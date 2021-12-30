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Экс-переводчик назвал каноническую версию о поимке Хусейна сфабрикованной
Экс-переводчик назвал каноническую версию о поимке Хусейна сфабрикованной - РИА Новости, 30.12.2021
Экс-переводчик назвал каноническую версию о поимке Хусейна сфабрикованной
Утверждения США, что экс-президент Ирака Саддам Хусейн был найден американскими военными в яме, где он якобы скрывался, не соответствуют действительности,... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T08:09
2021-12-30T08:09
в мире
сша
ирак
саддам хусейн
министерство обороны сша
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БАГДАД, 30 дек – РИА Новости. Утверждения США, что экс-президент Ирака Саддам Хусейн был найден американскими военными в яме, где он якобы скрывался, не соответствуют действительности, сообщил РИА Новости сотрудничавший с американскими военными иракский переводчик.Таким образом он опроверг каноническую версию США о задержании Хусейна, использованную американцами в пропагандистских целях. В четверг, 30 декабря, исполняется 15 лет со дня казни Хусейна после вторжения американских войск в Ирак под предлогом поиска оружия массового поражения, наличие которого в стране не подтвердилось."После его задержания ситуация была сфабрикована, чтобы американская администрация во главе с (президентом Джорджем) Бушем вышла (из ситуации), чтобы созданная им коалиция против Ирака не потерпела поражение, чтобы не пострадал авторитет США из-за нападения на Ирак под предлогом наличия оружия массового поражения и неминуемой угрозы миру", - заявил переводчик, пожелавший остаться анонимным из-за опасений за свою безопасность.Представители Пентагона после задержания Хусейна 13 декабря 2003 года утверждали, что он был найден в вертикальном туннеле глубиной порядка 1,8 метра рядом с фермой. По словам переводчика, Хусейн в момент задержания на самом деле находился в комнате, он не понимал, что происходит."Хусейн был в комнате, пусть мир это знает – он сидел в комнате, думаю, он молился, так как он был одет в дишдашу (традиционную арабскую одежду – ред.)... Он вышел в этом одеянии, его поставили... скажем, это сфабриковано, будто его задержали, когда он был в яме", - сообщил мужчина.По его словам, сам он не смог залезть в яму, она была слишком узкая, а президент уже был слаб на тот момент. "Я был одет в бронежилет, снял его и смог залезть в яму через силу, вылезти также смог с трудом. Да, яма там была, но информация о том, что президента задержали в яме... - говорю вам, он был в комнате, его задержали в комнате", - сказал переводчик.По его словам, это была "обычная комната" без средств связи, в ней были лишь гардероб, две кровати, радио, диктофон, маленький телевизор, кое-какая одежда и обувь.
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в мире, сша, ирак, саддам хусейн, министерство обороны сша
08:09 30.12.2021
 
Экс-переводчик назвал каноническую версию о поимке Хусейна сфабрикованной

Бывший военный переводчик назвал каноническую версию о поимке Хусейна сфабрикованной

© AP Photo / Jerome Delay, FileСнос статуи Саддама Хусейна в Багдаде, 9 апреля 2003
Снос статуи Саддама Хусейна в Багдаде, 9 апреля 2003 - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© AP Photo / Jerome Delay, File
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БАГДАД, 30 дек – РИА Новости. Утверждения США, что экс-президент Ирака Саддам Хусейн был найден американскими военными в яме, где он якобы скрывался, не соответствуют действительности, сообщил РИА Новости сотрудничавший с американскими военными иракский переводчик.
Таким образом он опроверг каноническую версию США о задержании Хусейна, использованную американцами в пропагандистских целях. В четверг, 30 декабря, исполняется 15 лет со дня казни Хусейна после вторжения американских войск в Ирак под предлогом поиска оружия массового поражения, наличие которого в стране не подтвердилось.
"После его задержания ситуация была сфабрикована, чтобы американская администрация во главе с (президентом Джорджем) Бушем вышла (из ситуации), чтобы созданная им коалиция против Ирака не потерпела поражение, чтобы не пострадал авторитет США из-за нападения на Ирак под предлогом наличия оружия массового поражения и неминуемой угрозы миру", - заявил переводчик, пожелавший остаться анонимным из-за опасений за свою безопасность.
Представители Пентагона после задержания Хусейна 13 декабря 2003 года утверждали, что он был найден в вертикальном туннеле глубиной порядка 1,8 метра рядом с фермой. По словам переводчика, Хусейн в момент задержания на самом деле находился в комнате, он не понимал, что происходит.
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05:37
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"Хусейн был в комнате, пусть мир это знает – он сидел в комнате, думаю, он молился, так как он был одет в дишдашу (традиционную арабскую одежду – ред.)... Он вышел в этом одеянии, его поставили... скажем, это сфабриковано, будто его задержали, когда он был в яме", - сообщил мужчина.
По его словам, сам он не смог залезть в яму, она была слишком узкая, а президент уже был слаб на тот момент. "Я был одет в бронежилет, снял его и смог залезть в яму через силу, вылезти также смог с трудом. Да, яма там была, но информация о том, что президента задержали в яме... - говорю вам, он был в комнате, его задержали в комнате", - сказал переводчик.
По его словам, это была "обычная комната" без средств связи, в ней были лишь гардероб, две кровати, радио, диктофон, маленький телевизор, кое-какая одежда и обувь.
Трибунал над бывшим иракским президентом Саддамом Хусейном - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
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Казнь Саддама Хусейна
 
В миреСШАИракСаддам ХусейнМинистерство обороны США
 
 
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