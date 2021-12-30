Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211230/kitay-1766115102.html
Отношения России и Китая находятся в наилучшем периоде, заявил посол
Отношения России и Китая находятся в наилучшем периоде, заявил посол - РИА Новости, 30.12.2021
Отношения России и Китая находятся в наилучшем периоде, заявил посол
Отношения Китайской Народной Республики и Российской Федерации находятся в наилучшем периоде в истории, заявил в интервью РИА Новости посол Китая в Москве Чжан... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T09:32
2021-12-30T09:32
в мире
китай
москва
чжан ханьхуэй
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155822/49/1558224974_0:241:2784:1807_1920x0_80_0_0_a1088a6d4af55f72a2d33a2357ad9da5.jpg
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Отношения Китайской Народной Республики и Российской Федерации находятся в наилучшем периоде в истории, заявил в интервью РИА Новости посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй.По его словам, среди более чем 170 стран, с которыми у Китая установлены дипломатические связи, только с Москвой они позиционируются как вступающие в "новую эпоху", что в полной мере показывает их уникальность и особую важность."(Это) показывает, что отношения Китая и России находятся в наилучшем периоде в истории и на беспрецедентно высоком уровне, а темпы их развития "создали чудо" в истории отношений между крупными странами", - сказал посол.По словам дипломата, последние 20 лет были бурным периодом для международной и региональной ситуации и характеризовались серьезной эволюцией глобального политического и экономического ландшафта, в этот период отношения Китая и России прошли закалку и в течение 20 лет продвигались к более высокому уровню, более высокому качеству и более высоким горизонтам.Чжан Ханьхуэй добавил, что между Китаем и Россией была создана беспрецедентная модель стабильного развития диалога между крупными соседними государствами. "Зрелые, конструктивные и устойчивые китайско-российские отношения создают новую модель для устойчивого и стабильного развития отношений между соседними державами, обеспечивая возможность двум странам стабильно двигаться по правильному пути без вмешательства внешних факторов и представляют успешную модель и опыт развития международных отношений", - сказал он.По мнению китайского посла, развитие китайско-российских отношений идет быстрыми темпами, они уже давно свободны от каких-либо нерешённых исторических вопросов и внутренних помех, за последние 20 лет их уровень постоянно повышался: от партнёрских отношений стратегического сотрудничества до отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия, а затем в 2019 году они вышли на новый уровень, когда главы двух государств совместно объявили о развитии отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху.
https://ria.ru/20211230/metally-1766074646.html
китай
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155822/49/1558224974_27:0:2758:2048_1920x0_80_0_0_9f8c16c2f2f2071bb69316f989c4985c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, москва, чжан ханьхуэй, россия
09:32 30.12.2021
 
Отношения России и Китая находятся в наилучшем периоде, заявил посол

Посол КНР Чжан Ханьхуэй: отношения России и Китая находятся в наилучшем периоде в истории

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол Китайской Народной Республики (КНР) в РФ Чжан Ханьхуэй
Чрезвычайный и полномочный посол Китайской Народной Республики (КНР) в РФ Чжан Ханьхуэй - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Отношения Китайской Народной Республики и Российской Федерации находятся в наилучшем периоде в истории, заявил в интервью РИА Новости посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй.
По его словам, среди более чем 170 стран, с которыми у Китая установлены дипломатические связи, только с Москвой они позиционируются как вступающие в "новую эпоху", что в полной мере показывает их уникальность и особую важность.
"(Это) показывает, что отношения Китая и России находятся в наилучшем периоде в истории и на беспрецедентно высоком уровне, а темпы их развития "создали чудо" в истории отношений между крупными странами", - сказал посол.
По словам дипломата, последние 20 лет были бурным периодом для международной и региональной ситуации и характеризовались серьезной эволюцией глобального политического и экономического ландшафта, в этот период отношения Китая и России прошли закалку и в течение 20 лет продвигались к более высокому уровню, более высокому качеству и более высоким горизонтам.
Чжан Ханьхуэй добавил, что между Китаем и Россией была создана беспрецедентная модель стабильного развития диалога между крупными соседними государствами. "Зрелые, конструктивные и устойчивые китайско-российские отношения создают новую модель для устойчивого и стабильного развития отношений между соседними державами, обеспечивая возможность двум странам стабильно двигаться по правильному пути без вмешательства внешних факторов и представляют успешную модель и опыт развития международных отношений", - сказал он.
По мнению китайского посла, развитие китайско-российских отношений идет быстрыми темпами, они уже давно свободны от каких-либо нерешённых исторических вопросов и внутренних помех, за последние 20 лет их уровень постоянно повышался: от партнёрских отношений стратегического сотрудничества до отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия, а затем в 2019 году они вышли на новый уровень, когда главы двух государств совместно объявили о развитии отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху.
Грузовые контейнеры с китайскими товарами в порту Саванна в США - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
08:00
Америка и Китай готовы разрушить мировой рынок
 
