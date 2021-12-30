https://ria.ru/20211230/otlov-1766102138.html

В Якутске после гибели женщины сформировали оперштаб по отлову собак

В Якутске после гибели женщины сформировали оперштаб по отлову собак - РИА Новости, 30.12.2021

В Якутске после гибели женщины сформировали оперштаб по отлову собак

Оперативный штаб по отлову собак создан в Якутске после смерти женщины, всего сформировано 15 бригад, в числе которых опытные кинологи, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T04:59

2021-12-30T04:59

2021-12-30T09:21

происшествия

якутск

северо-восточный федеральный университет

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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ЯКУТСК, 30 дек – РИА Новости. Оперативный штаб по отлову собак создан в Якутске после смерти женщины, всего сформировано 15 бригад, в числе которых опытные кинологи, сообщает пресс-служба окружной администрации города в Telegram.Ранее сообщалось о трагедии на территории ипподрома в Якутске. Доцента Института естественных наук СВФУ, заведующую учебно-научно-технологической лабораторией Сардану Слепцову загрызла стая собак. На должностных лиц заведены уголовные дела о халатности. В Автодорожном округе ввели режим ЧС, на всей территории города объявлен режим повышенной готовности.Городские власти отметили, общее количество бригад по отлову собак — 15, в составе 30 ловцов. На улицы города вышли 171 человек и 47 единиц техники. К работе привлечены представители муниципальных предприятий, опытные кинологи МВД города, а также спасательная служба МЧС по РС(Я)."Проведен необходимый дополнительный инструктаж. Усиленный отлов будет проводиться с соблюдением действующего законодательства", - подчеркнули в пресс-службе.Для оперативной деятельности на базе ЕДДС формируется круглосуточный ситуационный центр.По данным оперативного штаба Якутска по отлову безнадзорных собак, за 29 декабря отловлены 35 животных, в том числе 4 — в Автодорожном округе.

https://ria.ru/20211229/telo-1765978160.html

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происшествия, якутск, северо-восточный федеральный университет, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия