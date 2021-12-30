МакSим до минимума сократила круг своего общения
МакSим прекратила общаться с 90% своего окружения
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПевица МакSим на XXVI церемонии вручения премии "Золотой граммофон"
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. МакSим в Instagram накануне праздников подвела итоги года. Артистка призналась, что на 90% сократила свой круг общения.
"Этот год мне преподнес гору сюрпризов и заставил отгородить от себя 90% всего своего общения, и нет при этом ни обиды, ни злости, наоборот, такая легкость на душе! Желаю всем встретить 2022 год с чистым и открытым сердцем!" – написала певица.
Поклонники поддержали ее в комментариях.
"Если эти 90% вышли из круга общения, значит не так нужны. Главное, чтобы свои, дорогие люди были рядом", "Очень рада за вас и за то, что жизнь сама отсеяла лишних людей, это только к лучшему!" – написали пользователи.
Марина до сих пор восстанавливается после продолжительной болезни: летом она несколько недель находилась в искусственной коме. Ее госпитализировали после одного из концертов в Казани с коронавирусом.
Судя по кадрам из социальных сетей, восстановление проходит успешно: Марина делится с поклонниками видео со светских мероприятий, домашних спортивных тренировок и занятий верховой ездой.