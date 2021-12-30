https://ria.ru/20211230/kitay-1766115102.html
Отношения России и Китая находятся в наилучшем периоде, заявил посол
Отношения России и Китая находятся в наилучшем периоде, заявил посол - РИА Новости, 30.12.2021
Отношения России и Китая находятся в наилучшем периоде, заявил посол
Отношения Китайской Народной Республики и Российской Федерации находятся в наилучшем периоде в истории, заявил в интервью РИА Новости посол Китая в Москве Чжан... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T09:32
2021-12-30T09:32
2021-12-30T09:32
в мире
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чжан ханьхуэй
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Отношения Китайской Народной Республики и Российской Федерации находятся в наилучшем периоде в истории, заявил в интервью РИА Новости посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй.По его словам, среди более чем 170 стран, с которыми у Китая установлены дипломатические связи, только с Москвой они позиционируются как вступающие в "новую эпоху", что в полной мере показывает их уникальность и особую важность."(Это) показывает, что отношения Китая и России находятся в наилучшем периоде в истории и на беспрецедентно высоком уровне, а темпы их развития "создали чудо" в истории отношений между крупными странами", - сказал посол.По словам дипломата, последние 20 лет были бурным периодом для международной и региональной ситуации и характеризовались серьезной эволюцией глобального политического и экономического ландшафта, в этот период отношения Китая и России прошли закалку и в течение 20 лет продвигались к более высокому уровню, более высокому качеству и более высоким горизонтам.Чжан Ханьхуэй добавил, что между Китаем и Россией была создана беспрецедентная модель стабильного развития диалога между крупными соседними государствами. "Зрелые, конструктивные и устойчивые китайско-российские отношения создают новую модель для устойчивого и стабильного развития отношений между соседними державами, обеспечивая возможность двум странам стабильно двигаться по правильному пути без вмешательства внешних факторов и представляют успешную модель и опыт развития международных отношений", - сказал он.По мнению китайского посла, развитие китайско-российских отношений идет быстрыми темпами, они уже давно свободны от каких-либо нерешённых исторических вопросов и внутренних помех, за последние 20 лет их уровень постоянно повышался: от партнёрских отношений стратегического сотрудничества до отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия, а затем в 2019 году они вышли на новый уровень, когда главы двух государств совместно объявили о развитии отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху.
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в мире, китай, москва, чжан ханьхуэй, россия
Отношения России и Китая находятся в наилучшем периоде, заявил посол
Посол КНР Чжан Ханьхуэй: отношения России и Китая находятся в наилучшем периоде в истории
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости.
Отношения Китайской Народной Республики и Российской Федерации находятся в наилучшем периоде в истории, заявил в интервью РИА Новости посол Китая
в Москве Чжан Ханьхуэй
.
По его словам, среди более чем 170 стран, с которыми у Китая установлены дипломатические связи, только с Москвой
они позиционируются как вступающие в "новую эпоху", что в полной мере показывает их уникальность и особую важность.
"(Это) показывает, что отношения Китая и России находятся в наилучшем периоде в истории и на беспрецедентно высоком уровне, а темпы их развития "создали чудо" в истории отношений между крупными странами", - сказал посол.
По словам дипломата, последние 20 лет были бурным периодом для международной и региональной ситуации и характеризовались серьезной эволюцией глобального политического и экономического ландшафта, в этот период отношения Китая и России прошли закалку и в течение 20 лет продвигались к более высокому уровню, более высокому качеству и более высоким горизонтам.
Чжан Ханьхуэй добавил, что между Китаем и Россией была создана беспрецедентная модель стабильного развития диалога между крупными соседними государствами. "Зрелые, конструктивные и устойчивые китайско-российские отношения создают новую модель для устойчивого и стабильного развития отношений между соседними державами, обеспечивая возможность двум странам стабильно двигаться по правильному пути без вмешательства внешних факторов и представляют успешную модель и опыт развития международных отношений", - сказал он.
По мнению китайского посла, развитие китайско-российских отношений идет быстрыми темпами, они уже давно свободны от каких-либо нерешённых исторических вопросов и внутренних помех, за последние 20 лет их уровень постоянно повышался: от партнёрских отношений стратегического сотрудничества до отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия, а затем в 2019 году они вышли на новый уровень, когда главы двух государств совместно объявили о развитии отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху.