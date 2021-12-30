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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211230/omikron-1766172657.html
Попова рассказала о тестировании пассажиров на "омикрон"
Попова рассказала о тестировании пассажиров на "омикрон" - РИА Новости, 30.12.2021
Попова рассказала о тестировании пассажиров на "омикрон"
Роспотребнадзор проводит выборочное тестирование пассажиров на штамм "омикрон" почти со всех рейсов, прибывающих из стран, откуда могут привезти этот вариант... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T13:52
2021-12-30T14:00
распространение коронавируса
общество
анна попова
россия
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Роспотребнадзор проводит выборочное тестирование пассажиров на штамм "омикрон" почти со всех рейсов, прибывающих из стран, откуда могут привезти этот вариант коронавируса, сообщила глава ведомства Анна Попова."Мы на "омикрон" тестируем всех приехавших из зон риска, из зон высокого риска мы сегодня отправляем на обсервацию, и выборочно из всех тех стран, где выявлен (омикрон - ред.), но количество стран увеличивается с каждым днем, но выборочное тестирование практически со всех рейсов, которые могу привести нам "омикрон", мы проводим", - сказала Попова в интервью телеканалу "Россия 24".
https://radiosputnik.ria.ru/20211230/omikron-1766139570.html
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общество, анна попова, россия, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
13:52 30.12.2021 (обновлено: 14:00 30.12.2021)
 
Попова рассказала о тестировании пассажиров на "омикрон"

Глава Роспотребнадзора Попова: пассажиров выборочно тестируют на "омикрон"

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедицинская сестра с универсальным зондом для взятия ПЦР-теста на коронавирус COVID-19
Медицинская сестра с универсальным зондом для взятия ПЦР-теста на коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Роспотребнадзор проводит выборочное тестирование пассажиров на штамм "омикрон" почти со всех рейсов, прибывающих из стран, откуда могут привезти этот вариант коронавируса, сообщила глава ведомства Анна Попова.
"Мы на "омикрон" тестируем всех приехавших из зон риска, из зон высокого риска мы сегодня отправляем на обсервацию, и выборочно из всех тех стран, где выявлен (омикрон - ред.), но количество стран увеличивается с каждым днем, но выборочное тестирование практически со всех рейсов, которые могу привести нам "омикрон", мы проводим", - сказала Попова в интервью телеканалу "Россия 24".
Сотрудник Африканского научно-исследовательского института здравоохранения работает с омикрон-штаммом вируса COVID-19 в Дурбане, ЮАР - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
11:49Сказано в эфире
Иммунолог оценил данные из ЮАР по смертности от "омикрона"
 
Распространение коронавирусаОбществоАнна ПоповаРоссияКоронавирус COVID-19Омикрон-штамм коронавируса
 
 
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