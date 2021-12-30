Сибирские ученые разработали тест-систему для выявления омикрон-штамма
Сибирские ученые разработали тест-систему для выявления омикрон-штамма коронавируса
НОВОСИБИРСК, 30 дек – РИА Новости. Сибирские ученые разработали тест-систему, которая одновременно выявляет наличие у человека генетического материала коронавируса SARS-CoV-2 и определяет, относится ли он к новому штамму "омикрон", сообщает в четверг Институт химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ) СО РАН.
Разработчиками выступили ООО "Современные лабораторные технологии" совместно с Институтом химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ) СО РАН и кафедрой клинической биохимии и лабораторной диагностики Военной медицинской академии имени С. М. Кирова.
"Омикрон-штамм SARS-CoV-2 распространяется во много раз быстрее, чем предшествующие ему штаммы коронавируса, поэтому особенно важно своевременно его выявить. При создании тест-системы ученые работали с синтезированной последовательностью, которая повторяет вариабельную часть генома омикрон-штамма SARS-CoV-2. Чувствительность созданной тест-системы оценивается как высокая", - говорится в сообщении.
Материалом для анализа служит мазок из носо-ротоглотки человека. Выполнение теста занимает столько же времени, сколько и традиционная ПЦР-диагностика, но при этом на выходе медработники смогут сразу получить информацию о наличии коронавируса и его нового штамма.
"Создатели тест-системы надеются, что им удастся получить регистрационное удостоверение на медицинское изделие в самое ближайшее время", - отметили в научном институте.
ООО "Современные лабораторные технологии" является резидентом биотехнопарка новосибирского наукограда Кольцово. Компания имеет несколько регистрационных удостоверений на тест-системы, выявляющие РНК SARS-CoV-2.
В декабре директор ГНЦ "Вектор" Ринат Максютов заявлял, что в научных организациях Роспотребнадзора разработан тест, способный не просто выявлять COVID-19, но и определять сразу, "омикрон" это или нет. Как рассказала в четверг глава Роспотребнадзора Анна Попова, такие тест-системы были сделаны за неделю – "независимо институт в Санкт-Петербурге и в Москве", сегодня уже проводится скрининг для выявления этого варианта.