В парламенте Ирака призвали конгресс США установить диалог между странами

Военнослужащие армии США во время операции "Непоколебимая решимость" на ближнем Востоке

ВАШИНГТОН, 8 авг - РИА Новости. Парламент Ирака и конгресс США должны установить межпарламентский диалог для обсуждения ряда вопросов, включая американское военное присутствие в Ираке, заявил РИА Новости член Совета представителей (парламента) Ирака Саркаут Шамсулддин.

"Безусловно, должен быть (диалог). Если мы являемся партнерами и союзниками, то, конечно, должен быть (диалог – ред.), поскольку есть вещи, которые мы можем делать как парламент, а они могут делать как конгресс. Закупки вооружений, например, или военное присутствие США в Ираке", - сообщил Шамсулддин.

По его словам, иракский парламент должен иметь возможность обсуждать вопрос присутствия американских войск в Ираке.

США сохраняют военное присутствие в Ираке с 2003 года, когда они вторглись на территорию страны и свергли правительство Саддама Хусейна по обвинению в хранении оружия массового уничтожения. За прошедшие годы это оружие так и не было найдено в Ираке, что признали и в США.

США и их союзники с 2014 года проводят операцию против террористической организации "Исламское государство"* в Ираке и Сирии, причем в Сирии действуют без разрешения властей страны. В декабре прошлого года президент США Дональд Трамп объявил, что американские войска будут выведены из Сирии в связи с победой над террористами.