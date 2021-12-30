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Попова рассказала о тест-системах на выявление "омикрона"
Попова рассказала о тест-системах на выявление "омикрона" - РИА Новости, 30.12.2021
Попова рассказала о тест-системах на выявление "омикрона"
Тест-системы для выявления штамма "омикрон" в России были сделаны за неделю, сегодня уже проводится скрининг для выявления данного варианта, заявила глава... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T09:50
2021-12-30T09:50
2021-12-30T09:50
распространение коронавируса
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
анна попова
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
ринат максютов
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Тест-системы для выявления штамма "омикрон" в России были сделаны за неделю, сегодня уже проводится скрининг для выявления данного варианта, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."На омикрон буквально за неделю сделали коллеги тест-систему, тоже независимо наш институт в Санкт-Петербурге и в Москве, сегодня мы уже первый скрининг проводим тест-системами для ПЦР-диагностики", - сказала Попова в эфире канала "Россия 24".В декабре директор ГНЦ "Вектор" Ринат Максютов заявлял, что в научных организациях Роспотребнадзора разработан тест, способный не просто выявлять COVID-19, но и определять сразу, "омикрон" это или нет.
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РИА Новости
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РИА Новости
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, ринат максютов
Попова рассказала о тест-системах на выявление "омикрона"
Глава Роспотребнадзора Попова: скрининг на "омикрон" уже проводится