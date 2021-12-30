https://ria.ru/20211230/modernizatsiya-1766194289.html

"ФосАгро" завершила модернизацию цеха фторида алюминия в Череповце

"ФосАгро" завершила модернизацию цеха фторида алюминия в Череповце - РИА Новости, 30.12.2021

"ФосАгро" завершила модернизацию цеха фторида алюминия в Череповце

"ФосАгро" пустила в эксплуатацию новое отделение цеха фторида алюминия на Череповецком производственном комплексе, что позволит нарастить выпуск фторида... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T15:30

2021-12-30T15:30

2021-12-30T15:30

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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. "ФосАгро" пустила в эксплуатацию новое отделение цеха фторида алюминия на Череповецком производственном комплексе, что позволит нарастить выпуск фторида алюминия с 57 тысяч тонн до 73 тысяч тонн в год, сообщает компания.В рамках программы модернизации, стартовавшей летом 2020 года, построено новое отделение сушки-прокалки пасты тригидрата фторида алюминия (ТФА) и охлаждения готового продукта, модернизированы другие узлы, позволяющие увеличить суммарную мощность цеха. Объем инвестиций составил 3,5 миллиарда рублей. В пусковых мероприятиях приняли участие первый заместитель председателя Совета Федерации ФС РФ Андрей Турчак, губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, заместитель председателя совета директоров ПАО "ФосАгро" Андрей Гурьев."Это не первый торжественный пуск на Череповецком комплексе компании в уходящем году. Буквально месяц назад мы ввели в эксплуатацию самую мощную в Европе сернокислотную систему СК-3300 и железнодорожный логистический комплекс "Криолит-Нелазское". Новое отделение цеха фторида алюминия решает не только производственные задачи, но и служит хорошим примером реализации идеи импортозамещения. Важно, что проект реализован благодаря российским проектировщикам, монтажникам, строителям, а оборудование на 90% - отечественное", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя совета директоров ПАО "ФосАгро" Андрея Гурьева.Как отметил на церемонии первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак, "благодаря проведенным работам производство фторида алюминия локализовано в стране на 70% от существующей потребности".В свою очередь, губернатор Вологодской области Олег Кувшинников сообщил, что в этом году налоговые отчисления "ФосАгро" в региональный бюджет составили рекордные 9 миллиардов рублей.В компании напомнили, что установка в цехе современного оборудования позволяет повысить степень очистки газов, снизить воздействие на окружающую среду. Основное сырье для цеха – кремнефтористоводородная кислота (КФВК) является побочным продуктом производства экстракционной фосфорной кислоты на Череповецком комплексе, в Балаковском и Волховском филиалах АО "Апатит". При переработке КФВК полностью утилизируется фтор, извлекаемый из апатитового концентрата. С завершением модернизации производства фторида алюминия объем переработки продукционного фтора увеличится за счет КФВК Череповецкого комплекса, Балаковского и Волховского филиалов АО "Апатит".

https://ria.ru/20211216/zarplata-1764121574.html

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новости компаний - экономика, фосагро, череповец, андрей гурьев