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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211117/kalashnikova-1759421724.html
Калашникова прокомментировала слухи о расставании с возлюбленным
Калашникова прокомментировала слухи о расставании с возлюбленным - РИА Новости, 17.11.2021
Калашникова прокомментировала слухи о расставании с возлюбленным
Анна Калашникова прокомментировала слухи о расставании с возлюбленным бизнесменом Иваном Семеновым. Они стали появляться, когда поклонники заметили постепенное... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T11:54
2021-11-17T11:54
шоубиз
шоу-бизнес
знаменитости
прохор шаляпин
анна калашникова
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Анна Калашникова прокомментировала слухи о расставании с возлюбленным бизнесменом Иваном Семеновым. Они стали появляться, когда поклонники заметили постепенное исчезновение совместных фотографий из Instagram Анны.Однако, в комментарии порталу WomanHit на вопрос о том, с кем именно будет у нее свадьба, она ушла от ответа, отметив, что "пусть будет интрига".Еще в июне Семенов в честь дня рождения возлюбленной организовал роскошный праздник в одном из московских ресторанов. По некоторым данным, на торжество он потратил около 1,5 миллиона рублей.Ранее артистка встречалась с Прохором Шаляпиным, но затем назвала эти времена "дичью".
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шоу-бизнес, знаменитости, прохор шаляпин, анна калашникова
11:54 17.11.2021
 
Калашникова прокомментировала слухи о расставании с возлюбленным

Анна Калашникова прокомментировала слухи о расставании с возлюбленным Иваном Семеновым

© Фото предоставлено пресс-службой телеканала ТНТАнна Калашникова
Анна Калашникова
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала ТНТ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Анна Калашникова прокомментировала слухи о расставании с возлюбленным бизнесменом Иваном Семеновым. Они стали появляться, когда поклонники заметили постепенное исчезновение совместных фотографий из Instagram Анны.

"Свадьба будет, вы все узнаете. Честно вам так скажу: только я кому-то сообщу, только поделюсь или выставлю в соцсеть — тут же начинаются проблемы, зависть и так далее. Я уже приняла решение: вот у меня будет документ на руках, я его и буду публиковать. Чтобы уже было все железно", – рассказала Калашникова.

Однако, в комментарии порталу WomanHit на вопрос о том, с кем именно будет у нее свадьба, она ушла от ответа, отметив, что "пусть будет интрига".
Еще в июне Семенов в честь дня рождения возлюбленной организовал роскошный праздник в одном из московских ресторанов. По некоторым данным, на торжество он потратил около 1,5 миллиона рублей.
Ранее артистка встречалась с Прохором Шаляпиным, но затем назвала эти времена "дичью".
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