https://ria.ru/20211230/khuseyn-1766194716.html

Жириновский рассказал, как советовал Хусейну переезжать в Москву с детьми

Жириновский рассказал, как советовал Хусейну переезжать в Москву с детьми - РИА Новости, 30.12.2021

Жириновский рассказал, как советовал Хусейну переезжать в Москву с детьми

Бывший президент Ирака Саддам Хусейн перед началом военной кампании США отказался переезжать в Москву и вывезти в Россию своих детей, средства и архивы,... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T15:34

2021-12-30T15:34

2021-12-30T15:36

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владимир жириновский

саддам хусейн

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Бывший президент Ирака Саддам Хусейн перед началом военной кампании США отказался переезжать в Москву и вывезти в Россию своих детей, средства и архивы, рассказал в интервью РИА Новости лидер ЛДПР Владимир Жириновский.В четверг, 30 декабря, исполняется 15 лет со дня казни Хусейна после вторжения американских войск в Ирак под предлогом поиска оружия массового поражения, наличие которого в стране не подтвердилось.Бывший иракский лидер был казнен 30 декабря 2006 года - 15 лет назад в ночь перед началом одного из важнейших мусульманских праздников Курбан-Байрам (жертвоприношения).Хусейну удавалось скрываться от американцев около полугода после начала вторжения сил США в страну. В декабре 2003 года он был пойман недалеко от родного города Тикрит. Первое заседание особого трибунала состоялось в июле 2004 года. Суд признал виновным Хусейна и приговорил к смертной казни через повешение 5 ноября 2006 года.

https://ria.ru/20210207/irak-1596227830.html

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в мире, ирак, владимир жириновский, саддам хусейн, лдпр, россия