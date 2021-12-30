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Наука
https://ria.ru/20211230/omikron-1766137838.html
Ученые сравнили тяжесть COVID-19 при "дельте" и "омикроне"
Ученые сравнили тяжесть COVID-19 при "дельте" и "омикроне" - РИА Новости, 30.12.2021
Ученые сравнили тяжесть COVID-19 при "дельте" и "омикроне"
По оценкам исследователей из Онтарио, риск госпитализации для штамма "омикрон" ниже на 54 процента по сравнению с "дельтой". Результаты исследования... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T11:46
2021-12-30T11:46
наука
канада
здоровье
биология
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. По оценкам исследователей из Онтарио, риск госпитализации для штамма "омикрон" ниже на 54 процента по сравнению с "дельтой". Результаты исследования опубликованы на сервере препринтов medRxiv.orgСотрудники департамента здравоохранения канадской провинции Онтарио под руководством доцента Университета Торонто Кевина Брауна (Kevin Brown) сопоставили статистику заболеваемости и госпитализации в регионе за период с 22 ноября по 17 декабря.За это время в провинции зафиксировали 6314 случаев инфицирования штаммом "омикрон", из которых госпитализировали 21 человека, и соответственно 8875 случаев и 116 госпитализаций со штаммом "дельта".После того, как данные скорректировали по возрасту, полу, дате начала болезни, статусу и сроку вакцинации, получилось, что в среднем риск госпитализации для "омикрона" ниже на 54 процента по сравнению с "дельтой". В возрастной группе старше 60 лет риск ниже на 45 процентов, а для группы моложе 60-и — на 70 процентов.В группе заболевших "омикроном" на непривитых и частично привитых приходится 20,7 процента, на полностью привитых — 76,9, на ревакцинированных — 2,4 процента. Для пациентов с "дельтой" эти цифры составили соответственно 50,1, 48,5 и 1,3 процента.Учитывая тот факт, что на сегодняшний день 81 процент населения провинции Онтарио полностью привиты, это, по мнению авторов, говорит о том, что эффективность двукратной вакцинации в случае "омикрона" снижена практически до нуля. Бустерные вакцины при этом, очевидно, дают определенную защиту.Полученные результаты хорошо согласуются с данными наблюдений за тяжестью протекания COVID-19, вызванного омикрон-штаммом и эффективность вакцин против него, полученными из ЮАР, Великобритании и Дании. Во всех этих исследованиях отмечается, что риск госпитализации при "омикроне" на 40-50 процентов ниже, чем при "дельте". При этом ученые предостерегают о поспешных выводах о том, что "омикрон" — легкий штамм."Хотя "омикрон" может показывать меньшую степень тяжести, абсолютное количество госпитализаций и нагрузка на систему здравоохранения могут быть значительными из-за его повышенной трансмиссивности", — пишут авторы статьи.
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канада, здоровье, биология, коронавирус covid-19
11:46 30.12.2021
 
Ученые сравнили тяжесть COVID-19 при "дельте" и "омикроне"

Канадские ученые установили, что "омикрон" реже, чем "дельта" приводит к госпитализации

© REUTERS / Andrew KellyОчередь в пункт тестирования на коронавирус (COVID-19) в Нью-Йорке, США
Очередь в пункт тестирования на коронавирус (COVID-19) в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© REUTERS / Andrew Kelly
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. По оценкам исследователей из Онтарио, риск госпитализации для штамма "омикрон" ниже на 54 процента по сравнению с "дельтой". Результаты исследования опубликованы на сервере препринтов medRxiv.org
Сотрудники департамента здравоохранения канадской провинции Онтарио под руководством доцента Университета Торонто Кевина Брауна (Kevin Brown) сопоставили статистику заболеваемости и госпитализации в регионе за период с 22 ноября по 17 декабря.
За это время в провинции зафиксировали 6314 случаев инфицирования штаммом "омикрон", из которых госпитализировали 21 человека, и соответственно 8875 случаев и 116 госпитализаций со штаммом "дельта".
После того, как данные скорректировали по возрасту, полу, дате начала болезни, статусу и сроку вакцинации, получилось, что в среднем риск госпитализации для "омикрона" ниже на 54 процента по сравнению с "дельтой". В возрастной группе старше 60 лет риск ниже на 45 процентов, а для группы моложе 60-и — на 70 процентов.
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В группе заболевших "омикроном" на непривитых и частично привитых приходится 20,7 процента, на полностью привитых — 76,9, на ревакцинированных — 2,4 процента. Для пациентов с "дельтой" эти цифры составили соответственно 50,1, 48,5 и 1,3 процента.
Учитывая тот факт, что на сегодняшний день 81 процент населения провинции Онтарио полностью привиты, это, по мнению авторов, говорит о том, что эффективность двукратной вакцинации в случае "омикрона" снижена практически до нуля. Бустерные вакцины при этом, очевидно, дают определенную защиту.
Полученные результаты хорошо согласуются с данными наблюдений за тяжестью протекания COVID-19, вызванного омикрон-штаммом и эффективность вакцин против него, полученными из ЮАР, Великобритании и Дании. Во всех этих исследованиях отмечается, что риск госпитализации при "омикроне" на 40-50 процентов ниже, чем при "дельте". При этом ученые предостерегают о поспешных выводах о том, что "омикрон" — легкий штамм.
"Хотя "омикрон" может показывать меньшую степень тяжести, абсолютное количество госпитализаций и нагрузка на систему здравоохранения могут быть значительными из-за его повышенной трансмиссивности", — пишут авторы статьи.
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