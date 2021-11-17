Калашникова прокомментировала слухи о расставании с возлюбленным
Анна Калашникова прокомментировала слухи о расставании с возлюбленным Иваном Семеновым
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала ТНТАнна Калашникова
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала ТНТ
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Анна Калашникова прокомментировала слухи о расставании с возлюбленным бизнесменом Иваном Семеновым. Они стали появляться, когда поклонники заметили постепенное исчезновение совместных фотографий из Instagram Анны.
"Свадьба будет, вы все узнаете. Честно вам так скажу: только я кому-то сообщу, только поделюсь или выставлю в соцсеть — тут же начинаются проблемы, зависть и так далее. Я уже приняла решение: вот у меня будет документ на руках, я его и буду публиковать. Чтобы уже было все железно", – рассказала Калашникова.
Однако, в комментарии порталу WomanHit на вопрос о том, с кем именно будет у нее свадьба, она ушла от ответа, отметив, что "пусть будет интрига".
Еще в июне Семенов в честь дня рождения возлюбленной организовал роскошный праздник в одном из московских ресторанов. По некоторым данным, на торжество он потратил около 1,5 миллиона рублей.
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