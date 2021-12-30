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Казнь Саддама Хусейна

Казнь Саддама Хусейна - РИА Новости, 30.12.2021

Казнь Саддама Хусейна

Иракский государственный и политический деятель Саддам Хусейн (Saddam Hussein, полное имя Саддам Хусейн Абд аль-Маджид ат-Тикрити, 1937-2006) занимал высокие... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T00:12

2021-12-30T00:12

2021-12-30T00:12

справки

ирак

саддам хусейн

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Иракский государственный и политический деятель Саддам Хусейн (Saddam Hussein, полное имя Саддам Хусейн Абд аль-Маджид ат-Тикрити, 1937-2006) занимал высокие посты в руководстве страны с 1963 года, когда к власти пришла Партия рабского социалистического возрождения – "Баас". С 1979 года и до начала иностранной оккупации в 2003 году, он руководил страной в качестве президента, премьер-министра, а также главнокомандующего вооруженными силами. Внешнеполитические амбиции Хусейна привели к ирано-иракской войне (1980-1988) и Кувейтскому кризису (1990-1991). За время правления Хусейна проводилось несколько карательных операций против шиитов и курдов, в ходе которых погибли десятки тысяч мирных жителей. После 2003 года было обнаружено около 300 захоронений с останками замученных и застреленных людей. В марте 2003 года войска США и Великобритании начали военные действия в Ираке. Предлогом для вторжения послужило обвинение иракского правительства в работах над созданием и производством оружия массового уничтожения и причастности к организации и финансировании международного терроризма. За прошедшие годы это оружие так и не было найдено в Ираке, что признали и в США. l17 апреля 2003 года правительство Саддама Хусейна пало. После интервенции Вооруженных сил США Саддам Хусейн 249 дней скрывался от преследователей в подвале одного из домов вблизи его родного города Тикрита (около 200 километров от Багдада). В результате спецоперации Хусейна нашли американские военнослужащие. 14 декабря 2003 года его доставили в столицу Ирака. 30 июня 2004 года Саддам Хусейн вместе с 11 членами баасистского режима был передан иракским властям. 1 июля в Багдаде состоялось первое заседание суда по делу экс-президента. Саддаму Хусейну были предъявлены обвинения в нападении на Кувейт (1990), подавлении курдского и шиитского восстаний (1991), геноциде курдского населения (1987-1988), газовой атаке на город Халабджа (1988), убийствах религиозных лидеров (1974), убийствах восьми тысяч курдов племени барзан (1983), убийствах политических противников и оппозиционеров.Процесс начался с изучения обстоятельств истребление населения шиитского села Аль-Дуджейль в 1982 году. По версии обвинения, 148 человек (включая женщин, детей и стариков) были убиты за то, что близ села было предпринято покушение на Хусейна.5 ноября 2006 года Саддам Хусейн был признан виновным в убийстве 148 шиитов и приговорен к смертной казни через повешение. Разбирательства по другим пунктам обвинения ввиду уже существующего смертного приговора не были доведены до конца.3 декабря 2006 года Саддам Хусейн подал апелляцию на решение суда, вынесшего ему смертный приговор.26 декабря иракский апелляционный суд подтвердил обвинительный вердикт и признал оправданным смертный приговор экс-президенту Ирака.Саддам Хусейн был казнен 30 декабря в 6 часов утра по багдадскому времени. Казнь состоялась рано утром до начала праздника Курбан-байрам (Дня жертвоприношения). Бывший президент Ирака похоронен в своей родной деревне Ауджа в окрестностях Тикрита. Ряд российских политологов склоняются к тому, что карт-бланш на казнь иракский трибунал получил от Белого дома. Вынесение приговора состоялось за два дня до даты промежуточных парламентских выборов в США. Республиканец Джордж Буш-младший хотел таким образом добавить очки в копилку однопартийцев.Кадры расправы облетели весь мир, вызвав возмущение во множестве стран с самыми разными формами правления и политическими традициями."Ужасно. Варварская казнь", – так охарактеризовал президент России Владимир Путин убийство Хусейна. 31 декабря 2006 года МИД РФ предупредил мировое сообщество: "Поспешная жестокая экзекуция еще больше углубит раскол в иракском обществе. Вместо столь нужного ему национального примирения и согласия народ Ирака рискует получить очередной виток братоубийственного конфликта, новые многочисленные жертвы". В поддержку смертного приговора активно выступал президент США Джордж Буш-младший. "Сегодня казнен Саддам Хусейн, после справедливого судебного разбирательства – такого, в каких он отказывал жертвам своего жестокого режима. В годы тирании Саддама Хусейна о подобных справедливых судах не приходилось и мечтать", – заявил он. По словам Буша, иракский народ продемонстрировал решимость "двигаться вперед после нескольких десятилетий угнетения". Но уже в январе 2007 года президент США сгладил углы, отметив, что казнь была актом мести и не соответствовала общепринятым этическим нормам.Казнь Хусейна спровоцировала крупные беспорядки и акции протеста. Утром 30 декабря 2006 года в шиитском городе Куфа суннитские экстремисты взорвали автомобиль, стоявший на рынке. Жертвами теракта стали 30 человек. В стране с новой силой продолжилась гражданская война между суннитами, которые раньше находились у власти, и шиитами, занявшими большую часть государственных постов после 2003 года.После интервенции США навязали народу Ирака неприемлемую форму государственного устройства, которая игнорировала необходимость баланса интересов шиитов, суннитов и курдов. В итоге в республике заметно усилились радикальные исламистские формирования суннитского толка. Именно Ирак является родиной "Исламского государства" (террористическая организация, запрещенная в России), которое было образовано в 2006 году путем слияния 11 джихадистских бандформирований. Эта организация состоял в основном из бывших солдат и офицеров иракской армии, которые были верны Хусейну и не приняли новый режим. В 2013 году ИГ и сирийская радикальная организация "Джабхат ан-Нусра" (террористическая организация, запрещенная в России) объединились в единую террористическую структуру. В результате широкомасштабного наступления в 2014 году международный синдикат джихадистов оккупировал порядка 40% территории Ирака и около 30% Сирии, которая тогда была охвачена гражданской войной. По подсчетам специалистов, на пике могущества под черными знаменами ИГ воевали десятки тысяч мотивированных и хорошо вооруженных боевиков из разных стран мира. В августе 2014 года США сформировали антиигиловскую коалицию, но боевые действия против джихадистов не привели к серьезным успехам. Ситуация коренным образом поменялась лишь с появлением на театре военных действий России: по просьбе официального Дамаска ВКС России в сентябре 2015 года начали сирийскую операцию. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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справки, ирак, саддам хусейн