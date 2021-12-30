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https://ria.ru/20211230/kitay-1766132881.html
В Китае призвали США прекратить враждебную политику против Пекина
В Китае призвали США прекратить враждебную политику против Пекина - РИА Новости, 30.12.2021
В Китае призвали США прекратить враждебную политику против Пекина
Пекин после принятия в США закона об оборонном бюджете на 2022 год призывает Вашингтон прекратить проводить враждебную политику в отношении Китая, заявил на... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T11:21
2021-12-30T11:21
в мире
сша
китай
минобороны кнр
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ПЕКИН, 30 дек – РИА Новости. Пекин после принятия в США закона об оборонном бюджете на 2022 год призывает Вашингтон прекратить проводить враждебную политику в отношении Китая, заявил на брифинге в четверг официальный представитель минобороны КНР Тань Кэфэй.Ранее Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден подписал оборонный бюджет страны на 2022 год, который предполагает 768 миллиардов долларов ассигнований."США на днях представили закон о национальной обороне на 2022 год, который содержит ряд негативных статей, касающихся Китая. Закон полон менталитета времен холодной войны и идеологических предрассудков, он раздувает "теорию китайской угрозы" и всячески дискредитирует национальную оборонную политику и военное развитие Китая, в нем содержится безосновательная критика в адрес Китая по вопросу Тайваня и Синьцзяна", - заявил Тань Кэфэй.Он указал, что соответствующий документ провоцирует торгово-экономическую и технологическую конкуренцию с Китаем, а также очерняет взаимодействие и сотрудничество Китая и странами АТР и Латинской Америки."Соответствующий закон стал грубым вмешательством во внутренние дела Китая, он наносит серьезный ущерб государственному суверенитету, безопасности и интересам развития Китая, серьезно подрывает взаимное доверие между Китаем и США, а также отравляет отношения между двумя странами и вооруженными силами двух государств. Китай решительно выступает против этого и выражает резкое недовольство", - заявил он.Вместе с тем он добавил, что "Китай призывает США отказаться от идей "игры с нулевой суммой", объективно относиться к национальной обороне и военному строительству Китая, прекратить проводить враждебную политику по отношению к КНР, перестать превращать Китай в противника или даже врага США, прикладывать больше усилий, способствующих здоровому и устойчивому развитию отношений между двумя странами и военными двух государств".
https://ria.ru/20211226/krizis-1765484691.html
https://ria.ru/20211214/konflikt-1763591225.html
https://ria.ru/20211130/kitay-1761477821.html
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в мире, сша, китай, минобороны кнр
11:21 30.12.2021
 
В Китае призвали США прекратить враждебную политику против Пекина

Представитель МО КНР Тань Кэфэй призвал США прекратить враждебную политику против Пекина

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВоеннослужащий у основного боевого танка Type 99 (ZTZ-99) Народно-освободительной армии Китая во время учений
Военнослужащий у основного боевого танка Type 99 (ZTZ-99) Народно-освободительной армии Китая во время учений - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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ПЕКИН, 30 дек – РИА Новости. Пекин после принятия в США закона об оборонном бюджете на 2022 год призывает Вашингтон прекратить проводить враждебную политику в отношении Китая, заявил на брифинге в четверг официальный представитель минобороны КНР Тань Кэфэй.
Ранее Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден подписал оборонный бюджет страны на 2022 год, который предполагает 768 миллиардов долларов ассигнований.
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"США на днях представили закон о национальной обороне на 2022 год, который содержит ряд негативных статей, касающихся Китая. Закон полон менталитета времен холодной войны и идеологических предрассудков, он раздувает "теорию китайской угрозы" и всячески дискредитирует национальную оборонную политику и военное развитие Китая, в нем содержится безосновательная критика в адрес Китая по вопросу Тайваня и Синьцзяна", - заявил Тань Кэфэй.
Он указал, что соответствующий документ провоцирует торгово-экономическую и технологическую конкуренцию с Китаем, а также очерняет взаимодействие и сотрудничество Китая и странами АТР и Латинской Америки.
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"Соответствующий закон стал грубым вмешательством во внутренние дела Китая, он наносит серьезный ущерб государственному суверенитету, безопасности и интересам развития Китая, серьезно подрывает взаимное доверие между Китаем и США, а также отравляет отношения между двумя странами и вооруженными силами двух государств. Китай решительно выступает против этого и выражает резкое недовольство", - заявил он.
Вместе с тем он добавил, что "Китай призывает США отказаться от идей "игры с нулевой суммой", объективно относиться к национальной обороне и военному строительству Китая, прекратить проводить враждебную политику по отношению к КНР, перестать превращать Китай в противника или даже врага США, прикладывать больше усилий, способствующих здоровому и устойчивому развитию отношений между двумя странами и военными двух государств".
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