https://ria.ru/20211230/diplomatiya-1766133592.html

Чжан Ханьхуэй: отношения России и Китая переживают лучший период в истории

Чжан Ханьхуэй: отношения России и Китая переживают лучший период в истории - РИА Новости, 30.12.2021

Чжан Ханьхуэй: отношения России и Китая переживают лучший период в истории

Посол Китайской Народной Республики в России Чжан Ханьхуэй в интервью РИА Новости по итогам года рассказал о том, как Москве и Пекину удалось выстроить лучшие в РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T12:00

2021-12-30T12:00

2021-12-30T12:00

интервью

китай

чжан ханьхуэй

россия

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Посол Китайской Народной Республики в России Чжан Ханьхуэй в интервью РИА Новости по итогам года рассказал о том, как Москве и Пекину удалось выстроить лучшие в истории двух стран отношения, по каким направлениям они будут развиваться далее, и почему американский бойкот Олимпиады обречен на провал, как и в 2014 году в Сочи.– Господин посол, в 2021 году исполнилось 20 лет со дня подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Китаем и Россией. На ваш взгляд, какие главные достижения были достигнуты между двумя странами за данный период?– В 2001 году Китай и Россия на основе всестороннего обобщения исторического опыта и понимания мировой обстановки подписали "Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве", установив цели и принципы развития отношений между двумя странами в новом веке. В июне 2021 года председатель Си Цзиньпин и президент Владимир Путин официально приняли решение о продлении договора, вновь подтвердив, что две страны будут развивать свои отношения в соответствии с концепцией дружбы из поколения в поколение и взаимовыгодного сотрудничества, заложив прочный правовой и политический фундамент для будущего долговечного и стабильного развития китайско-российских отношений.Последние 20 лет были бурным периодом для международной и региональной ситуации и характеризовались серьезной эволюцией глобального политического и экономического ландшафта, в этот период отношения Китая и России прошли закалку и в течение 20 лет продвигались к более высокому уровню, более высокому качеству и более высоким горизонтам. Именно руководствуясь духом договора, две страны создали пример стратегического взаимного доверия между крупными государствами, пример взаимовыгодного сотрудничества между соседними странами и пример нового типа международных отношений, достигли плодотворных результатов в сотрудничестве в различных областях.Во-первых, была создана беспрецедентная модель стабильного развития отношений между крупными соседними государствами. Тот факт, что Китай и Россия являются мировыми державами и в то же время крупнейшими соседями друг друга, придает отношениям между Китаем и Россией уникальное двойное свойство отношений крупных стран-соседей. В истории человечества нет прецедента успешного развития длительных и стабильных отношений между крупными соседними странами. Двадцать лет живой практики с момента подписания договора доказали, что модель китайско-российского отношений принципиально отвечает на эту проблему и полностью ее решает. Основная концепция добрососедских отношений, определенная договором, а именно "дружба из поколение в поколение и никогда не быть врагами", и руководящий принцип отношений между крупными странами – "неприсоединившийся, не конфронтационный, не нацеленный на третьи стороны" – обеспечили дальнейшее углубление политического доверия между Китаем и Россией, представленного "четырьмя важными консенсусами по взаимной поддержке", укрепились негласное стратегическое взаимопонимание, в центре которого находится поддержка многостороннего подхода, а практическое сотрудничество, характеризующееся взаимной выгодой и многовекторностью, отсутствием ограничений и запретных зон, становится все более тесным. Зрелые, конструктивные и устойчивые китайско-российские отношения создают новую модель для устойчивого и стабильного развития отношений между соседними державами, обеспечивая возможность двум странам стабильно двигаться по правильному пути без вмешательства внешних факторов, и представляют успешную модель и опыт развития международных отношений.Во-вторых, развитие китайско-российских отношений идет быстрыми темпами. Руководствуясь духом договора, Китай и Россия путем равноправных консультаций окончательно урегулировали оставшийся в истории пограничный вопрос, превратив более чем 4300 километров общей границы в пояс дружбы и сотрудничества между двумя странами. Нынешние китайско-российские отношения уже давно свободны от каких-либо нерешенных исторических вопросов и внутренних помех. В то же время, за последние 20 лет уровень отношений между Китаем и Россией постоянно повышался: от партнерских отношений стратегического сотрудничества до отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, а затем в 2019 году они вышли на новый уровень, когда главы двух государств совместно объявили о развитии отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху. Среди более чем 170 стран, с которыми Китай имеет дипломатические отношения, только отношения Китая и России позиционируются как двусторонние отношения, вступающие в "новую эпоху", что в полной мере показывает уникальность и особую важность отношений между двумя странами и показывает, что отношения Китая и России находятся в наилучшем периоде в истории и на беспрецедентно высоком уровне, а темпы развития китайско-российских отношений "создали чудо" в истории отношений между крупными странами.В-третьих, практическое сотрудничество между двумя странами всесторонне углубилось. Двусторонняя торговля между Китаем и Россией выросла почти в 14 раз с восьми миллиардов долларов США в 2000 году до 107,77 миллиарда долларов США в 2020 году. Объем торговли за первые 11 месяцев этого года достиг рекордно высокого уровня в 130,4 миллиарда долларов США, превысив объем торговли за весь прошлый год. В то же время, сотрудничество между двумя сторонами увеличилось количественно и качественно, наполнилось содержанием, была оптимизирована структура торговли и улучшен уровень сотрудничества. Две страны активно продвигают стыковку между строительством "Одного пояса и одного пути" и Евразийским экономическим союзом, планомерно реализуются стратегические проекты в области энергетики и аэрокосмической промышленности, значительный прогресс достигнут в реализации крупных проектов инфраструктурного сотрудничества, таких как "один газопровод и два моста", быстро развивается сотрудничество в области научно-технических инноваций, электронной коммерции и сельского хозяйства. В настоящее время Россия стабильно занимает первое место в китайском импорте энергоносителей, второе место в импорте сырой нефти и первое место в импорте электроэнергии, а Китай является крупнейшим торговым партнером России, крупнейшим покупателем российской говядины и так далее. Продолжается раскрытие огромного потенциала экономической взаимодополняемости и устойчивости двух сторон в экономических и торговых отношениях. В то же время две страны на протяжении многих лет проводят масштабные национальные тематические года, и сотрудничество в области образования и туризма продолжает расширяться и углубляться. Взаимная добрая воля между двумя народами упрочилась, а традиционная дружба изо дня в день укреплялась.В-четвертых, более тесное сотрудничество на международной арене. Китай и Россия привержены продвижению многополярности мира и демократизации международных отношений, тесному сотрудничеству и борьбе бок о бок в международных и региональных делах, совместному противодействию гегемонизму, силовой политике и другим злоупотреблениям, полному выполнению своих международных обязательств, совместному сохранению результатов победы во Второй мировой войне и международного порядка, основанного на ключевой роли ООН, защите подлинной многосторонности, честности и справедливости в международных делах, продвижению процесса политического урегулирования международных и региональных горячих точек, а также демонстрируют свою ответственность как крупные страны и вносят незаменимый вклад в поддержание установленного международного порядка и решение глобальных проблем. Обе стороны объединили страны региона, чтобы возглавить развитие и рост Шанхайской организации сотрудничества, которая родилась почти одновременно с договором, чтобы сделать ее важной платформой для продвижения мира, стабильности и развития в регионе. Стратегическое взаимодействие Китая и России стало опорой в поддержании мира и стабильности на планете и обеспечении международной справедливости. Обе страны продолжат совместную работу по построению сообщества единой судьбы человечества, совместно продвигают многополярность в мире и играют ключевую роль в поддержании мира и стабильности на планете.– Правительство США официально объявило, что не будет посылать государственных чиновников на зимние Олимпийские игры. В чем причины происходящего? Как это скажется на и так непростых отношениях Китая и США? Почему, на ваш взгляд, продолжается процесс политизации спорта, кому это выгодно?– США, основываясь на идеологических предрассудках состряпали ложь века о так называемом "геноциде" в Синьцзяне и решили не посылать официальных лиц на зимние Олимпийские игры в Пекине, пытаясь вмешаться в ход Игр, с реальной целью политизации спорта и сдерживания Китая. В этом году исполняется 30 лет со дня окончания "холодной войны", и некоторые страны и силы постоянно пытаются сохранить свою гегемонию. Противоправные действия США подорвали основу и атмосферу спортивных обменов и олимпийского сотрудничества между Китаем и США, серьезно нарушив принцип "политической нейтральности спорта", закрепленный в Олимпийской хартии, и противореча олимпийскому девизу: "Больше единство". Бойкот США зимних Олимпийских игр в Сочи провалился, и этот политический маневр с отказом от отправки официальных лиц на зимние Олимпийские игры в Пекине обречен на провал, все противодействующие истинному духу демократии и единства всего человечества в конце концов пожнут горькие плоды.Зимние Олимпийские игры в Пекине – это знаменательное событие для спортсменов и любителей спорта всего мира, а не сцена для шоу политиков отдельных стран. Мы готовы вместе с широким международным сообществом, включая Россию, решительно противостоять политизации спорта. В то же время Китай будет хорошим хозяином, дружелюбным, открытым и гостеприимным, предоставляя лучшие услуги и поддерживая спортсменов из всех стран, участвующих в зимних Олимпийских играх, и даст миру простые, безопасные и увлекательные зимние Олимпийские игры, и будет вместе со всеми содействовать процветанию международного олимпийского движения.– Только что вы упомянули, что российско-китайская торговля достигла 130,4 миллиарда долларов США за первые 11 месяцев 2021 года, превысив показатель за весь прошлый год. Какого товарооборота между странами стоит ожидать по итогам 2021 года? Когда, на ваш взгляд, удастся достичь отметки в 200 миллиардов долларов, который ранее обозначили целью Путин и Си Цзиньпин? Что нужно сделать для роста товарооборота?– По данным таможенной статистики Китая, с января по ноябрь 2021 года объем китайско-российской торговли составил 130,4 миллиарда долларов США, увеличившись на 33,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достиг рекордно высокого уровня и должен совершить новый прорыв превысив 140 миллиардов долларов США в годовом исчислении. Министерство коммерции Китая и министерство экономического развития России завершили подготовку "Дорожной карты по высококачественному развитию китайско-российской торговли товарами и услугами", которая содержит подробный план по достижению в китайско-российской торговле поставленной главами двух государств цели – 200 миллиардов долларов США.В целях дальнейшего расширения двусторонней торговли и раскрытия потенциала сотрудничества обе стороны могут продолжить свои усилия в следующих областях. Во-первых, продолжить содействие развитию качественной торговли. Укрепляя динамику роста торговли электромеханической, высокотехнологичной продукцией и крупнооптовых товаров, мы будем активно использовать выставочные площадки, такие как Китайская международная импортная выставка и Китайско-российская ЭКСПО, для активного расширения взаимного доступа к качественной продукции, в том числе сельскохозяйственной. Продолжится совершенствование экономических и торговых институциональных механизмов, углубление согласования стандартов и повышение уровня упрощения процедур торговли.