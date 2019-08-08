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РИА Новости

В парламенте Ирака призвали конгресс США установить диалог между странами

01:44, 8 августа 2019
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© Capt. Jason WelchВоеннослужащие армии США во время операции "Непоколебимая решимость" на ближнем Востоке
Военнослужащие армии США во время операции Непоколебимая решимость на ближнем Востоке
© Capt. Jason Welch
ВАШИНГТОН, 8 авг - РИА Новости. Парламент Ирака и конгресс США должны установить межпарламентский диалог для обсуждения ряда вопросов, включая американское военное присутствие в Ираке, заявил РИА Новости член Совета представителей (парламента) Ирака Саркаут Шамсулддин.
"Безусловно, должен быть (диалог). Если мы являемся партнерами и союзниками, то, конечно, должен быть (диалог – ред.), поскольку есть вещи, которые мы можем делать как парламент, а они могут делать как конгресс. Закупки вооружений, например, или военное присутствие США в Ираке", - сообщил Шамсулддин.
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По его словам, иракский парламент должен иметь возможность обсуждать вопрос присутствия американских войск в Ираке.
США сохраняют военное присутствие в Ираке с 2003 года, когда они вторглись на территорию страны и свергли правительство Саддама Хусейна по обвинению в хранении оружия массового уничтожения. За прошедшие годы это оружие так и не было найдено в Ираке, что признали и в США.
США и их союзники с 2014 года проводят операцию против террористической организации "Исламское государство"* в Ираке и Сирии, причем в Сирии действуют без разрешения властей страны. В декабре прошлого года президент США Дональд Трамп объявил, что американские войска будут выведены из Сирии в связи с победой над террористами.
*Запрещенная в России террористическая организация
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