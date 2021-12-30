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Жириновский рассказал, как советовал Хусейну переезжать в Москву с детьми
Жириновский рассказал, как советовал Хусейну переезжать в Москву с детьми - РИА Новости, 30.12.2021
Жириновский рассказал, как советовал Хусейну переезжать в Москву с детьми
Бывший президент Ирака Саддам Хусейн перед началом военной кампании США отказался переезжать в Москву и вывезти в Россию своих детей, средства и архивы,... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T15:34
2021-12-30T15:36
в мире
ирак
владимир жириновский
саддам хусейн
лдпр
россия
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Бывший президент Ирака Саддам Хусейн перед началом военной кампании США отказался переезжать в Москву и вывезти в Россию своих детей, средства и архивы, рассказал в интервью РИА Новости лидер ЛДПР Владимир Жириновский.В четверг, 30 декабря, исполняется 15 лет со дня казни Хусейна после вторжения американских войск в Ирак под предлогом поиска оружия массового поражения, наличие которого в стране не подтвердилось.Бывший иракский лидер был казнен 30 декабря 2006 года - 15 лет назад в ночь перед началом одного из важнейших мусульманских праздников Курбан-Байрам (жертвоприношения).Хусейну удавалось скрываться от американцев около полугода после начала вторжения сил США в страну. В декабре 2003 года он был пойман недалеко от родного города Тикрит. Первое заседание особого трибунала состоялось в июле 2004 года. Суд признал виновным Хусейна и приговорил к смертной казни через повешение 5 ноября 2006 года.
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в мире, ирак, владимир жириновский, саддам хусейн, лдпр, россия
15:34 30.12.2021 (обновлено: 15:36 30.12.2021)
 
Жириновский рассказал, как советовал Хусейну переезжать в Москву с детьми

Лидер ЛДПР Жириновский: Хусейн отказался переезжать в Москву перед началом операции США

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Бывший президент Ирака Саддам Хусейн перед началом военной кампании США отказался переезжать в Москву и вывезти в Россию своих детей, средства и архивы, рассказал в интервью РИА Новости лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
В четверг, 30 декабря, исполняется 15 лет со дня казни Хусейна после вторжения американских войск в Ирак под предлогом поиска оружия массового поражения, наличие которого в стране не подтвердилось.
"Я ему по-товарищески советовал сыновей отправить в Москву, архивы, деньги. В перспективе в случае необходимости тоже переехать в Москву, но он не стал этого делать. Это была его ошибка. В конце концов он оказался задержан, арестован и казнен", - сказал Жириновский.
Бывший иракский лидер был казнен 30 декабря 2006 года - 15 лет назад в ночь перед началом одного из важнейших мусульманских праздников Курбан-Байрам (жертвоприношения).
Хусейну удавалось скрываться от американцев около полугода после начала вторжения сил США в страну. В декабре 2003 года он был пойман недалеко от родного города Тикрит. Первое заседание особого трибунала состоялось в июле 2004 года. Суд признал виновным Хусейна и приговорил к смертной казни через повешение 5 ноября 2006 года.
Иракские девочки с портретами президента страны Саддама Хусейна во время антиамериканской демонстрации у посольства США в Багдаде в знак протеста против военных действий в Персидском заливе - РИА Новости, 1920, 07.02.2021
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В миреИракВладимир ЖириновскийСаддам ХусейнЛДПРРоссия
 
 
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