Во-вторых, мы продолжим поддерживать стабильную производственную цепочку и цепочку поставок. Будут приняты активные меры по обеспечению трансграничных грузоперевозок и нормального функционирования погранпереходов в период пандемии. Будет оказано содействие взаимному созданию промышленных парков по производству электромеханической продукции и других типов продукции, будет обеспечено повышение взаимосвязанности инфраструктуры и сопоставимости правил и стандартов. Продолжится углубление сотрудничества в области энергетики и минеральных ресурсов, сельского и лесного хозяйства, промышленного производства, информации и коммуникаций. В-третьих, мы будем продолжать продвигать торговое сотрудничество в новых развивающихся областях. Обе стороны намерены постоянно содействовать росту трансграничной электронной коммерции и торговли услугами, продолжат укреплять сотрудничество в области цифровой экономики и технологических инноваций, будут создавать новые точки роста в таких областях, как 5G, биомедицина, экологически чистые низкоуглеродные технологии, энергосбережение и защита окружающей среды, умные города, а также укреплять двустороннюю торговлю цифровыми возможностями и "зелеными "возможностями.Несмотря на двойное испытание – пандемии и глобального экономического спада, китайско-российские экономические и торговые отношения идут вперед и добились больших успехов, двустороннее торгово-экономическое сотрудничество является фундаментально стабильным, наполненным содержанием и весьма успешным. Обнадеживающие результаты двусторонней торговли в условиях пандемии и мощный импульс роста сотрудничества между двумя странами в различных областях дают нам уверенность в том, что мы на пути к достижению цели по выводу объемов торговли на уровень 200 миллиардов долларов США к 2024 году!– Ранее МИД КНР заявил о совместной работе с ведомствами России по решению проблем с перемещением грузов через пропускные пункты на границе двух стран, где возникли большие очереди из фур. Как сейчас решается проблема трансграничной перевозки грузов?– Продолжительная пандемия создала серьезные проблемы для перевозки грузов на пограничных переходах разных стран, и пограничные переходы, например, Маньчжурия и Суйфэньхэ на китайско-российской границе, также сильно пострадали от пандемии, особенно в результате недавних вспышек, последовавших одна за другой во Внутренней Монголии и Хэйлунцзяне, это выдвинуло более высокие противоэпидемические требования к их работе. В этой связи ведомства обеих сторон и местные органы власти всегда поддерживали тесную и эффективную связь в духе дружеских консультаций и взаимопонимания, координировали и своевременно вводили ряд мер, начиная с усиления мер профилактики эпидемии и повышения эффективности таможенного оформления, стремясь решить проблему накопления пересекающих границу грузов на основе обеспечения мер противоэпидемической безопасности. С одной стороны, усилена профилактика эпидемии и управление как водителями (экипажами), так и сотрудниками, занятыми на разгрузке и погрузке грузов, включая внедрение кадрового делопроизводства, организацию вакцинации и регулярное ПЦР-тестирование и так далее, одновременно была усилена комплексная и тщательная дезинфекция грузов и транспортных средств для обеспечения абсолютной надежности; с другой стороны, активно исследуется и изучается оптимизация контроля и управления процессами для улучшения времени транзита, его эффективности и объема грузов. Например, внедрение системы "перецепки прицепов" на погранпереходе Маньчжурия (когда российские грузовики въезжают на китайскую сторону, оставляют пустой прицеп в Китае для загрузки, тягачи возвращаются на российскую территорию в тот же день, а затем въезжают на следующий день и забирают загруженный прицеп) позволило добиться разделения движения людей и товаров, обеспечения режима строгого карантина и нулевого контакта с людьми из-за границы, что снижает риск распространения эпидемии. В то же время она эффективно облегчает проблему скопления транспортных средств, въезжающих в страну и выезжающих из нее, и обеспечивает бесперебойное движение международных автомобильных грузов. По данным министерства транспорта Китая, среднесуточное количество автомобилей, пересекающих границу на погранпереходе, увеличилось с более чем 40 в начале пандемии до примерно 160.