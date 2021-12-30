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Голикова призвала регионы осторожно подходить к снятию COVID-ограничений
Голикова призвала регионы осторожно подходить к снятию COVID-ограничений - РИА Новости, 30.12.2021
Голикова призвала регионы осторожно подходить к снятию COVID-ограничений
Несмотря на снижение заболеваемости коронавирусом, регионам надо осторожно относиться к снятию ограничений и наращивать темпы вакцинации, заявила вице-премьер... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T15:03
2021-12-30T15:03
2021-12-30T15:03
распространение коронавируса
общество
татьяна голикова
здоровье - общество
россия
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Несмотря на снижение заболеваемости коронавирусом, регионам надо осторожно относиться к снятию ограничений и наращивать темпы вакцинации, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Обращаюсь к регионам, несмотря на снижение заболеваемости, осторожно относиться к снятию ограничений и наращивать темпы вакцинации и ревакцинации на каникулах, особенно с учетом распространения в мире нового "омикрон"-штамма", - сказала Голикова, которую цитирует оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах России. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая 2021 года стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт". В конце августа Минздрав РФ зарегистрировал еще одну вакцину центра "Вектор" - "ЭпиВакКорону-Н". 24 ноября была зарегистрирована первая отечественная вакцина для подростков "Гам-КОВИД-Вак М".
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Голикова призвала регионы осторожно подходить к снятию COVID-ограничений
Вице-премьер Голикова призвала регионы осторожно подходить к снятию COVID-ограничений