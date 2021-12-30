https://ria.ru/20211230/maksim-1766138428.html

МакSим до минимума сократила круг своего общения

МакSим до минимума сократила круг своего общения - РИА Новости, 30.12.2021

МакSим до минимума сократила круг своего общения

МакSим в Instagram накануне праздников подвела итоги года. Артистка призналась, что на 90% сократила свой круг общения. РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T11:54

2021-12-30T11:54

2021-12-30T11:54

шоубиз

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шоу-бизнес

макsим (марина абросимова)

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. МакSим в Instagram накануне праздников подвела итоги года. Артистка призналась, что на 90% сократила свой круг общения.Поклонники поддержали ее в комментариях."Если эти 90% вышли из круга общения, значит не так нужны. Главное, чтобы свои, дорогие люди были рядом", "Очень рада за вас и за то, что жизнь сама отсеяла лишних людей, это только к лучшему!" – написали пользователи.Марина до сих пор восстанавливается после продолжительной болезни: летом она несколько недель находилась в искусственной коме. Ее госпитализировали после одного из концертов в Казани с коронавирусом.Судя по кадрам из социальных сетей, восстановление проходит успешно: Марина делится с поклонниками видео со светских мероприятий, домашних спортивных тренировок и занятий верховой ездой.

https://ria.ru/20211226/bolnitsa-1765130409.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

знаменитости, шоу-бизнес, макsим (марина абросимова)