В целях дальнейшего повышения эффективности прохождения грузов, после консультаций двух сторон, министерство транспорта России в ноябре 2021 года согласилось принять и улучшить предложение китайской стороны, согласно которому "тягач не обязательно долен забирать только свой прицеп" и провести эксперимент в крупных российских транспортных компаниях, а именно: российский тягач, заехав на китайскую сторону, оставляет пустой прицеп для погрузки и вывозит обратно уже загруженный прицеп той же компании. Этот шаг будет способствовать дальнейшему повышению эффективности оборота транспортных средств, позволит совместными действиями уменьшить скопление транспорта на погранпереходе и повысит уровень грузооборота.В соответствии с развитием эпидемической ситуации, соответствующие органы и местные власти обеих сторон будут продолжать поддерживать тесную связь и координацию, прилагать все усилия для решения проблемы скопления грузов, проходящих через погранпереходы обеих стран, и продолжать содействовать перевозке грузов между двумя сторонами на основе обеспечения противоэпидемических мер.– Согласно статистике, китайский импорт угля из России продолжает расти с прошлого года, будет ли усиливаться роль России в импорте электроэнергии и энергоносителей в КНР? Какие перспективы в этом контексте есть у энергетического сотрудничества между странами?– Китай является крупнейшим потребителем и импортером энергии в мире, а Россия – лучшим партнером Китая и надежным поставщиком энергии. Энергетическое сотрудничество всегда было наиболее весомой, плодотворной и широкомасштабной областью практического взаимодействия между Китаем и Россией. При личном содействии глав двух государств китайско-российское сотрудничество в энергетическом секторе преодолело негативные последствия пандемии, импорт Китаем угля, природного газа и электроэнергии из России значительно вырос, торговля энергоресурсами достигла рекордных показателей, проекты сотрудничества неуклонно продвигаются, появляются новые области сотрудничества, всестороннее сотрудничество вышло на полосу быстрого развития. В особенности, набирает обороты сотрудничество между двумя странами в области угля, в 2020 году Россия экспортировала в Китай около 40 миллионов тонн угля, что на 22,7% больше, чем в прошлом году, а с января по октябрь этого года – 47,85 миллиона тонн, что сразу сделало Россию вторым по величине источником импорта угля в Китай после Индонезии. Уголь стал новым важным аспектом китайско-российского энергетического сотрудничества и сыграл положительную роль в развитии торгово-экономического сотрудничества между двумя странами и обеспечении энергоснабжения Китая.В будущем Китай будет сотрудничать с российской стороной, чтобы в полной мере выявить ведущую роль крупных стратегических проектов, постоянно углублять интегрированное сотрудничество в области добычи, транспортировки и переработки в традиционных областях энергетики, продолжать продвигать проекты в атомной энергетике, строительстве нефте- и газопроводов и других отраслях, активно расширять новые области энергетического сотрудничества, постепенно разворачивать сотрудничество в области возобновляемой энергетики, водородной энергетики, аккумулирования энергии, а также энергетических стандартов, научно-технических инноваций и расчетов в национальной валюте. Китай также будет тесно сотрудничать с российской стороной в вопросах дальнейшего укрепления глобального энергетического управления и решения проблемы изменения климата, а также продвигать систему глобального энергетического управления в сторону более справедливого и равноправного, инклюзивного и всеобъемлющего развития. Перед лицом новых вызовов и новой ситуации в развитии энергетики Китай считает, что качество и уровень практического сотрудничества в энергетическом секторе между Китаем и Россией будут продолжать подниматься на новые высоты.– В июле 2021 года глава МИД Китая Ван И заявил, что две страны должны сотрудничать в разработке вакцин от коронавируса и противостоять политизации пандемии. Как сейчас проходит сотрудничество в данной сфере? Несмотря на дружеские отношения между Пекином и Москвой, страны так до сих пор взаимно не признали сертификаты о вакцинации от COVID-19. Обсуждают ли КНР и РФ этот вопрос? Можно ли рассчитывать на взаимное признание сертификатов о вакцинации в будущем, и когда это может произойти?