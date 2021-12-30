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Губернатор Петербурга исполнил три детские мечты в акции "Елка добра"

Губернатор Петербурга исполнил три детские мечты в акции "Елка добра" - РИА Новости, 30.12.2021

Губернатор Петербурга исполнил три детские мечты в акции "Елка добра"

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов исполнил новогодние желания троих детей, сообщили в пресс-службе администрации главы города. РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T18:13

2021-12-30T18:13

2021-12-30T20:32

общество

санкт-петербург

александр беглов

дед мороз

новый год

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 дек — РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов исполнил новогодние желания троих детей, сообщили в пресс-службе администрации главы города.Беглов в четверг встретился в Смольном с детьми — участниками акции "Елка добра" и вручил им подарки.Так, 15-летняя Элина получила алмазную мозаику, двухлетний Владислав — робота, а девятилетняя Виктория — подарочную карту в "Детский мир" и лего. Все трое из малообеспеченных семей."Уже завтра мы будем встречать Новый год, а затем — Рождество. Это время чудес и исполнения самых заветных желаний. На Новый год принято делать подарки. Особенно — детям. В Смольном у нас стоит праздничное волшебное дерево — "Елка добра". На нем — только игрушки и открытки от ребят с их пожеланиями. Я снял три, они оказались вашими. С радостью выполняю ваши пожелания", — отметил губернатор. По его словам, мечты других детей с "Елки добра" также осуществят. "Эти записки сняли мои коллеги. Они обязательно выполнят желания ребят", — добавил он.Акция проводится при поддержке правительства Санкт-Петербурга и благотворительных фондов. Дети-сироты, из многодетных семей или те, кто оказался в трудной жизненной ситуации, написали свои пожелания Деду Морозу. Их записки развесили на 23 елках, установленных в Смольном, в Законодательном собрании, в районных администрациях, в "Невской Ратуше" и других деловых и торговых центрах, на Дворцовой и Манежной площадях.

https://ria.ru/20211227/zhelanie-1765651806.html

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общество, санкт-петербург, александр беглов, дед мороз, новый год