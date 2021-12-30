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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211230/omikron-shtamm-1766123646.html
Сибирские ученые разработали тест-систему для выявления омикрон-штамма
Сибирские ученые разработали тест-систему для выявления омикрон-штамма - РИА Новости, 30.12.2021
Сибирские ученые разработали тест-систему для выявления омикрон-штамма
Сибирские ученые разработали тест-систему, которая одновременно выявляет наличие у человека генетического материала коронавируса SARS-CoV-2 и определяет,... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T10:34
2021-12-30T10:34
распространение коронавируса
общество
санкт-петербург
кольцово
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
российская академия наук
здоровье - общество
анна попова
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НОВОСИБИРСК, 30 дек – РИА Новости. Сибирские ученые разработали тест-систему, которая одновременно выявляет наличие у человека генетического материала коронавируса SARS-CoV-2 и определяет, относится ли он к новому штамму "омикрон", сообщает в четверг Институт химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ) СО РАН.Разработчиками выступили ООО "Современные лабораторные технологии" совместно с Институтом химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ) СО РАН и кафедрой клинической биохимии и лабораторной диагностики Военной медицинской академии имени С. М. Кирова."Омикрон-штамм SARS-CoV-2 распространяется во много раз быстрее, чем предшествующие ему штаммы коронавируса, поэтому особенно важно своевременно его выявить. При создании тест-системы ученые работали с синтезированной последовательностью, которая повторяет вариабельную часть генома омикрон-штамма SARS-CoV-2. Чувствительность созданной тест-системы оценивается как высокая", - говорится в сообщении.Материалом для анализа служит мазок из носо-ротоглотки человека. Выполнение теста занимает столько же времени, сколько и традиционная ПЦР-диагностика, но при этом на выходе медработники смогут сразу получить информацию о наличии коронавируса и его нового штамма."Создатели тест-системы надеются, что им удастся получить регистрационное удостоверение на медицинское изделие в самое ближайшее время", - отметили в научном институте.ООО "Современные лабораторные технологии" является резидентом биотехнопарка новосибирского наукограда Кольцово. Компания имеет несколько регистрационных удостоверений на тест-системы, выявляющие РНК SARS-CoV-2.В декабре директор ГНЦ "Вектор" Ринат Максютов заявлял, что в научных организациях Роспотребнадзора разработан тест, способный не просто выявлять COVID-19, но и определять сразу, "омикрон" это или нет. Как рассказала в четверг глава Роспотребнадзора Анна Попова, такие тест-системы были сделаны за неделю – "независимо институт в Санкт-Петербурге и в Москве", сегодня уже проводится скрининг для выявления этого варианта.
https://ria.ru/20211229/koronavirus-1766083655.html
https://ria.ru/20211229/vaktsina-1766016882.html
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общество, санкт-петербург, кольцово, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), российская академия наук, здоровье - общество, анна попова, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, ринат максютов
10:34 30.12.2021
 
Сибирские ученые разработали тест-систему для выявления омикрон-штамма

Сибирские ученые разработали тест-систему для выявления омикрон-штамма коронавируса

© REUTERS / Dado Ruvic/IllustrationТест на COVID-19 на фоне надписи "Омикрон"
Тест на COVID-19 на фоне надписи Омикрон - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© REUTERS / Dado Ruvic/Illustration
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НОВОСИБИРСК, 30 дек – РИА Новости. Сибирские ученые разработали тест-систему, которая одновременно выявляет наличие у человека генетического материала коронавируса SARS-CoV-2 и определяет, относится ли он к новому штамму "омикрон", сообщает в четверг Институт химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ) СО РАН.
Разработчиками выступили ООО "Современные лабораторные технологии" совместно с Институтом химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ) СО РАН и кафедрой клинической биохимии и лабораторной диагностики Военной медицинской академии имени С. М. Кирова.
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
30 ноября, 11:15Инфографика
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
Инфографика
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"Омикрон-штамм SARS-CoV-2 распространяется во много раз быстрее, чем предшествующие ему штаммы коронавируса, поэтому особенно важно своевременно его выявить. При создании тест-системы ученые работали с синтезированной последовательностью, которая повторяет вариабельную часть генома омикрон-штамма SARS-CoV-2. Чувствительность созданной тест-системы оценивается как высокая", - говорится в сообщении.
Материалом для анализа служит мазок из носо-ротоглотки человека. Выполнение теста занимает столько же времени, сколько и традиционная ПЦР-диагностика, но при этом на выходе медработники смогут сразу получить информацию о наличии коронавируса и его нового штамма.
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"Создатели тест-системы надеются, что им удастся получить регистрационное удостоверение на медицинское изделие в самое ближайшее время", - отметили в научном институте.
ООО "Современные лабораторные технологии" является резидентом биотехнопарка новосибирского наукограда Кольцово. Компания имеет несколько регистрационных удостоверений на тест-системы, выявляющие РНК SARS-CoV-2.
В декабре директор ГНЦ "Вектор" Ринат Максютов заявлял, что в научных организациях Роспотребнадзора разработан тест, способный не просто выявлять COVID-19, но и определять сразу, "омикрон" это или нет. Как рассказала в четверг глава Роспотребнадзора Анна Попова, такие тест-системы были сделаны за неделю – "независимо институт в Санкт-Петербурге и в Москве", сегодня уже проводится скрининг для выявления этого варианта.
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Распространение коронавирусаОбществоСанкт-ПетербургКольцовоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Российская академия наукЗдоровье - ОбществоАнна ПоповаКоронавирусыКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииРинат Максютов
 
 
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