– Вакцины являются важным оружием, необходимым для окончательной победы над пандемией COVID-19. Китай готов поддерживать связь с другими странами, в том числе с российской стороной, по вопросам сотрудничества, связанным с вакцинами от нового коронавируса, включая взаимное признание двумя странами основных вакцин, чтобы эффективно снизить риск трансграничной передачи эпидемии и способствовать формированию нового порядка здорового, безопасного и упорядоченного перемещения людей. Китайско-российское сотрудничество, связанное с вакцинами против нового коронавируса, является тесным и эффективным. В ноябре прошлого года в России была завершена III фаза клинических испытаний новой рекомбинантной вакцины против коронавируса (Ad5-nCoV) производства CanSino Biologics, на основании чего она была условно разрешена к продаже в Китае и сейчас проходит процесс оформления заявки для ее регистрации в России. Кроме того, в России начались клинические испытания III фазы рекомбинантной новой вакцины против коронавируса с гибридным белком (V-01). Российский фонд прямых инвестиций подписал соглашения с несколькими китайскими производителями о производстве в Китае 150 миллионов доз российских вакцин "Спутник V" и "Спутник Лайт" в год.Продолжающаяся эпидемия является глобальной проблемой, и предотвращение эпидемии также требует тесного глобального сотрудничества по таким вопросам, как разработка вакцин и лекарственных препаратов, отслеживание вирусов и механизмов их передачи. Однако некоторые западные страны прилагают большие усилия для политизации отслеживания вируса и политизации вакцин, пытаясь использовать этот внезапный кризис общественного здравоохранения для подавления Китая и России. В этой связи Китай и Россия будут продолжать активно демонстрировать свою роль крупных стран, объединяться с международным сообществом для борьбы с эпидемией и решительно выступать против необоснованных обвинений, искажения истины и перекладывания вины на другие страны в вопросе пандемии. Как сказал президент Путин, миру нужно не отслеживать, кто является источником нового коронавируса, а объединиться против эпидемии и попытаться победить ее как можно скорее.– Скоро Пекин примет зимнюю Олимпиаду, при этом страна до сих пор фактически закрыта для иностранцев, в том числе не будет принимать иностранных болельщиков. Министр спорта РФ Олег Матыцин сказал, что условия контроля за здоровьем спортсменов на Играх в Пекине будут жестче, чем на летней Олимпиаде в Токио. Какие карантинные меры ожидают спортсменов, которые прибудут в Китай на Игры? Не будет ли у спортсменов проблем с визами из-за этого?– Продолжительность пандемии коронавируса и чрезвычайная способность нового мутантного штамма Омикрон к распространению представляют собой вызов для подготовки к зимним Олимпийским играм в Пекине, но принимаемые в Китае противоэпидемические меры способны эффективно предотвратить и контролировать распространение коронавируса, а также призваны обеспечить здоровье и безопасность участвующих спортсменов, зрителей и китайского народа.Тринадцатого декабря Международный олимпийский комитет, Международный паралимпийский комитет и Организационный комитет зимних Олимпийских игр в Пекине выпустили второе издание "Противоэпидемического справочника зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2022 года в Пекине". В справочнике изложен ряд мер по предотвращению и контролю эпидемии, включая замкнутый цикл управления, вакцинацию, усиленное ПЦР-тестирование и регулярные меры по профилактике и контролю, которые охватывают весь процесс подготовки, въезда, соревнований и выезда участвующих в Олимпиаде.Среди прочего, в справочнике упоминается, что все лица, за исключением имеющих медицинские освобождения, должны пройти полный курс вакцинации против нового коронавируса не менее чем за 14 дней до прибытия в Китай, чтобы быть освобожденными от централизованного карантина и попасть в замкнутый цикл управления. Те, кто не прошел полный курс вакцинации, должен пройти 21 день централизованной изоляции в специально отведенных местах, прежде чем попасть в замкнутый цикл управления.Китай приглашает спортсменов со всего мира в Китай для участия в этом спортивном событии – Зимних Олимпийских играх. При условии соблюдения соответствующих правил Китай сделает все возможное, чтобы оказать максимальное содействие спортсменам в получении виз.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

интервью, китай, чжан ханьхуэй, россия