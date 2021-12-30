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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211230/kalashnikova-1766122277.html
Калашникова провела вечер с предполагаемым возлюбленным экс-жены Лепса
Калашникова провела вечер с предполагаемым возлюбленным экс-жены Лепса - РИА Новости, 30.12.2021
Калашникова провела вечер с предполагаемым возлюбленным экс-жены Лепса
Анна Калашникова вместе с Дмитрием Савчуком повеселились на вечеринке вместе с друзьями. Бывшая Прохора Шаляпина и предполагаемый возлюбленный экс-супруги... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T10:33
2021-12-30T10:33
шоубиз
знаменитости
шоу-бизнес
анна калашникова
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Анна Калашникова вместе с Дмитрием Савчуком повеселились на вечеринке вместе с друзьями. Бывшая Прохора Шаляпина и предполагаемый возлюбленный экс-супруги Григория Лепса в отличном настроении поздравили подписчиков в Instagram с Новым годом.На вечеринке они пели в караоке, а потом Савчук с братом исполнили зажигательный танец.Анна ранее встречалась с бизнесменом Иваном Семеновым, поклонники подозревали скорую свадьбу. Однако, в последнее время их совместные фотографии в социальных сетях стали появляться реже, что позволило подписчикам предположить, что пара рассталась."Свадьба будет, вы все узнаете. Честно вам так скажу: только я кому-то сообщу, только поделюсь или выставлю в соцсеть — тут же начинаются проблемы, зависть и так далее", – ответила на слухи Анна.Дмитрий также недавно прокомментировал свой возможный роман с Анной Шаплыковой: в интернете пользователи выразили мнение, что бывшая супруга Лепса и модель встречаются.Савчук попросил пока "всю историю поставить на паузу" и закрыл свой профиль в Instagram.
https://ria.ru/20211228/savchuk-1765895969.html
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знаменитости, шоу-бизнес, анна калашникова
10:33 30.12.2021
 
Калашникова провела вечер с предполагаемым возлюбленным экс-жены Лепса

Калашникова провела вечер с предполагаемым возлюбленным экс-жены Лепса Савчуком

© Фото предоставлено пресс-службой телеканала ТНТАнна Калашникова
Анна Калашникова
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала ТНТ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Анна Калашникова вместе с Дмитрием Савчуком повеселились на вечеринке вместе с друзьями. Бывшая Прохора Шаляпина и предполагаемый возлюбленный экс-супруги Григория Лепса в отличном настроении поздравили подписчиков в Instagram с Новым годом.

"Друзья, всех с наступающим. Последняя вечеринка этого года. Любви, здоровья и самое главное – будьте счастливы!" – пожелали Анна и Дмитрий.

На вечеринке они пели в караоке, а потом Савчук с братом исполнили зажигательный танец.
© Annakalash/InstagramСкриншот инстаграм-сториз Анны Калашниковой от 30 декабря 2021
Скриншот инстаграм-сториз Анны Калашниковой от 30 декабря 2021
© Annakalash/Instagram
Анна ранее встречалась с бизнесменом Иваном Семеновым, поклонники подозревали скорую свадьбу. Однако, в последнее время их совместные фотографии в социальных сетях стали появляться реже, что позволило подписчикам предположить, что пара рассталась.
"Свадьба будет, вы все узнаете. Честно вам так скажу: только я кому-то сообщу, только поделюсь или выставлю в соцсеть — тут же начинаются проблемы, зависть и так далее", – ответила на слухи Анна.
Дмитрий также недавно прокомментировал свой возможный роман с Анной Шаплыковой: в интернете пользователи выразили мнение, что бывшая супруга Лепса и модель встречаются.
Савчук попросил пока "всю историю поставить на паузу" и закрыл свой профиль в Instagram.
Дмитрий Савчук - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
28 декабря, 19:30Шоубиз
Савчук впервые прокомментировал слухи о романе с бывшей женой Лепса
 
ШоубизЗнаменитостиШоу-бизнесАнна Калашникова
 
 
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