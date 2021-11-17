https://ria.ru/20211117/kalashnikova-1759421724.html

Калашникова прокомментировала слухи о расставании с возлюбленным

Калашникова прокомментировала слухи о расставании с возлюбленным - РИА Новости, 17.11.2021

Калашникова прокомментировала слухи о расставании с возлюбленным

Анна Калашникова прокомментировала слухи о расставании с возлюбленным бизнесменом Иваном Семеновым. Они стали появляться, когда поклонники заметили постепенное... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T11:54

2021-11-17T11:54

2021-11-17T11:54

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знаменитости

прохор шаляпин

анна калашникова

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Анна Калашникова прокомментировала слухи о расставании с возлюбленным бизнесменом Иваном Семеновым. Они стали появляться, когда поклонники заметили постепенное исчезновение совместных фотографий из Instagram Анны.Однако, в комментарии порталу WomanHit на вопрос о том, с кем именно будет у нее свадьба, она ушла от ответа, отметив, что "пусть будет интрига".Еще в июне Семенов в честь дня рождения возлюбленной организовал роскошный праздник в одном из московских ресторанов. По некоторым данным, на торжество он потратил около 1,5 миллиона рублей.Ранее артистка встречалась с Прохором Шаляпиным, но затем назвала эти времена "дичью".

https://ria.ru/20211112/shalyapin-1758808423.html

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шоу-бизнес, знаменитости, прохор шаляпин, анна калашникова