В миреКитайМоскваЧжан ХаньхуэйРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:45В России предложили ввести налоговый вычет при покупке машины
09:42В США арестовали мужчину, который хотел убить Байдена и Обаму
09:39Чиновника из мэрии Алушты задержали за крупную взятку
09:32Отношения России и Китая находятся в наилучшем периоде, заявил посол
09:27Жители 12 городов смогут перейти с угольного отопления на газ бесплатно
09:24Блогеру Хованскому могут продлить меру пресечения
09:22Глава Гонконга прокомментировала аресты журналистов Stand News
09:20Минприроды направит допсредства на борьбу с пожарами и геологоразведку
09:16Глава администрации Симферополя ушел в отставку
09:13Суд оставил в СИЗО техдиректора Якутова, арестованного по делу "Листвяжной"
09:05Дети из регионов Арктической зоны получат бесплатные путевки на курорты
09:03Судья рассказал о давлении на процесс по делу Саддама Хусейна
09:00Адвокат Саакашвили подтвердил его возвращение из госпиталя в тюрьму
08:47"Газпром" не заказал на допсессии мощности газопровода Ямал — Европа
08:46Главный инфекционист США рассказал, когда вспышка "омикрона" достигнет пика
08:35В колонии Нижегородской области произошел пожар
08:35Москвичам пообещали ослабление морозов
08:32Гидролог оценила запасы воды в Крыму
08:29Кинолог рассказал, какое лакомство приготовить собаке на Новый год
08:09Экс-переводчик назвал каноническую версию о поимке Хусейна сфабрикованной
Лента новостейМолния
В России предложили ввести налоговый вычет при покупке машиныВ США арестовали мужчину, который хотел убить Байдена и ОбамуЧиновника из мэрии Алушты задержали за крупную взяткуОтношения России и Китая находятся в наилучшем периоде, заявил посолЖители 12 городов смогут перейти с угольного отопления на газ бесплатноБлогеру Хованскому могут продлить меру пресеченияГлава Гонконга прокомментировала аресты журналистов Stand NewsМинприроды направит допсредства на борьбу с пожарами и геологоразведкуГлава администрации Симферополя ушел в отставкуСуд оставил в СИЗО техдиректора Якутова, арестованного по делу "Листвяжной"Дети из регионов Арктической зоны получат бесплатные путевки на курортыСудья рассказал о давлении на процесс по делу Саддама ХусейнаАдвокат Саакашвили подтвердил его возвращение из госпиталя в тюрьму"Газпром" не заказал на допсессии мощности газопровода Ямал — ЕвропаГлавный инфекционист США рассказал, когда вспышка "омикрона" достигнет пикаВ колонии Нижегородской области произошел пожарМосквичам пообещали ослабление морозовГидролог оценила запасы воды в КрымуКинолог рассказал, какое лакомство приготовить собаке на Новый годЭкс-переводчик назвал каноническую версию о поимке Хусейна сфабрикованной