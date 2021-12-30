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В Якутске после гибели женщины сформировали оперштаб по отлову собак
В Якутске после гибели женщины сформировали оперштаб по отлову собак - РИА Новости, 30.12.2021
В Якутске после гибели женщины сформировали оперштаб по отлову собак
Оперативный штаб по отлову собак создан в Якутске после смерти женщины, всего сформировано 15 бригад, в числе которых опытные кинологи, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T04:59
2021-12-30T09:21
происшествия
якутск
северо-восточный федеральный университет
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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ЯКУТСК, 30 дек – РИА Новости. Оперативный штаб по отлову собак создан в Якутске после смерти женщины, всего сформировано 15 бригад, в числе которых опытные кинологи, сообщает пресс-служба окружной администрации города в Telegram.Ранее сообщалось о трагедии на территории ипподрома в Якутске. Доцента Института естественных наук СВФУ, заведующую учебно-научно-технологической лабораторией Сардану Слепцову загрызла стая собак. На должностных лиц заведены уголовные дела о халатности. В Автодорожном округе ввели режим ЧС, на всей территории города объявлен режим повышенной готовности.Городские власти отметили, общее количество бригад по отлову собак — 15, в составе 30 ловцов. На улицы города вышли 171 человек и 47 единиц техники. К работе привлечены представители муниципальных предприятий, опытные кинологи МВД города, а также спасательная служба МЧС по РС(Я)."Проведен необходимый дополнительный инструктаж. Усиленный отлов будет проводиться с соблюдением действующего законодательства", - подчеркнули в пресс-службе.Для оперативной деятельности на базе ЕДДС формируется круглосуточный ситуационный центр.По данным оперативного штаба Якутска по отлову безнадзорных собак, за 29 декабря отловлены 35 животных, в том числе 4 — в Автодорожном округе.
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происшествия, якутск, северо-восточный федеральный университет, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
04:59 30.12.2021 (обновлено: 09:21 30.12.2021)
 
В Якутске после гибели женщины сформировали оперштаб по отлову собак

В Якутске после гибели женщины сформировали 15 бригад по отлову собак на улицах

© Фото : Пресс-служба Окружной администрации г. Якутска15 бригад по отлову безнадзорных собак выехали на улицы Якутска
15 бригад по отлову безнадзорных собак выехали на улицы Якутска - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© Фото : Пресс-служба Окружной администрации г. Якутска
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ЯКУТСК, 30 дек – РИА Новости. Оперативный штаб по отлову собак создан в Якутске после смерти женщины, всего сформировано 15 бригад, в числе которых опытные кинологи, сообщает пресс-служба окружной администрации города в Telegram.
Ранее сообщалось о трагедии на территории ипподрома в Якутске. Доцента Института естественных наук СВФУ, заведующую учебно-научно-технологической лабораторией Сардану Слепцову загрызла стая собак. На должностных лиц заведены уголовные дела о халатности. В Автодорожном округе ввели режим ЧС, на всей территории города объявлен режим повышенной готовности.
"В Якутске сформирован оперативный штаб по отлову безнадзорных животных", - заявили в мэрии.
Городские власти отметили, общее количество бригад по отлову собак — 15, в составе 30 ловцов. На улицы города вышли 171 человек и 47 единиц техники. К работе привлечены представители муниципальных предприятий, опытные кинологи МВД города, а также спасательная служба МЧС по РС(Я).
"Проведен необходимый дополнительный инструктаж. Усиленный отлов будет проводиться с соблюдением действующего законодательства", - подчеркнули в пресс-службе.
Для оперативной деятельности на базе ЕДДС формируется круглосуточный ситуационный центр.
По данным оперативного штаба Якутска по отлову безнадзорных собак, за 29 декабря отловлены 35 животных, в том числе 4 — в Автодорожном округе.
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ПроисшествияЯкутскСеверо-Восточный федеральный университетМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
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