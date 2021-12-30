"ФосАгро" завершила модернизацию цеха фторида алюминия в Череповце
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛоготип компании "Фосагро" на Петербургском международном экономическом форуме
МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. "ФосАгро" пустила в эксплуатацию новое отделение цеха фторида алюминия на Череповецком производственном комплексе, что позволит нарастить выпуск фторида алюминия с 57 тысяч тонн до 73 тысяч тонн в год, сообщает компания.
В рамках программы модернизации, стартовавшей летом 2020 года, построено новое отделение сушки-прокалки пасты тригидрата фторида алюминия (ТФА) и охлаждения готового продукта, модернизированы другие узлы, позволяющие увеличить суммарную мощность цеха. Объем инвестиций составил 3,5 миллиарда рублей. В пусковых мероприятиях приняли участие первый заместитель председателя Совета Федерации ФС РФ Андрей Турчак, губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, заместитель председателя совета директоров ПАО "ФосАгро" Андрей Гурьев.
16 декабря, 19:38ФосАгро проиндексирует зарплату работников с февраля будущего года
"Это не первый торжественный пуск на Череповецком комплексе компании в уходящем году. Буквально месяц назад мы ввели в эксплуатацию самую мощную в Европе сернокислотную систему СК-3300 и железнодорожный логистический комплекс "Криолит-Нелазское". Новое отделение цеха фторида алюминия решает не только производственные задачи, но и служит хорошим примером реализации идеи импортозамещения. Важно, что проект реализован благодаря российским проектировщикам, монтажникам, строителям, а оборудование на 90% - отечественное", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя совета директоров ПАО "ФосАгро" Андрея Гурьева.
Как отметил на церемонии первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак, "благодаря проведенным работам производство фторида алюминия локализовано в стране на 70% от существующей потребности".
В свою очередь, губернатор Вологодской области Олег Кувшинников сообщил, что в этом году налоговые отчисления "ФосАгро" в региональный бюджет составили рекордные 9 миллиардов рублей.
В компании напомнили, что установка в цехе современного оборудования позволяет повысить степень очистки газов, снизить воздействие на окружающую среду. Основное сырье для цеха – кремнефтористоводородная кислота (КФВК) является побочным продуктом производства экстракционной фосфорной кислоты на Череповецком комплексе, в Балаковском и Волховском филиалах АО "Апатит". При переработке КФВК полностью утилизируется фтор, извлекаемый из апатитового концентрата. С завершением модернизации производства фторида алюминия объем переработки продукционного фтора увеличится за счет КФВК Череповецкого комплекса, Балаковского и Волховского филиалов АО "Апатит".
"Весь объем фторида алюминия, произведенного АО "Апатит", поставляется российским предприятиям "Русал". Он применяется в качестве компонента электролита при производстве алюминия. Ежегодно "Русал" закупает около 100 тысяч тонн фторида алюминия, в том числе в Италии и Тунисе. Теперь более 70% этой потребности закроет АО "Апатит", - добавили в "ФосАгро".