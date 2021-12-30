https://ria.ru/20211230/khuseyn-1766108490.html

Экс-переводчик назвал каноническую версию о поимке Хусейна сфабрикованной

Экс-переводчик назвал каноническую версию о поимке Хусейна сфабрикованной - РИА Новости, 30.12.2021

Экс-переводчик назвал каноническую версию о поимке Хусейна сфабрикованной

Утверждения США, что экс-президент Ирака Саддам Хусейн был найден американскими военными в яме, где он якобы скрывался, не соответствуют действительности,... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T08:09

2021-12-30T08:09

2021-12-30T08:09

в мире

сша

ирак

саддам хусейн

министерство обороны сша

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БАГДАД, 30 дек – РИА Новости. Утверждения США, что экс-президент Ирака Саддам Хусейн был найден американскими военными в яме, где он якобы скрывался, не соответствуют действительности, сообщил РИА Новости сотрудничавший с американскими военными иракский переводчик.Таким образом он опроверг каноническую версию США о задержании Хусейна, использованную американцами в пропагандистских целях. В четверг, 30 декабря, исполняется 15 лет со дня казни Хусейна после вторжения американских войск в Ирак под предлогом поиска оружия массового поражения, наличие которого в стране не подтвердилось."После его задержания ситуация была сфабрикована, чтобы американская администрация во главе с (президентом Джорджем) Бушем вышла (из ситуации), чтобы созданная им коалиция против Ирака не потерпела поражение, чтобы не пострадал авторитет США из-за нападения на Ирак под предлогом наличия оружия массового поражения и неминуемой угрозы миру", - заявил переводчик, пожелавший остаться анонимным из-за опасений за свою безопасность.Представители Пентагона после задержания Хусейна 13 декабря 2003 года утверждали, что он был найден в вертикальном туннеле глубиной порядка 1,8 метра рядом с фермой. По словам переводчика, Хусейн в момент задержания на самом деле находился в комнате, он не понимал, что происходит."Хусейн был в комнате, пусть мир это знает – он сидел в комнате, думаю, он молился, так как он был одет в дишдашу (традиционную арабскую одежду – ред.)... Он вышел в этом одеянии, его поставили... скажем, это сфабриковано, будто его задержали, когда он был в яме", - сообщил мужчина.По его словам, сам он не смог залезть в яму, она была слишком узкая, а президент уже был слаб на тот момент. "Я был одет в бронежилет, снял его и смог залезть в яму через силу, вылезти также смог с трудом. Да, яма там была, но информация о том, что президента задержали в яме... - говорю вам, он был в комнате, его задержали в комнате", - сказал переводчик.По его словам, это была "обычная комната" без средств связи, в ней были лишь гардероб, две кровати, радио, диктофон, маленький телевизор, кое-какая одежда и обувь.

https://ria.ru/20211230/finansirovanie-1766103336.html

https://ria.ru/20211230/kazn-1766068014.html

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в мире, сша, ирак, саддам хусейн, министерство обороны сша