на фоне этого скандала актера уволили из одного его новых проектов — сериала "Уравнитель". В нем он сыграл бывшего директора ЦРУ. Однако отснятые с ним эпизоды выйдут в эфир.

https://ria.ru/20211224/domogatelstva-1765254833.html

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новости культуры, нью-йорк (город), лос-анджелес, звезды, знаменитости, кино и сериалы, сара джессика паркер