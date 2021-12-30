Сара Джессика Паркер "убита горем" из-за сексуального скандала Криса Нота
Сара Джессика Паркер "убита горем" из-за сексуального скандала вокруг Криса Нота
© Darren Star Productions (1998 – 2004)Кадр из сериала "Секс в большом городе"
© Darren Star Productions (1998 – 2004)
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Американская актриса Сара Джессика Паркер "убита горем" и тяжело переживает новость о том, что Криса Нота — ее коллегу по сериалу "Секс в большом городе" обвиняют в сексуальных домогательствах, сообщил инсайдер Us Weekly.
"Она яростно защищает свою героиню Кэрри Брэдшоу и злится из-за того, что она и все остальные участники шоу оказались в таком положении, — отметил источник, близкий к окружению Паркер. — Причем дело не в деньгах, а скорее в наследии. Кэрри помогала женщинам, а теперь некоторые из них говорят, что им было больно".
Инсайдер добавил, что 56-летняя актриса сейчас "чувствует себя так, будто произошло сразу две смерти", имея в виду трагедию, произошедшую с героем Нота в продолжении сериала под названием "И просто так..." (премьера состоялась в декабре. — Прим. ред.).
В середине декабря стало известно, что две женщины, скрывающиеся под псевдонимами, обвинили Криса Нота в сексуальном насилии. Они заявили, что новости о сиквеле "Секса в большом городе" пробудили в них болезненные воспоминания об инцидентах, которые, по их словам, произошли в Лос-Анджелесе в 2004 году и в Нью-Йорке в 2015 году соответственно.
Сам Нот обвинения женщин назвал "абсолютно ложными".
И тем не менее, на фоне этого скандала актера уволили из одного его новых проектов — сериала "Уравнитель". В нем он сыграл бывшего директора ЦРУ. Однако отснятые с ним эпизоды выйдут в эфир.