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Шоубиз
https://ria.ru/20211230/maksim-1766138428.html
МакSим до минимума сократила круг своего общения
МакSим до минимума сократила круг своего общения - РИА Новости, 30.12.2021
МакSим до минимума сократила круг своего общения
МакSим в Instagram накануне праздников подвела итоги года. Артистка призналась, что на 90% сократила свой круг общения. РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T11:54
2021-12-30T11:54
шоубиз
знаменитости
шоу-бизнес
макsим (марина абросимова)
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. МакSим в Instagram накануне праздников подвела итоги года. Артистка призналась, что на 90% сократила свой круг общения.Поклонники поддержали ее в комментариях."Если эти 90% вышли из круга общения, значит не так нужны. Главное, чтобы свои, дорогие люди были рядом", "Очень рада за вас и за то, что жизнь сама отсеяла лишних людей, это только к лучшему!" – написали пользователи.Марина до сих пор восстанавливается после продолжительной болезни: летом она несколько недель находилась в искусственной коме. Ее госпитализировали после одного из концертов в Казани с коронавирусом.Судя по кадрам из социальных сетей, восстановление проходит успешно: Марина делится с поклонниками видео со светских мероприятий, домашних спортивных тренировок и занятий верховой ездой.
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знаменитости, шоу-бизнес, макsим (марина абросимова)
11:54 30.12.2021
 
МакSим до минимума сократила круг своего общения

МакSим прекратила общаться с 90% своего окружения

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПевица МакSим на XXVI церемонии вручения премии "Золотой граммофон"
Певица МакSим на XXVI церемонии вручения премии Золотой граммофон - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. МакSим в Instagram накануне праздников подвела итоги года. Артистка призналась, что на 90% сократила свой круг общения.

"Этот год мне преподнес гору сюрпризов и заставил отгородить от себя 90% всего своего общения, и нет при этом ни обиды, ни злости, наоборот, такая легкость на душе! Желаю всем встретить 2022 год с чистым и открытым сердцем!" – написала певица.

Поклонники поддержали ее в комментариях.
"Если эти 90% вышли из круга общения, значит не так нужны. Главное, чтобы свои, дорогие люди были рядом", "Очень рада за вас и за то, что жизнь сама отсеяла лишних людей, это только к лучшему!" – написали пользователи.
Марина до сих пор восстанавливается после продолжительной болезни: летом она несколько недель находилась в искусственной коме. Ее госпитализировали после одного из концертов в Казани с коронавирусом.
Судя по кадрам из социальных сетей, восстановление проходит успешно: Марина делится с поклонниками видео со светских мероприятий, домашних спортивных тренировок и занятий верховой ездой.
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